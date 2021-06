Na začetku epidemije je imela Švedska "sloves samomorilske države"

Novinarka Elisabeth Frerot Södergren s švedske televizije TV4 pojasnjuje, da je država zaradi načina spopadanja z epidemijo dobila "sloves samomorilske države", saj v začetku epidemije niso zapirali šol, nakupovalnih centrov, restavracij, večina aktivnosti se še vedno odvija. "Sčasoma je sicer Švedska začela uvajati podobne omejitve, kot smo jih videli v ostalih državah. Imamo vzpostavljeno digitalno izobraževanje za otroke, omejeno je, koliko ljudi se lahko zbira, in tako dalje." Novinarka dodaja zanje pomembno ločnico, da pri njih omejitve še vedno niso obvezujoče. Držijo se principa, da je vsak državljan odgovoren in dolžan poskrbeti zase.

Švedska, država z desetimi milijoni prebivalcev, je v boju z epidemijo uporabila drugačen pristop kot ostale evropske države, ta je temeljil na priporočilih. Švedi nikoli niso imeli popolnega zaprtja države, ni bilo policijske ure in obveznega nošenja mask, te so sicer priporočene na javnih prevozih, ko je gneča.

Švedska je vselej priporočala delo od doma, določeni kadri svojega poklica niso mogli izvajati od doma, to so bili predvsem policisti, medicinske sestre, gasilci in drugi. Delo od doma zanje ni nekaj novega. "Večina pisarniških uslužbencev dela na daljavo. Švedska je država, kjer je bilo že pred epidemijo veliko aktivnosti opravljenih preko interneta in pri večini poklicev osem do deset delavcev delo opravlja od doma. Nekateri na novo zaposleni delajo že eno leto od doma, ne da bi spoznali svoje nadrejene. Imamo digitalno revolucijo."

Švedska je sicer uvedla določena pravila za podjetja, ki so jih morali spoštovati, če so želeli ostati odprti, ni pa uvedla obvezujočih omejitev za posameznike, ki so prejeli samo priporočila. Elisabeth Frerot Södergren ugotavlja, da se Švedska z virusom covida-19 še vedno bori, v veljavi ostajajo določene omejitve. "Nismo imeli velikih dvigov okužb v prvem in drugem valu, kot smo videli v ostalih državah. V bistvu imamo že cel čas enake omejitve, ki v osnovi priporočajo, da se ne družimo z ljudmi izven svojega mehurčka. Na nek način tak pristop deluje, saj se število okužb počasi zmanjšuje."