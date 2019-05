Nam je evro življenje olajšal ali podražil?

Drži pa, da so se zaradi uvedbe evra v prvih letih cene zvišale, zvišala se je tudi inflacija. Leta 2007 in 2008 je imela Slovenija najvišjo inflacijo v evroobmočju, ki se je leta 2015 spremenila v 0,8-odstotno deflacijo. Od leta 2006 do leta 2015 so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 20,2 odstotka, v Ekonomski in monetarni uniji (EMU) pa 15,2 odstotka.