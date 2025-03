Gradnja zasebne bolnišice sredi Ljubljane zraven URI Soča se bo začela

Kdo spretno izkorišča slabosti javnega zdravstva in gradi vzporedni tir? V Dejstvih ob 19-ih zelo konkretno o prepletu javnega in zasebnega. O obljubah o hitrem dostopu do zdravnika. In noveli zakona, ki naj bi izboljšala sistem.

Diagnostični center Bled okoli 80 odstotkov vseh opravljenih storitev naredi na koncesijo, to pomeni, da jim zanje plača Zavod za zdravstveno zavarovanje. To nam je v pogovoru potrdil direktor DC Bled Zvone Novina . In to potrjuje tudi lanski seznam 10-ih največjih koncesionarjev, na katerem so Kirurški sanatorij , ki je iz javne zdravstvene blagajne dobil skoraj 13 milijonov evrov, MTC Fontana, ki je prejela okoli sedem milijonov in pol, ter še en diagnostični center MDT&T , ki je na koncesijo opravil za dobrih sedem milijonov evrov storitev.

Vsi trije so v lasti blejskega diagnostičnega centra, ki je na seznamu 10-ih koncesionarjev na osmem mestu, in ima pod seboj osem zdravstvenih centrov ter podjetje za nepremičninske storitve DC Naložbe , preko katerega so kupili zemljišče za novo bolnišnico.

Bolnišnica ob krožišču med Kranjčevo in Štajersko cesto bo velika 18.600 kvadratnih metrov, v njej bo do 80 bolnišničnih postelj, specialistične ambulante pa bodo sprejele do 400 bolnikov na dan. Poleg ambulant, bo imela še laboratorij, radiološki oddelek, kardiološki oddelek, štiri velike in dve mali operacijski dvorani. Pa dnevno bolnišnico, kolonoskopijski in gastroskopski oddelek. Pod eno streho bodo preselili obstoječe tri centre: ljubljansko izpostavo Diagnostičnega centra Bled, Kirurški sanatorij Rožna dolina in Cardial. Bolnišnico, ki bo po zadnjih napovedih Novine stala okoli 30 milijonov evrov, naj bi zgradili do leta 2028.

Ker bo prva zasebna bolnica v državi zrasla v neposredni bližini Univerzitetnega kliničnega centra Soča, Novina računa na sodelovanje. Izkoristili naj bi namreč podporne dejavnosti javnega URI Soče . "Kar se tiče pranja perila, prehrane, lekarniške dejavnosti, farmacije," razlaga Novina, oni pa bi v zameno za bolnike iz URI Soča opravljali preglede in diagnostiko. Ker je nekdanji direktor URI Soča Robert Cugelj od leta 2022 kot direktor zaposlen v DC Bled, smo Novino vprašali, ali jim je to dejstvo pomagalo v dogovorih z URI Sočo. "Ne, razen da poznamo situacijo v URI Soča. Ne gre pa za izkoriščanje preteklih znanj in vez."

Kako zelo je DC Bled vpet v javni sistem, dokazuje tudi primer bolnišnice Jesenice, ki jim MTC Fontana zagotavlja radiologe. Lani se je namreč ena radiologinja iz jeseniške bolnišnice upokojila, druga pa je odšla na porodniški dopust, zato so se kar naenkrat, pojasnjuje direktorica Petra Rupar , znašli v razmerah, ko ni bilo zmeraj specialista radiologa, da bi odčital posnetek rentgena, ultrazvoka, magnetne resonance. "To je za bolnišnico zelo pomembno, ker smo edina bolnišnica na Gorenjskem, dnevno skrbimo za 220 tisoč prebivalcev" , pojasnjuje Rupar. Takoj so zaprosili za pomoč. Na ministrstvu so jim svetovali, naj se obrnejo na vse javne zavode in tudi koncesionarje.

Klicu na pomoč se je odzval DC Bled , radiologi iz MTC Fontane za bolnišnico delajo na daljavo, kar pomeni, da so fizično ves čas v Mariboru, odčitavanje slikovnih preiskav pa opravljajo od sedme do 15. ure. Po tretji popoldne slikovno diagnostiko opravljajo specializanti, na Jesenicah jih imajo devet. Trije bodo že septembra začeli samostojno delati in če bo šlo vse po načrtih, bodo jeseni SB Jesenice z radiologi samooskrbne. Do takrat bodo plačevali radiologe iz Fontane, prejšnji mesec so zasebniku, ki je hkrati tudi koncesionar, plačali okoli osem tisoč evrov.

Ali to pomeni, da država s tem, ko dopušča, da je nekdo hkrati zasebnik in koncesionar, podpira vzporeden tir zdravstva, ki se razrašča pred našimi očmi? Zasebniki namreč zelo spretno izkoriščajo vse slabosti javnega zdravstva in kljub temu, da ves čas poudarjajo, da so tudi oni kot koncesionarji del javne zdravstvene mreže, kar seveda drži, svojih profitov ne vlagajo v javni sistem. Pač pa z njimi kupujejo in gradijo zdravstvene centre. Novina pravi, da je stvar organizacije dela, ali iz denarja, ki ga dobijo od ZZZS, ustvarijo profit. Trdi tudi, da profit vlaga v javni sistem s tem, ko kupuje sodobno medicinsko opremo in prenavlja prostore. A pozor, ne gre za vlaganje v zastarele prostore ali opremo ene od državnih bolnišnic, pač pa za vlaganje v svoje zasebne medicinske centre.

Poleg Triglava in Save jih ima tudi Vzajemna. Ta je z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izgubila pomemben del posla, od leta 2024 pa s ponudbo dodatnih zavarovanj, podobno kot še nekatere druge zavarovalnice, spretno izkorišča slabosti javnega sistema. Dodatna zavarovanja namreč obljubljajo hiter dostop do specialista, to pa je tisto, na kar bolniki "pademo". (Pre)dolge čakalne dobe namreč najbolj dušijo javno zdravstvo, bolniki pa bi radi na pregled prišli hitro. Za nekaj 10 evrov na mesec, odvisno predvsem od starosti zavarovanca, jim specialistični pregled v nekaj dneh omogočijo zasebne zavarovalnice. Kako to v praksi deluje? Pri Vzajemni 45 let star zavarovanec na mesec plača okoli 30 evrov, v ceno so poleg specialističnih pregledov vključene tudi nekatere operacije in rehabilitacija, pojasnjuje Dimitrij Šulin: "Pridobite napotnico pri splošnem zdravniku, če ga nimate, tudi to uredimo, po napotnici se ugotovi, katerega specialista potrebujete, mi bi vam organizirali že naslednji dan obisk pri ortopedu." Kaj pa če si nekdo želi na pregled k specialistu, s katerim Vzajemna nima pogodbe?