Na urgenco zaradi hude opitosti celo mlajši od 12 let

Predvsem pa so alkoholne pijače – kljub prepovedi prodaje in ponudbe mlajšim od 18 let – mladoletnim še vedno zelo dosegljive. V trgovinah, na bencinskih servisih, v nočnih klubih, barih ... Kot je pokazalo preverjanje ekipe 24UR Inšpektor – kljub zakonu trgovci, lokali, bari ... alkohol množično prodajajo mladoletnim. Kako se je industrija pijač prilagodila mladim? Kaj pravijo strokovnjaki, kako naj se starši pogovarjamo z otroki, mladostniki o problematiki alkohola, da bo pogovor res zalegel? Prepovedovanje in moraliziranje ni uspešno. Mladi so vedno in bodo vedno eksperimentirali ... kakšen je torej pravilen pristop k pogovoru o alkoholu?



Na ljubljansko pediatrično kliniko vsako leto sprejmejo od 80 do 100 primerov opitih mladostnikov. Nezavestnih, podhlajenih. Veronika Velenšek, vodja sprejemno-urgentnega oddelka, pravi:"Imeli smo primere, ki smo jih zaradi potrebe po intubaciji – umetnem predihavanju – morali premestiti v enote intenzivne terapije. Pijejo žgane pijače, ki jih kombinirajo z nealkoholnimi ali energijskimi pijačami, kar potem zamaskira klinično sliko. Imeli smo tudi že blizu treh promilov ... najvišjo vrednost." Pogosto se zgodi, da jih prijatelji, kolegi, ko okoliščine postanejo resne, v strahu celo zapustijo, jim ne pomagajo ... kar nevarnost še poveča.