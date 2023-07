Največ delavcev s Kosova v Kranju, iz Indije v Ljubljani, iz Nepala in s Filipinov v Šmarju pri Jelšah

Največ Kosovcev in Albancev je v zadnjih letih prišlo v Kranj. Kranjska upravna enota je v petih letih (2018–2022) izdala oz. podaljšala 8668 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo Kosovcem in 102 Albancema. Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo in bivanje, zaposlitev ter delo. Državljanom Kosova je lani izdala skoraj štirikrat več dovoljenj kot pred šestimi leti. Vseh tujcev pa se je povečalo za dobrih 34 odstotkov. Za kranjsko upravno enoto so največ dovoljenj Kosovcem v petih letih izdale celjska (3183), ljubljanska (2773), mariborska (2407) in novogoriška (1838) enota.

Njihov prihod vzbuja pri nekaterih nelagodje, strah in jezo. Kritični so tudi na kranjski občini, ki jo vodi Matjaž Rakovec . Tujcem očitajo, da izigravajo zakonodajo pri prijavah bivališč in koriščenju socialnih transferjev. Kot pojasnjujejo na občini, želijo tujce v družbo vključiti z brezplačnimi tečaji za kasnejše zaposlitve (bolničar, negovalec), ki jih organizira zavod za zaposlovanje, ampak kot pravijo, "z njihove strani ni interesa, ker več sredstev pridobijo s socialnimi transferji (otroški dodatki in podobno)."

Pogoj za denarno socialno pomoč je stalno in dejansko bivanje, zgolj dovoljenje za delo in začasno prebivališče nista dovolj. Za pravico do otroškega dodatka in starševskega dodatka pa je temeljni pogoj dovoljenje za stalno ali začasno bivanje ter dejansko bivanje v Sloveniji.

Kakšni so torej socialni transferji in kakšne zlorabe, smo vprašali na Centru za socialno delo Gorenjska. "Točnega števila prijav in zlorab ne beležimo. Bistvenih povišanj prijav glede na pretekla leta ne zaznavamo." Če dobijo informacijo o domnevni zlorabi, povabijo, zaslišijo priče, opravijo ogled na terenu, pridobijo podatke o šolanju ... In koliko denarne pomoči lahko prejmejo?

Za odraslo samsko osebo, ki je brezposelna, cenzus znaša največ 465,34 evra, za zaposlenega 237 evrov več. Štiričlanska družina, kjer sta starša brezposelna in imata dva šoloobvezna otroka, prejme največ slabih 1280 evrov, če sta starša zaposlena za polni delovni čas, pa prejmejo 358 evrov več. V primeru zaposlene odrasle osebe – samske ali v družini – se višina denarne pomoči izračuna kot razlika med lastnimi dohodki in cenzusom. Glede na povprečni mesečni dohodek družine pa se določi višina otroškega dodatka. Pogoj pri denarni pomoči je, da v lasti nimajo premoženja.

Tujci, ki v Slovenijo pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdali na zavodu za zaposlovanje. Pogoj za enotno dovoljenje je soglasje, ki ga izda zavod. Dovoljenje, izdano na podlagi mednarodne pogodbe za Bosno in Hercegovino in Srbijo, velja kot soglasje zavoda.

Gospodarstvo ima veliko potrebo po tuji delovni sili, tako Miha Blažič iz Ambasade Rog, zato si želijo, da bi čim več delovne sile prišlo, hkrati pa, da se zakonsko omeji pravice, do katerih lahko tuji delavci dostopajo. "Težje združevanje z družino, da ne bi bilo vzdrževanih članov, ki koristijo javne sisteme, težji dostop do socialnih storitev, do stalnega prebivališča. To so vse funkcije države, ki jih noče opravljati, istočasno pa tudi delodajalci, za katere ti tujci ustvarjajo dobičke, nočejo prevzeti tega bremena." Takšne represivne ukrepe uvajamo prek rasizma, predsodkov in stereotipov, zatrjuje Blažič. "Širijo se laži o tem, koliko nas stanejo, koliko koristijo javno blagajno, kako se ne želijo in ne znajo integrirati."

Upravne enote Celje, Koper, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje so v zadnjih petih letih največ enotnih dovoljenj za prebivanje in delo izdale ter podaljšale državljanom Bosne in Hercegovine, Upravna enota Kranj pa državljanom Kosova.

Vprašanje integracije Kosovcev v slovensko družbo je občutljivo vprašanje. Vedno so bile in bodo ovire pri sprejemanju tujcev, je prepričana Arbnore Avdylaj , ki se je s Kosova v Slovenijo preselila pred 17 leti skupaj s svojo družino. "Gre za pomanjkanje znanja, vsakdanjega stika, zaradi vseh predsodkov in stereotipov, ki jih slišijo drugod. Premostitev vseh teh ovir in uspeh pri integraciji tujcev ni samo v dobrobit tujcev, ampak tudi države, ki jih sprejme."

In kakšno je stanje po drugih upravnih enotah? V Velenju so se enotna dovoljenja v petih letih povečala za 58 odstotkov, v Izoli za 70 odstotkov, na Ptuju za 76 odstotkov. "V preteklih letih so bile vrste čakajočih tujcev pred upravno enoto izjema, zdaj pa so stalnica." Ptujski načelnik Metod Grah pravi, da je obremenjenost vedno večja.

V Logatcu so se enotna dovoljenja za delo in prebivanje povečala za skoraj 300 odstotkov, največ je tujcev s Kosova. V občini prebiva večje število priseljenih delavcev in tujci, ki prebivajo v izpostavi azilnega doma v Logatcu. Izzivi se kažejo zlasti pri vključevanju otrok tujcev v izobraževalni sistem, za kar občina po potrebi zagotavlja tudi sredstva za dodatne tečaje slovenščine, so nam pojasnili na Občini Logatec. "Vendar presojamo, da se tujci uspešno vključujejo v družbo."

S Sloveniji ima Arbnore dve izkušnji – migrantsko in begunsko. Ko je bila stara pet let, je skupaj z družino pobegnila pred vojno na Kosovu in se odpravila na begunsko pot. "Takrat nas je Slovenija sprejela kot begunce, ostali smo približno šest mesecev in pot nadaljevali proti Švici, ker smo tam imeli stare starše." Vsaka migrantska pot, predvsem begunska, je težka, pravi Arbnore. "Za sabo smo pustili vse, kar smo poznali – družino, prijatelje, dom in domovino. Morali smo zgraditi nov dom daleč od našega."

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve so upravne enote v zadnjih petih letih največ dovoljenj izdale oz. podaljšale državljanom Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije.

Slovenski trg se sooča z velikim pomanjkanjem delovne sile. Dnevno imajo na zavodu povpraševanje po 5000 delavcih. Manko skušajo zapolniti s tujo delovno silo. Od leta 2015 imamo velik porast vlog in izdanih dovoljenj ter soglasij za zaposlovanje tujcev, pojasnjuje Miha Šepec z zavoda za zaposlovanje. Od 2016 do 2022 so se izdana dovoljenja povečala za trikrat. Zavod je lani izdal dobrih 48.000 dovoljenj in soglasij. Največ tujih delavcev se zaposluje v gradbeništvu (zidarji, tesarji, gradbeni delavci), predelovalni dejavnosti (varilci, strugarji, elektromehaniki), prevozništvu (vozniki kamionov v mednarodnem prevozu), sledijo pa gostinstvo, kmetijstvo, gozdarstvo in ostale.

O zaposlovanju tujcev in pomanjkanju delovne sile bomo govorili tudi v 24UR Inšpektorju, ki bo to soboto, 15. 7., ob 19. uri, na POP TV. Gostinstvo in turizem sta takoj za zdravstvom in socialnim varstvom na drugem mestu po kadrovski podhranjenosti. Vsak peti zaposleni je že tujec, vedno več je Filipincev, Indijcev, Nepalcev ... Bodo torej slovenski turizem reševali tujci? Kje ti delajo in kako živijo? In kako je naša država pripravljena na njihov prihod?

Večinski delež tujih delavcev še vedno predstavljajo delavci iz nekdanje Jugoslavije – največ je delavcev iz Bosne in Hercegovine, sledita Srbija in Kosovo, nato Makedonija, v bistveno manjšem obsegu delavci iz ostalih t. i. tretjih držav. V zadnjem času je tudi več vlog za delavce iz bolj oddaljenih držav, kot so Indija, Bangladeš, Nepal in Filipini.

V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics, ki ga vodi Aleš Bizjak , se soočajo z enakimi težavami kot celotna industrija. Že v drugi polovici leta 2020 so zaznali hiter porast potreb na trgu, od takrat najprej je bilo jasno, da je delovne sile v Sloveniji premalo glede na potrebe industrije. Za njih je kadrovski bazen predvsem Bosna in Hercegovina, kjer dobijo dobro delovno silo. "Se pripravljamo na to, da se bo tradicionalni balkanski bazen izpraznil in da bo treba iti na druge trge. Oziramo se predvsem proti Indiji, ampak o tem zaenkrat zgolj razmišljamo." Tukaj pa nastanejo izzivi, ki jih še nismo vajeni, doda Bizjak. "Ko gremo v Bosno, smo kulturnih razlik vajeni. Jezikovne bariere niso tako velike. Če gremo izven Evrope, pričakujemo, da so razlike bistveno večje."

Za delavce, ki so tradicionalno iz balkanskega bazena radi prihajali v Slovenijo in so tukaj iskali dovoljenje za prebivanje, smo postali popolnoma neprivlačni, ocenjuje Urša Regvar , ki se v pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ukvarja s področjem azila in migracij. "Zelo se osredotočamo na morebitne kršitve, zlorabe, ki bi jih lahko naredili tujci, in zato omejujemo zakonodajo, s čimer povzročamo dolgotrajnost postopkov, ker zahtevamo več in več dokazil. Delavec zato raje obupa in išče delo ter priložnosti drugje, kjer jih bo lažje dobil." To ima na tujce odvračalni učinek, dodaja Regvarjeva. "Slovenija zato ne more več učinkovito zapolnjevati vseh delovnih mest, ki bi jih želela s tujo delovno silo."

Podjetje Goodyear Slovenija zaposluje skoraj 1800 oseb, pri zaposlovanju pa sodelujejo tudi z zaposlitvenimi agencijami in iščejo kandidate iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. "V zadnjih letih večji del novozaposlenih prihaja iz tujine, predvsem iz Bosne in Hercegovine." Ob pričetku dela vsak novo zaposleni dobi mentorja in z njim individualno usposabljanje, ki vključuje tudi slikovni in video material, s čimer si pomagajo pri morebitnih jezikovnih preprekah. Pojasnjujejo, da v podjetju zaposleni prejmejo nadpovprečno in stimulativno plačilo.

'V genih Slovenije je, da se tujcev bojimo'

Goran Popović, ki se je v Slovenijo preselil iz Srbije pred skoraj 30 leti, ker je želel boljše življenje, pravi, da mu je žal, da se še vedno pojavljajo primeri, ko se tujcev ne sprejema. V genih Slovenije je, da se tujcev bojimo, je prepričan. "Če mi tujcu damo roko, bo dal roko nazaj. Če ga dočakamo z nezaupanjem in mu otežujemo življenje v Sloveniji, se bo tudi on do države obnašal negativno. A tudi priseljenci ne moremo pričakovati, da nam bo država dala vse. Moj začetek je bil zelo težak, ampak sem se boril, ker sem vedel, da moram tudi sam poskrbeti, da bom prišel do rezultatov."