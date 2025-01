Mladoletnemu dijaku povsod prodali prepovedane vejpe, nikotinske vrečke, cigarete

Danes je nacionalni dan brez cigarete. Podatki pa skrb vzbujajoči, opozarjajo na NIJZ in govorijo celo o epidemiji. Mladi vse pogosteje uporabljajo elektronske cigarete, rjave fuge in nikotinske vrečke. Celo več kot odrasli. Samo elektronske cigarete je v zadnjem mesecu uporabilo kar 30 odstotkov 16-letnikov. So torej (pre)lahko dostopne? Kako jih mladi sploh dobijo, če je prodaja mlajšim od 18 let prepovedana? Skrita kamera s 16-letnikom je zgovorna. V slabi uri so mu vse izdelke in to brez vprašanja prodali povsod.

V centru Ljubljane smo se dobili s 16-letnim dijakom 2. letnika srednje šole in predstavnico Mladinske zveze Brez izgovora, ki skrite nakupe z mladostniki izvaja že vrsto let. Odpravili smo se na štiri različne lokacije – bencinski servis, v dve trafiki in v trgovino, da preverimo, ali mu bodo prodali cigarete, fuge, nikotinske vrečke in navadne cigarete, čeprav je mladoleten. In rezultati? V manj kot eni uri so mu prodali nikotinske vrečke, elektronsko cigareto in navadne cigarete. Nihče ga ni vprašal za osebni dokument ali koliko je star. Tudi 16-letnik je bil presenečen, da so mu z lahkoto te izdelke prodali. Skrite nakupe izvaja namreč tudi s tržno inšpekcijo.

Ocenjuje, da vsaj 70 odstotkov njegovega razreda te izdelke uporablja. Fuge opazi tudi na tleh v učilnicah. "Večina ljudi skombinira razne fuge, kar tri v eni uri, zraven še cigaret, malo pufa." In kakšne so posledice? "Največ je bruhanja, ker vzamejo večjo količino fug naenkrat, postane jim slabo, se jim vrti." A posledice so lahko precej hujše, mladi se lahko zastrupijo, predozirajo, postanejo odvisni. Za majhnega otroka je prevelika doza nikotina lahko celo usodna. Nikotinske vrečke, kot je za Vizito povedala šokirana mama mladostnika, povzročajo celo epileptične napade. "Rekel je, mami, zadnja stvar, ki se je spomnim, je, da sem vzel fugo. Ta doza je bila primerljiva s 40 najmočnejšimi cigaretami, ki so na našem trgu, mož je to precej raziskal."

Dijak pravi, da obstajajo v tujini še močnejše – 100 miligramske nikotinske vrečke oz. bele fuge, po katerih mladim od trenutka, ko jih dajo v usta, postane slabo in bruhajo. To smo tudi preverili v spletni prodaji, pri čemer zgolj s klikom potrdiš, da si starejši od 18 let, in opraviš nakup. Mladi dobro vedo, kje lahko tobačne izdelke kupijo Strokovna sodelavka zveze Žanin Kužnik, ki mlade o posledicah teh izdelkov ozavešča po šolah pravi, "še nisem zaznala, da bi mi kdo rekel, da je imel težave pri nakupu elektronskih cigaret ali fug."

Mladi dobro vedo, kje lahko tobačne izdelke kupijo. "Grejo od enega do drugega prodajnika, dokler ne naletijo na enega, ki mu bo prodal," pojasnjuje Helena Koprivnikar z NIJZ. Ali pa za nakup angažirajo svojega polnoletnega prijatelja. "Če ima nekdo rojstni dan in bo ravno dopolnil 18 let, se dogovorijo, da gre on iskat," pove anonimni dijak.

Na Mladinski zvezi Brez izgovora ugotavljajo, da se delež kršitev zmanjšuje – lani jih je bilo 44 odstotkov, leto prej 48 odstotkov. Obe leti so opravili 50 skritih nakupov. Ocenjujejo, da manj kot vsak drugi mladoletni lahko dostopa do tobačnih izdelkov.

Vaba za mlade na družbenih omrežjih Po mnenju Žanin Kužnik je najlažje ciljati na mlade, ki nimajo toliko znanja in izkušenj in se ne zavedajo posledic. Hkrati te izdelke povezujejo z druženjem. "Starejši vrstniki jim predstavijo, da je to ful dobro."

Prek spleta jih prodajajo tudi podjetja s sedežem iz držav EU in dostavljajo v Slovenijo, naša inšpekcija pristojnosti za kaznovanje nima. O morebitnih kršitvah obvestijo pristojni organ v državi, kjer ima ponudnik sedež. Mladi so največji uporabniki tik toka in instagrama, kjer tobačna industrija oglašuje tobačne izdelke. "Velikokrat so influencerji plačani s strani tobačne industrije, da te izdelke na nek prefinjen način promovirajo. Lahko se samo v ozadju videa pojavi elektronska cigareta in mladim sporočajo, da je to normalno." Tobačna industrija cilja na otroke, celo mlajše od 10 let Ogrevani tobačni izdelki, elektronske cigarete, nikotinske vrečke in fuge prihajajo na trg pod lažno reklamo, da so pripomočki za opuščanje kajenja. "To ni za pomoč pri opuščanju, ampak je vaba za mladega človeka, otroka. Privabljajo jih z lepimi embalažami," opozarja Tomaž Čakš z NIJZ. "Mlajši kot si in se zasvojiš, dlje časa boš zasvojen, kar pomeni večji zaslužek za tobačno industrijo," opozarja Žanin Kužnik.

"Ste opazili, da obstajajo proizvodi, ki imajo obliko žvečilk, sladkarij, Hello Kitty? Ciljajo na najmlajše, pod 10 let.” dr. Mihaela Zidarn

Tobačna industrija z izdelki cilja na otroke, celo mlajše od desetih let. Zgodovina tobačne industrije se ponavlja, je jasna dr. Mihaela Zidarn s Klinike Golnik. "Z novimi izdelki so šli z marketingom še bolj v mladostništvo. Ste opazili, da obstajajo proizvodi, ki imajo obliko žvečilk, sladkarij, Hello Kitty. Ciljajo na najmlajše, pod 10 let."

6000 prodajnih mest v bližini šol in kjer se mladi zbirajo Po mnenju Helene Koprivnikar imamo enega najsodobnejših zakonov na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov, a še vedno šepamo pri dveh stvareh. "Prvič so cene, ki so zelo dostopne, tudi mladostniki povejo, pa so občutljiva cenovna skupina. Drugič so prodajna mesta, kajti imamo okrog 6000 prodajnih mest. Vse vrste prodajnih mest te izdelke lahko prodaja, ni omejitev lokacije. Morali bi omejiti število in da ne bi bilo v bližini šol ali mest, kjer se mladi zbirajo." Izdelki se zelo hitro razvijajo Izdelki se zelo hitro razvijajo, zakonodaja in raziskave o posledicah ne morejo slediti. "To je neke vrste kriminalno dejanje, če ti nekoga zasvojiš, posebej mladega človeka, ki prej zboli," meni dr. Tomaž Čakš z NIJZ.

Z aprilom bodo prepovedane arome v elektronskih cigaretah. Na NIJZ zato pričakujejo, da se bo njihova uporaba zmanjšala. Ravno zaradi arom so med mladimi tako priljubljene.

Mihaela Zidarn navaja, da se je okrog leta 1920 začela industrijska proizvodnja cigaret, prva poročila, da so cigareti škodljivi, so bila 1940. "Potem je pa še tobačna industrija podkupovala zdravniške organizacije, medije, znanstvenike, da te informacije še 20 let niso šle v javnost, enako delajo zdaj." In še, da ves čas lansira propagandne akcije na družbena omrežja, ki so predvsem brez nadzora. "Regulativa potrebuje čas, ko je zakon končno sprejet, je že zastarel." Zaradi tobaka vsak teden umre 60 oseb, opozarjajo na NIJZ.

Več kršitev oz. prodaje mladostnikom Ker je prodaja vseh tobačnih in nikotinskih izdelkov mladoletnim prepovedana, se tržni inšpektorji skupaj z mladoletniki odpravijo po skritih nakupih. Lani so pri 62 nakupih 28-krat izdelke prodali mladoletnikom. Kar je 45,1 odstotkov kršitev in več kot leto prej. Inšpektorji so zato prodajalce denarno kaznovali za 120.800 tisoč evrov. Kršitelju pa inšpektorji oz. ministrstvo za zdravje začasno prepovejo prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Ko krši prvič, ima prepoved prodaje šest mesecev.

Obenem so brez sodelovanja mladoletnih oseb opravili še 984 nadzorov, pri čemer prodaje tobačnih in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, niso ugotovili. Prodaja preko interneta, na družabnih omrežjih, je prepovedana. Gre predvsem za prodajo teh izdelkov s strani fizičnih oseb, pri čemer obstaja sum dela na črno. Za nadzor je pristojen Furs. Stroški, pripisljivi tobaku, presegajo prihodke od trošarin Danes je nacionalni dan brez cigarete. V Sloveniji zdravstveni stroški zaradi bolezni, ki jih pripisujemo tobaku, znašajo 1,3 milijarde evrov oz. dva odstotka BDP-ja.

Stroški zaradi posledic tobaka presegajo prihodke od trošarin, opozarjajo na ministrstvu za zdravje. Leta 2023 se je iz trošarin na tobačne in nikotinske izdelke v proračun steklo 481 milijonov evrov.

