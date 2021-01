Namesto vrhunskim športnikom zavodu s krščanskimi vrednotami

Naše informacije preverimo na KZS pri predsedniku Mateju Erjavcu. "Vaše informacije držijo, HSE do danes oktobra že usklajene pogodbe ni podpisal. Šlo je za običajno podaljšanje pogodbe, zato smo mi HSE že oglaševali na led panojih konec novembra, ko smo imeli kvalifikacije v mehurčku za Eurobasket 2022. Nam je žal, da se je to zgodilo, nismo dobili niti uradnega obvestila, da pogodbe ne bodo podaljšali. Je pa tako, da ničesar ne moreš izsiliti, formalno še kar čakamo, je pa molk HSE tudi odgovor."

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je slovensko košarko, ki je posegla po evropskem vrhu in leta 2017 z naslovom evropskih prvakom obnorela Slovenijo, podpiral kakšnih pet let. Oktobra lani sta se Košarkarska zveza Slovenije (KZS) in HSE uskladila o podaljšanju sponzorske pogodbe v višini 30 tisoč evrov z vsemi obveznostmi, a podpisa nikoli ni bilo.

Tudi na OZS potrdijo naše informacije in prejem dopisa, podrobnosti pa generalni sekretar OZS Gregor Humerc zaradi klavzul v pogodbi ne želi razkriti. "Lahko povem le, da smo prejeli dopis s prekinitvijo pogodbe in brez plačila zadnjega obroka, temu nismo nasprotovali, ker zaradi epidemije ne moremo opraviti vseh pogodbenih obveznosti."

Se še spomnite prizorov nabito polnih Stožic, odbojkarske evforije, odbojkarjev, ki so povezali Slovence in serijsko zmagovali? Ponos Slovenije, o katerem se je govorilo po vsej športni Evropi. Očitno ne dovolj za državni HSE. Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je namreč ostala brez zadnjega obroka sponzorskega denarja v višini pet tisoč evrov, se je odločil HSE. Enoletno pogodbo v višini 30 tisoč evrov je vodstvo HSE z generalnim direktorjem Viktorjem Vračarjem in poslovnim direktorjem Urošem Podobnikom predčasno prekinil z dopisom, naslovljenim na odbojkarsko zvezo, razlog pa epidemija covida-19.

Zakaj pogodbe Košarkarski zvezi Slovenije, ki se lahko pohvali z aktualnimi evropskimi prvaki, ni podaljšal, vprašamo HSE. Vodja službe za korporativno komuniciranje Ksenija Koren nam pojasni, da je "HSE največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, zato se trudimo vlagati v okolja, kjer delujejo naše hčerinske družbe. Letos bomo zgradili največjo sončno elektrarno v državi, in to je izjemna investicija. HSE ima omejena denarna sredstva. Za zdaj so ustavljene vse sponzorske, oglaševalske pogodbe, saj poteka revizija poslov mojega predhodnika in ne morem sklepati nobenih poslov in ničesar ne podpisujem. Ključna naloga HSE je nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo."

Na OKS tega ne želijo komentirati, saj si prizadevajo, da bi s HSE našli skupni jezik, da zgodba še ni zaključena in da bo HSE še naprej v letošnjem in prihodnjem letu podpiral slovenski vrhunski šport.

"Vrhunski šport največji promotor države, država pa jemlje"

Dobri poznavalci razmer v športu, politiki in energetiki, ki ne želijo biti imenovani, so nad potezo vodstva HSE ogorčeni."Ne le da energetski državni velikan ne podpira športa v krizi, gre za največje šampione v državi, ki so poenotili narod, naredili ogromno za promocijo države v svetu, zdaj pa država jemlje denar. Ne razumem, zakaj aktualna oblast ruši vse sisteme družbe?!"

Ob tem se sprašujejo, koga motijo športniki, ki brez finančne podpore ne morejo dosegati vrhunskih rezultatov, koga moti promocija športnikov na najvišji svetovni ravni, kjer so odločevalci radi zraven, ko so uspehi. Tukaj gre za ‘crème de la crème’ slovenskega športa. Ali kot pripovedujejo naši viri, glavni motiv naj bi bilo njihovo prepričanje, da je 'šport domena levice'.

Po drugi strani pa na spletni strani HSE lahko še vedno preberemo: "V HSE finančno pomagamo različnim posameznikom, organizacijam in projektom. Vsakoletna sponzorstva in donacije dobrodelnim, športnim, kulturnim, znanstvenim ter izobraževalnim projektom sledijo načelom, ki so določena v strateških dokumentih in predstavljajo pomemben del korporativnega komuniciranja skupine HSE. Smo ponosni pokrovitelji večjih in manjših, znanih in manj znanih klubov, društev in posameznikov , ki vsak na svojem področju prispevajo k večji prepoznavnosti tako HSE kot Slovenije nasploh."

HSE doniral Zavodu Iskreni, Karitasu, Rudarski godbi, mediji SDS pa objavljajo promocijske članke o HSE

Če je HSE sponzorski denar odrekel praktično celotnemu športu, ki ga je financiral do zdaj, pa je HSE po drugi strani decembra Zavodu Iskrenidoniral pet tisoč evrov. Gre za zavod, ki zagovarja tradicionalne družinske vrednote, je blizu cerkvi, nasprotuje splavu, beremo lahko članke z naslovi 'Devica Marija kot 'stroj za rojevanje' oz. kako jo vidijo slovenski umetniki', 'Ko v zakonodaji splav ne bo več izenačen s kondomom, bo to že velik korak', 'Bil sem gej', med drugim preberemo intervju z NSi-jevim ministrom za deloJanezom Ciglerjem Kraljem. Prav Cigler Kralj in njegova soproga Klavdija sta tudi voditelja e-priprav na zakon, ki jih organizira Zavod Iskreni.