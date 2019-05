Razkrivamo 11 proizvajalcev spornega olivnega olja na slovenskem trgu

Še mesece, preden je tri leta trajajoča in doslej največja operacija imenovana "rumeno zlato" dobila svoj epilog, so konec lanskega leta inšpektorji Uprave za varno hrano izvedli nadzor nad skladnostjo olivnega olja na slovenskem trgu. Odvzeli so 35 naključnih vzorcev večinoma ekstra deviškega olja z različnim poreklom, poleg slovenskega še s hrvaškim, italijanskim, španskim, grškim in tunizijskim.

Ugotavljali so sladnost označevanj in preverjali senzorično oceno deklariranega poimenovanja oziroma: ali je olje res tako kakovostno, kot navaja deklaracija. V 11 primerih senzorična ocena ni bila skladna z deklarirano oznako – inšpektorji so v petih primerih ugotovili pretirano žarkost, v petih primerih morkljo, okus po pregretem, in v enem primeru plesnivost.

Osem proizvajalcev se z neskladno senzorično oceno, ocenjevanje je izvedel laboratorij Znanstveno raziskovalnega središča Koper, ni strinjalo in je zaprosilo za ponovljeno ocenjevanje, ki so ga morali opraviti v vsaj dveh laboratorijih drugih držav članic. V vseh osmih ponovljenih primerih so se ugotovitve slovenskega laboratorija izkazale za pravilne. Olje vseh enajstih spornih proizvajalcev pa so nemudoma umaknili iz prodaje. In kdo se je znašel na seznamu prekrškarjev?