Avto zasut osem metrov globoko, zavarovalnica zahtevala, da ga poslikajo

Družina Jelšnik Kovač z Ljubnega ob Savinji je v naravni nesreči izgubila vse, kar je imela – hišo, opremo, kmetijo, garažo in tudi avto. Tri hektarje velik plaz je vozilo Janeza Jelšnika zasul osem metrov globoko. Vozil je sedem let star Audi Q5. "Vedno sem imel polno zavarovanje oz. polni kasko. Letna premija je bila sicer visoka, vendar je vozilo pametno zavarovati. Pri avtomobilu sem bil bolj pozoren pri zavarovalni polici kot pri hiši." Za zavarovanje je plačeval 850 evrov letno.

Kje se je zataknilo pri priznavanju škode na zavarovalnici? Janez Jelšnik pojasnjuje, da so imeli na zavarovalnici navodila, da je treba vozilo poslikati s štirih strani in posredovati številko šasije. "Tega mi ne moremo storiti, ker je avto zakopan nekje sedem ali osem metrov globoko in niti bager ni mogel do njega." A na koncu, čeprav je postopek dolgo trajal, kar mesec in pol, se je za Janeza Jelšnika uspešno končal. "Malo živcev je šlo, malo nervoze, bi že skoraj bil hud, ampak smo s prošnjo potem to nekako rešili. Imam raje prošnjo kot tožbo. Sem rekel, naj pridejo fizično pogledat, ampak niso, ker so verjeli." Potrdili so mu totalno škodo oz. t. i. totalko v višini 20.000 evrov. Dobil je takšno vrednost, kot je bila narejena na polici. "Nisem vedel, kaj bo, če ne bo, ker sem vedel, da ga poslikati ne bom mogel nikoli."

Ko pride do totalke, zavarovalnice gledajo predvsem na strošek, pojasnjuje Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije. "Če je avtomobil vreden 1500 evrov in škoda presega 1500 evrov, je to za njih ekonomska totalka, pa čeprav je poškodovan samo del avtomobila, recimo odrgnjena oboja vrata ali razbito okno."

"Mi vedno poudarjamo, preverite ponudbo, vprašajte, preden sklenete pogodbo, preverite pogoje. Kasneje, ko bo prišlo do težav, se bodo vsi sklicevali na splošne pogoje in lahko tukaj nastane škoda, dobimo manjšo odškodnino ali pa sploh ne," pojasnjuje Okorn. Odvetnica Saša Brilej je med svojimi strankami imela nekaj primerov poplavljenih avtomobilov in zavarovanj. "V teh primerih so zavarovalnice korektno izplačale zavarovalnino, sicer po vloženi pritožbi na ponudbo nekoliko višje, kot bi stranke same iztržile."

Zavarovalnice – Triglav, Generali in Grawe – so nam pripravile okvirni izračun avtomobilskega zavarovanja, ki vključuje naravne nesreče oz. poplave. Voznik vozila Škoda ambition bi za avto vreden 25.000 evrov pri zavarovalnici Grawe za splošni kasko, ki krije poplave, plačal 166 evrov. Za B kombinacijo kaska, ki krije ostale naravne nesreče pa 85 evrov. Za splošni kasko pri Generali, ki vključuje poplave, bi plačal približno 200 evrov, pri čemer so upoštevali 50-odstotni bonus, če ima stranka tudi druga zavarovanja sklenjena pri njih. A previdno: splošni kasko pri Generali krije vse naravne nesreče, razen toče. V Zavarovalnici Triglav škodo na vozilu, ki nastane kot posledica naravnih nesreč - vključno s poplavami - krije kombinacija B delnega kaska in stane 117 evrov oz. 79 evrov s popustom.

Tveganja, ki jim nismo vsi izpostavljeni, so pri zavarovanjih vedno opredeljena kot dodatna možnost, pojasnjuje Maja Krumberger , direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja. "Če imate vozilo in se vozite izključno po mestu, je težko pričakovati, da se vam bo zgodil nalet divjadi."

Pomisliti je treba na to, kakšna tveganja oz. nevarnosti obstajajo, dodaja Okorn, ko se vozimo z avtomobilom, ko ga parkiramo, ko ga imamo doma v garaži ali pred službo in podobno. "In se vprašati, kaj pa, ko je avtomobil pred službo in nanj pade strešnik, ali je to vključeno. Ali pa če poplavi iz kanalizacije, je to enako, kot če poplavi reka. To so podrobnosti, ki na koncu, ko se zgodi škoda, se razreši tako, kot si je zavarovalnica zamislila, in bolje je, da to izvemo, preden sklenemo pogodbo."

S tem se zavarujemo, da bomo še vedno mobilni, če se kaj zgodi, oz. da strošek popravila ne bo prevelik. "To, da nam hiša pomeni streho nad glavo, je zavarovanje sorazmerno poceni, sploh v primerjavi z avtomobilom. Hiša stoji pri miru in nima tveganja, da bi se sama nekam zaletela. Je hecno, da ljudje pozabljajo na ta zavarovanja, ki niso nujno vezana samo na naravne nesreče, nenazadnje se nam mimogrede zgodi, da razbijemo steklo, da pride do izliva vode v samem stanovanju in škoda zelo hitro nastane, ki je zelo visoka in bi bilo pri hiši logično, da jih je več zavarovanih, kot jih je zdaj," meni Okorn.

Osnovno zavarovanje avtomobila je obvezno. S tem pokrijemo škodo, ki bi jo lahko naredili drugim. "Avtomobil je tvegana naprava, ki nima stalnega prostora in zato je v vseh državah zavarovanje avtomobila, vsaj to osnovno, obvezno," pojasnjuje Okorn.

Vesna Podbreznik iz mariborske Finančne hiše, kjer strankam svetujejo glede zavarovanj, predvsem življenjskih, nezgodnih in zdravstvenih, opaža, da premalo mislimo nase. "Vedno gledamo z vidika – življenjska in nezgodna zavarovanja so velik strošek. Dokler stranke ne vprašam, koliko plačujete za zavarovanje za avtomobil, hišo in vse skupaj. Potem se kar malo nasmehnejo in vase zazrejo. Rečem jim: če imamo denar, da zavarujemo premoženje, če imamo družino in vzdrževane družinske člane, je treba zavarovati tudi to situacijo. Družina potrebuje vsaj tri leta, da si finančno in čustveno opomore, in v tem času je nujno potreben denar, da družina prebrodi izgubo družinskega člana."

Avtomobili, ki so stali na zemljišču nekoga drugega

Poleg težav s kasko zavarovanjem so ljudje v času poplav imeli največ vprašanj glede avtomobilov, ki so stali na zemljišču nekoga drugega – na servisu, pred trgovino in podobno, pravi Boštjan Okorn. "Vprašanja so bila, kdo je zdaj tukaj odgovoren, od koga lahko dobijo zavarovalnino. Vsekakor bi moralo veljati za vse serviserje in ostale, kamor gre avtomobil v popravilo, ampak hkrati vsaj začasno tudi v hrambo, da imajo zavarovano."

Pri prodajalcih avtomobilov in serviserjih v Ljubljani, Komendi in Kamniku smo preverili, ali imajo zavarovano v primeru, da se zgodi škoda na avtomobilih, ki so v lasti strank.