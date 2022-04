Najvišja pokojnina dobrih 3000 evrov, najnižja slabih 300 evrov

Povprečna neto starostna pokojnina je lani znašala 722,36 evra in je za 5 odstotkov narasla kot leto prej. Od leta 2016 starostne pokojnine sicer rastejo, do danes so se zvišale za skoraj 110 evrov.

Maja 2021 je bila z novelo ZPIZ-2I zagotovljena pokojnina določena v višini 620 evrov. Do zagotovljene pokojnine je bilo v decembru 2021 upravičenih 88.663 uživalcev starostne in invalidske pokojnine, od tega 79.263 uživalcev starostne pokojnine (47.591 žensk in 31.672 moških) in 9.400 uživalcev invalidske pokojnine (5.897 žensk in 3.503 moških). Zaradi uskladitve pokojnin je zagotovljena pokojnina za polno dobo v letošnjem marcu znašala 653,75 evra.

V letu 2022 ostaja izračun pokojninske osnove nespremenjen in se upošteva osnove iz katerih koli zaporednih 24 let pokojninskega zavarovanja od leta 1970, ki so za zavarovanca najugodnejša. Največ upokojencev – 100.689 – je v marcu letos prejelo starostno pokojnino v višini med 600 in 700 evrov, manj kot 500 evrov pa slabih 30 tisoč upokojencev. Najvišja izplačana pokojnina je znašala 3.302,37 evra, najnižja pa 294,78 evra.

Delež pokojnine novih uživalcev v primerjavi z njihovimi dohodki v času predhodnega zavarovanja se je postopno zniževal z vsako novo reformo sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pojasnjujejo na Zpizu. Gre za drugačen način izračuna pokojninske osnove v primerjavi s prejšnjimi predpisi, saj se je obdobje, iz katerega se upoštevajo osnove za izračun pokojninske osnove, daljšalo od najugodnejšega obdobja zaporednih 10 let (po 1. 1. 1970 veljavnega do 31. 12. 1999), do postopnega daljšanja na 18 let po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (veljavnem od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2012) oziroma na 24 let po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, (veljavnem od 1. 1. 2013 dalje).

Pri zavarovancih, pri katerih so dohodki v daljšem časovnem obdobju precej variirali, podaljšanje obdobja, iz katerega se upoštevajo osnove za izračun pokojninske osnove, lahko znatno zniža izračun pokojninske osnove, od katere se odmeri pokojnina, še dodajajo.

Več kot 50 odstotkov upokojencev pod pragom revščine

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) je leta 2019 v Sloveniji več kot 50 odstotkov oziroma okoli 300 tisoč upokojencev prejemalo pokojnino, nižjo od 700 evrov, kar velja za prag revščine. Upoštevane so starostne, družinske in invalidske pokojnine. Podatka o pragu tveganja revščine za 2021 (dohodek 2020) in 2022 (dohodek 2021) še nimajo. Gre sicer za izračun relativne revščine, ne absolutne. Podatek o stopnji tveganja revščine je relativen, kajti prag tveganja revščine ni določen vnaprej, kot npr. košarica dobrin, nujno potrebnih za življenje, ali kot absolutni znesek, potreben za preživetje. Prag je odvisen je od višine in porazdelitve dohodka med gospodinjstvi ter od števila in starosti članov vsakega gospodinjstva (odrasli, otroci), zajetih v raziskovanje.