Na Biotehniški fakulteti vre, sestanek o mobingu, izkoriščanju bo 8. novembra

To je bistvo slabih odnosov, med seboj popolnoma skreganih nadaljuje. Nekateri asistenti in profesorji dobijo 130 odstotno plačo, torej osnovno plus 30 odstotkov,"ker preprosto predavanj, ali vaj ne želijo prerazporediti med kolege. Po drugi strani pa se na hodnikih pritožujejo, da imajo preveč dela."

Ne vre pa le med tehniškimi sodelavci, ampak tudi drugod. "Fakulteto je samo letos zapustilo več kot 10 zaposlenih, pripoveduje. Vodja računovodske službe, tajnice v referatih, tehniški sodelavci." Ko smo preverjali na spletni strani Univerze v Ljubljani (UL), če imajo na BF razpisana prosta delovna mesta, smo jih samo letos našteli 28, od tega 22 nepedagoških - tehniški sodelavci, strokovni delavci, vodja finančne službe. Sogovornica pravi, tistih kritičnih torej, ki so vsa nadomestna zato, ker so zaradi mobinga, izkoriščanja, vedno novih zadolžitev ljudje pregoreli in dali odpoved. Ali to drži? Dekan Erjavec pravi, da so imeli 21 razpisov za nepedagoške zaposlitve, od tega sta bila dva objavljena trikrat in štirje dvakrat, vsi razen enega razpisa so bili nadomestni. "Imeli smo 13 sporazumnih prenehanj delovnega razmerja. Nihče pa ni bil odpuščen, večino zaposlitev se je zaključila zaradi izteka pogodb. Odpoved zaposlitve na dekanatu so podale 3 osebe, nihče pa pri odhodu ni izrazil, da gre zaradi očitkov zapisanih v anonimnem pismu - razlogi za odhod so predvsem osebne narave."

Tehniški sodelavci s sedmo stopnjo "smo deklice za vse. Ne zavedajo se, da smo enako pomembni, kot je pomembna medicinska sestra v zdravstvu." Dekan Erjavec si ravno od napovedanega novemberskega sestanka obeta, da se bodo dogovorili za sistemsko rešitev in jasna navodila. "A kaj, ko na sestanku ne bo zaposlenih, ampak le vodstvo in sindikat", pravi zaposlena.

"Tega niso naredili. Če so, so verjetno le enemu, ogorčeno tehniška sodelavka." Ko s tem soočimo še profesorja Erjavca pa ta odvrne: "Status deljenih pogodb smo zagotovili dvema tehničnima sodelavcema, intenzivno pa delamo s sindikatom tudi na drugih primerih. Bilo je že nekaj informativnih sestankov, za petek, 8. novembra 2019, pa je že nekaj časa sklican daljši sestanek samo na to temo. Moje prepričanje, da je to področje treba rešiti, je več kot iskreno."

Revizija - neupravičeno izplačani dodatki?

Kot trdi tehniška sodelavka, so bile ugotovitve notranje revizije UL na BF škandalozne. "Vodilni so si določene dodatke neupravičeno izplačevali." Ali to drži? Prof. Erjavec, za revizijo smo ga prosili že v ponedeljek, pa nam je ni posredoval, pravi:"Revizija je vmesno poročilo zaupne narave, sedaj smo v postopku implementacije ukrepov predlaganih rešitev. Notranja revizija Univerze v Ljubljani je namreč razkrila tveganja v našem delovanju, predvsem na področju strokovnega vodenja fakultete. Večino odprtih vprašanj smo v letošnjem letu že rešili, smo v zaključni fazi implementacije sistemskih rešitev z vzpostavitvijo notranjega nadzora, ureditvijo enotnih praks in enakih pravila za vse oddelke in študije. Pričakujemo, da bomo procese zaključili do konca leta." O vsebini torej (zaenkrat) nič.

Zato o nepravilnostih pripoveduje zaposlena. "Računovodstvo je bilo vodeno katastrofalno, zahtevali so odstop glavnega tajnika in glavne računovodkinje. Odpoved je dala računovodkinja, tajnik je še vedno zaposlen na BF."

Ključni očitki pa: "Evidence fakultete niso točne, zato računovodski izkazi ne prikazujejo dejanske slike, ni jasne ločnice med javnim in tržnim denarjem, problem so nadobremenitve in posledično nadure nepedagoškega kadra, ki niso ustrezno plačane. Na fakulteti ni kartic, s katerimi bi evidentirali prihode in odhode, zato so si posledično nekateri pisali večjo prisotnost od dejanske. V času službe so hodili po osebnih opravkih."