Naj pravosodni policist odpelje zapornika s seboj na stranišče?

Boštjan Benčina je pravosodni policist dvajset let. Dela v ljubljanskem zaporu in kot pravi, je velika razlika med tem, kako obremenjeni so bili pravosodni policist leta nazaj in kako je opravljati delo pravosodnega policista danes. " Na oddelku sta danes dva človeka, zaprtih je pa, recimo, 70 ljudi," opisuje razmere, v katerih dela na Povšetovi.

"Imaš zapornike, ki odreagirajo v vsaki situaciji drugače in dnevno smo izpostavljeni stresom, nevarnostim," razlaga pravosodni policist Benčina.

Delo pravosodnih policistov je zato, pravi, psihično naporno. "Imaš zapornike, ki odreagirajo v vsaki situaciji drugače in dnevno smo izpostavljeni stresom, nevarnostim," razlaga Benčina ter poudarja, da so težave pri premeščanju tudi zaradi kulturnih razlik, saj je v zaporu veliko tujcev.

Zaradi večje psihične obremenitve, je več zaposlenih na bolniških dopustih, opozarja pravosodni policist Benčina. To pa pomeni, da so tisti, ki delajo, obremenjeni toliko bolj in morajo opravljati nadurno delo.

Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana Goran Narić navaja primere, ko pravosodni policisti opravljajo nadure tudi izven zapora. Kot pravi, pride do nekih izrednih dogodkov, v katerih so zaprti poškodovani, zato jih morajo pravosodni policist odpeljati iz zapora k zdravniku. "Mi jih spremljamo v zdravstveno ustanovo oziroma na urgenco, kjer pa ne vemo, kako dolgo bomo tam. In seveda nadure rastejo." Narić je v takih primerih kot direktor v stiski, saj, kot pravi, težko zagotavljajo zaposlenim pravice, povezane s počitkom.

Medtem se število pravosodnih policistov zmanjšuje. Če jih je bilo pred petimi leti 545, jih je danes 35 manj in to ob dejstvu, da je danes približno 500 zapornikov več kot pred petimi leti.

Pravosodni policisti so danes v povprečju stari 47 let. Na vidiku so nove upokojitve, kar pomeni, da se bo njihovo število še zmanjšalo. Nove pa je težko dobiti, saj mladih poklic pravosodnega policista ne zanima.

"Če od te bruto plače odštejemo 20,1 odstotka prispevkov za socialno varnost, 26 odstotkov akontacije dohodnine ter prispevek za socialno prihodnost, ki bo z julijem letos en odstotek, pomeni ta mesečna plača le približno 891 evrov neto", ugotavlja sindikalist Verk, ki se zato ne čudi, zakaj ni nikogar, ki bi opravljal to delo. Po 10 letih službe pravosodni policist v idealnih pogojih ocenjevanja napreduje v naziv PP I z mesečno plačo 1787,76 € bruto. "Ko temu odštejemo prispevek za socialno varnost, akontacijo dohodnine in prispevek za socialno prihodnost, bi njegova plača znašala približno 945,73 € neto," je Verk kritičen tudi glede plače pravosodnega policista z desetletnimi izkušnjami. Gre za plačo brez dodatkov, a tudi z nadurami, nočnim, nedeljskim delom dobijo zaposleni 1.500, 1.600 evrov plače, začetnik brez tega pa ne dobi niti 1.000 evrov, razlaga Verk, ki je zato prepričan, da ga ni, da bi si dal za tega jurja plače mesečne glavo razbit.

Na sodišču je treba biti osem ur, treba je varnostno poskrbeti za tega obdolženca, da ne bi ušel. Težava je, če mora pravosodni policist medtem opraviti svoje biološke potrebe, opozarja Verk.

Da je plača glavni krivec, da ne dobijo kadra, je prepričan tudi generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen . Kot pravi, razume vlado, da ne more delati razlik med posameznimi panogami, vendar je po njegovem delo v zaporu drugačno in specifično. "Temu primerna mora biti tudi nagrada."

Objavljenih je bilo več kot 40 razpisov, razlaga Majcen. Trenutno iščejo 39 pravosodnih policistov, potrebovali pa bi jih še več, po besedah Majcna 100. Situacijo rešujejo z zaposlovanjem upokojencev, s podjemnimi pogodbami z nekdanjimi zaposlenimi ter z drugimi, ki so prav tako v preteklosti že opravljali to delo. Na tak način dela danes v zaporih 40 ljudi. 23 je upokojenih pravosodnih policistov, s sedmimi, ki so nekoč že opravljali to delo, zdaj pa so zaposleni izven zaporov, imajo sklenjene podjemne pogodbe, deset pa je takih, ki so prav tako že bili pravosodni policisti, a imajo v sistemu zdaj druge naloge, denimo kot pedagogi, hkrati pa imajo pooblastila, da lahko še vedno po potrebi opravljajo delo pravosodnega policista.

V letu in pol odpadlo več kot 2 tisoč sojenj

Stiska s kadri se kaže tudi v tem, da pravosodni policisti ne opravijo določenih nalog. Generalni direktor Majcen glede tega izpostavlja spremstva na sodišča, kjer je po njegovem največji manjko. Delno bo ta problem rešen z novim zaporom v Dobrunjah, si obeta Majcen, saj bo tam tudi razpravna dvorana. To pomeni, da bo mogoče obravnave organizirati tudi v zaporu, dvorano pa so opremili z avdiovizualnimi napravami, ki omogočajo povezavo s sodišči. Pravosodnim policistom zato ne bo več treba tako pogosto voziti obtoženih drugam. "Poskušamo na en tak mehek način reševati tudi to problematiko," pove Majcen.