Mimo čakalnih vrst samo s plačilom?

"Ni prav do drugih pacientov, da prideš do operacije kolena samo zato, ker lahko plačaš. Padeš v čakalno vrsto nekoga, ki potrebuje operacijo prej od tebe. Mi se gremo luksuz in nadstandard, ne da bi najprej uredili osnovno," tako dodatna zavarovanja, ki jih tržijo zavarovalnice, komentira pediater Miloš Simov iz Zdravstvenega doma Idrija. "Prek teh zavarovanj prideš do storitve z doplačilom hitreje in to do tiste storitve, ki je omogočena v osnovnem zdravstvenem zavarovanju. Še dodatno bo na hrbtu navadnega človeka strošek, ki ne bi smel biti."

Odgovorni za javno zdravstvo bi se morali vprašati, zakaj se je to dopustilo

"Normalno bi bilo, da bi imeli jasno in transparentno košarico osnovnega zdravstvenega zavarovanja, v katero bi vlagali vsi, imeli dostop do nje čimprej in pod enakimi pogoji. Potem pa lahko imamo še nadstandardna, luksuzna zavarovanja. In te ostale bi lahko zavarovalnice tržile in omogočale storitve iz njih," je prepričan družinski zdravnik Rok Ravnikar iz Zdravstvenega doma Kamnik. Ključen problem je, tako Simov in Ravnikar, da zavarovalnice ponujajo storitve, ki bi jih morali zagotavljati v osnovnem zdravstvenem zavarovanju. Dodatna zavarovanja, znana pod imenom specialist, stanejo od par evrov na mesec do nekje 15 evrov, odvisno od tega, ali gre za specialistične preglede ali za posege.

Kot pravi Ravnikar, se je ustvarila niša, ki so jo začeli izkoriščati tisti, ki imajo malo več podjetniške žilice. "Nič ni narobe, nič ni nelegalno, bi se pa morali tisti, ki so odgovorni za javni zdravstveni sistem, vprašati, zakaj se je to dopustilo. Zakaj se je toliko let zanemarjalo javno zdravstvo. Na probleme nenehno opozarjamo, ampak prave zdravstvene reforme nismo imeli že 30 let."

Tako ne bomo rešili čakalnih vrst

Tisti, ki so socialno šibki, si takega zavarovanja s svojimi dohodki, s svojo minimalno plačo ali pokojnino, ne morejo privoščit, pravi Aleksander Jus, pomočnik direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. "Na tak način čakalnih vrst ne bomo odpravili, ker bo vedno veliko več tistih, ki so socialno šibki in so zboleli, nenazadnje morda tudi zaradi svojega socialnega statusa. Tisti, ki imajo denar, bodo prišli zelo hitro na vrsto, na drugi strani pa bodo morali čakati na zdravstveno storitev."