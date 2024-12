Mladostnica v hudi stiski do pedopsihiatra po letu in pol

Ni si predstavljala, da bo kdaj v tako veliki stiski, da bo potrebovala pomoč pedopsihiatra. A dekle, poimenovali smo jo Manca , saj se ne želi razkriti, je pri sedemnajstih doživelo travmatični dogodek, zaradi katerega je izgubila tla pod nogami. Starši, tudi sami zaradi dogodka v šoku, so ji stali ob strani, ji poskušali pomagati, a to ni bilo dovolj, da bi se izvlekla iz brezna. Depresija, izgorelost, tesnoba, panični napadi.

"Težko dihanje, tresla sem se, imela sem socialno fobijo," opisuje zanjo najtežje obdobje. To se ji je dogajalo tudi v šoli, kjer je imela vse več težav. Ocene so bile vse slabše, oddaljila se je od prijateljev, ker se ni čutila razumljeno.

Začela se je zapirati med štiri stene. V tistem času je imela veliko izostankov v šoli, v zadnji letnik pravzaprav sploh ni več hodila.

Letos klonilo pet otrok, mladostnikov

Težko je, ko si vzame življenje odrasel človek, nepredstavljivo pa, ko se v tako hudi stiski, bolečini, da raje kot življenje izberejo smrt, znajdejo že otroci, mladostniki. Letos je obupalo nad življenjem pet otrok, mladostnikov, starih od 13 do 16 let, pred dvema letoma celo mlajši, stari do 14 let. Od leta 2020 si je življenje vzelo 44 otrok in mladostnikov, najbolj srhljivo pa je bilo leto 2021, čas covida. Izhod v samomoru je videlo 12 mladostnikov, starih od 15 do 19 let.

Do konca prejšnjega meseca napotenih k pedopsihiatru več kot tri tisoč otrok in mladostnikov

Stisk otrok in mladostnikov, ki se spopadajo s tesnobo, anksioznostjo, depresijo, samopoškodovanjem, samomorilnimi mislimi, motnjami pozornosti, hiperaktivnostjo itn., je vse več.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo lani izdanih 3.320 napotnic, letos 3.040. A gre le za podatek od januarja do novembra, prav december pa je mesec, ko pedopsihiatri zaznavajo pri otrocih in mladostnikih več težav, delno tudi zaradi večjih obremenitev v šolah. Med letoma 2018 in 2022 so na NIJZ zabeležili 23-odstotni porast napotitev k otroškim psihiatrom na sekundarni ravni ter 41-odstotni porast nujnih napotitev (samomorilno ogroženi otroci in mladostniki, mladi z akutno psihotično motnjo, hudo motnjo hranjenja).