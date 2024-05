Legalizacija objektov daljšega obstoja omogoča legalizacijo skoraj česar koli in kjer koli. Tukaj lahko nastopijo težave. Arhitekt Janez Gaberščik in direktor arhitekturnega biroja Arhitektura Gaberščik, ki se ukvarja tudi z legalizacijo nezakonitih gradenj, pove, da so imeli primer piščančje farme, ki je bila zgrajeno neskladno, torej na tistem mestu objekta na tak način ne bi smeli postaviti. "Bili smo v navezi s sosedi, ki so tej stavbi nasprotovali. Stavba jih moti z vidika onesnaževanja, vonja, prisotnosti ... Ko so to gradili pred leti brez dovoljenja, ni bilo nikogar, niti inšpekcije, ki bi ukrepala. Zdaj je prišla možnost za legalizacijo objektov daljšega obstoja in lahko legalizirajo. Sosedje na drugi strani proti temu nič ne morejo, storjena jim je krivica."

Kaj pomeni legalizacija objektov daljšega obstoja? Poleti 2022 si je veliko črnograditeljev ponovno oddahnilo. Z novelo gradbenega zakona je bila omogočena legalizacija vsega, kar je stalo pred letom 2005. To možnost je vpeljal že novi gradbeni zakon leta 2018, a takrat je veljalo za objekte, zgrajene do leta 1998. Glavni pogoj je, da je bil objekt zgrajen, nespremenjen in ohranil enako namembnost najprej do 1998, kasneje do 2005. To možnost je izkoristila recimo družina Türk, ki je legalizirala zloglasno vilo v Sečovljah, čeprav je na seznamu za rušitev čakala že od leta 2013. Objekt zraven pa še čaka na vrsto – legalizacije je ustavno sodišče novembra lani začasno ustavilo.

Državni svetnik in župan Žirovnice Leopold Pogačar je želel preprečiti, da bi legalizirali objekte tudi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, torej tam, kjer jih po zakonu zdaj ni dovoljeno graditi. Pogačar je zato dal pobudo, da bi gradbeni zakon dopolnili po skrajšanem postopku, a je bil predlog v parlamentu zavrnjen, zato je vložil ustavno presojo. " Recimo enkrat bobu bob v tej ljubi Sloveniji in nehajmo legalizirati čebelnjake z dnevnimi sobami in vile z bazeni kot vrtne ute v vinogradih."

Prvi korak je, pojasnjuje Gaberščik, da v biroju presodijo, ali je objekt po tem postopku sploh mogoče legalizirati. Nato pripravijo potrebne dokaze, da je objekt nespremenjen od leta 2005. "Gremo na objekt, dokumentiramo, posnamemo, naredimo načrt obstoječega stanja, pripravimo vso dokumentacijo, in ko je to vse urejeno, menimo, da je vloga popolna, jo vložimo na upravno enoto, na občino, za izračun komunalnega prispevka, in ko se ta dva postopka izpeljeta, je objekt na koncu legalen in dobi uporabno dovoljenje."

Zakon objektov ne ločuje glede na to, kje v prostoru stojijo, kar je precej problematično, poudarja arhitekt Slavko Gabrovšek , komisar za razvoj stroke Zbornice za arhitekturo in prostor. "Črne gradnje so precej nezaželena posledica v prostoru, ki predvsem vpliva na tiste, ki želijo upoštevati proceduro, ki je zakonita, in se sprašujejo o smiselnosti upoštevanja teh pravil."

Bratina pravi, da je treba pri tem narediti nek napredek, tudi vključiti področje varstva narave. "Politična odločitev in strokovna volja je bila, da se je tak zakon napisal. Želimo pa priti do ocene stanja, koliko je tega v prostoru." Meni, da je zdaj vsaj stanje bolj urejeno in nadzorovano.

Na ministrstvu za kmetijstvo menijo, da je trenutna zakonska ureditev primerna. "Treba pa je zagotoviti, da se v bodoče ne bo več spreminjalo presečnih datumov (presečna leta 1969, 1998, 2005, 2017). Kar se tiče nelegalnih objektov, ki so v prostoru že dlje časa – če država v letih njihovega obstoja ni ukrepala, sedaj ne bi bilo korektno, da takšne objekte poskuša iz prostora odstraniti." In da je vse sile treba usmeriti v preprečevanje novih nezakonitih objektov. Priznavajo pa, da mora Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ustaviti postopke, ker se objekti na kmetijskih zemljiščih naknadno legalizirajo. "Na ta način trajno izgubimo kmetijska zemljišča."

Na ministrstvu za naravne vire in prostor trenutno ne potekajo nobene dejavnosti za spreminjanje zakonodaje, ampak čakajo na odločitev ustavnega sodišča, pojasnjuje dr. Nataša Bratina , generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev. "Od tega bo odvisno, katere korake bomo potem naprej naredili. Sicer se zavedamo, da je v ravnanje s prostorom, v zemljiško politiko, treba vložiti več napora. Smo pa kadrovsko omejeni in zdaj imamo veliko dela s poplavno obnovo, s pospeševanjem izvajanja državnih prostorskih načrtov."

Pogačarja je presenetila odločitev ustavnega sodišča, da je začasno ustavilo izvajanje celotnega 146. člena, kar pomeni, da trenutno ne more biti legaliziran noben objekt daljšega obstoja. Sicer je zadovoljen, da je sodišče prepoznalo, da bi lahko šlo za protiustavnost. Ustavno sodišče v tej zadevi odloča od novembra lani, zadevo so označili kot absolutno prednostno, a ni znano, kdaj in kaj bodo odločili. Kaj Pogačar pričakuje od sodišča? "Imamo ustavna določila, ki varujejo najboljša kmetijska zemljišča, zdravo okolje, kulturno in naravno dediščino. Ne dovolimo gradnje, legalizacije vile z bazenom sredi vinograda."

Edina pot za določene objekte

Povpraševanja za to vrsto legalizacije je veliko, pove Gaberščik. Od leta 2018 so obravnavali več kot 100 primerov. Zakaj takšen interes? Ljudje so lahko legalizirali objekte, ki jih prej niso mogli. "Objekte, ki so bili neskladni s prostorskimi akti ali so imeli rahla odstopanja, če so objekt zgradili malo preblizu meje, pa sosed ni dal soglasja. Ali pa so v zadnjih 30 letih objekt večkrat dozidali in se jim je zdelo nesmiselno za en manjši prizidek, recimo prizidavo garaže, da gredo pridobivat vso dokumentacijo."

"Ne glede na arhitekturno obliko, tudi če stoji na kmetijskem zemljišču, smo lahko legalizirali. To je bilo fenomenalno, ker smo s tem pomagali največ strankam," poudarja arhitektka Nika Učakar Golob in direktorica Arhicentra iz Mengša. Od 2018 so legalizirali približno 100 objektov, največ stanovanjskih hiš. Zakaj je takšna legalizacija lažja? Treba je vpisati stavbo v kataster nepremičnin in dokazati, da se objekt od 2005 do danes ni spremenil. "Težko je staro hišo narediti novo. Vedno je toliko neskladij, da je to edina pot, da se jih reši, da dobijo uporabno dovoljenje."

Zakaj se odločijo za legalizacijo? Kot pravi Učakar Golobova, največkrat, ko prodajajo svoj objekt. "Pride cenilec, ki pogleda hišo, gradbeno dovoljenje in vidi, da je zadeva neskladna, in takrat nastane panika." Največkrat legalizirajo enostanovanjske hiše. Imajo dve vrsti strank: "Eno so starejši ljudje, ki imajo doma nelegalno gradnjo in ne želijo svojim potomcem puščati neurejenih zadev. Drugo so tisti, ki so malo bolj jezni, to so potomci, ki dedujejo nepremičnino, v dobri veri, da bodo nekaj od tega imeli, potem pa ugotovijo, da je zadeva nelegalna in da je niti prodati ne morejo, ker nimajo uporabnega dovoljenja."

Stroka mora preveriti objekt

Na Inženirski zbornici so že ob sprejemu prvega in drugega zakona temu nasprotovali, opozarja Prebil. Pri graditvi mora biti nadzor, pri objektih, ki so bili zgrajeni kot nedovoljene gradnje, pa tega ni. "Dobili smo kup problemov, ki se bodo pokazali šele v prihodnosti, ob kakšnih izrednih dogodkih, kot so vetrovi, potresi; poplave so razgalile marsikaj." Ko gradimo objekte zakonito, takrat to varnost zagotovijo strokovnjaki, upravni delavec pa samo preverja, ali so bili ti strokovnjaki vključeni v proces projektiranja. "Ko se objekt legalizira, se ne preverja, ali je bila narejena mehanska odporna stabilnost, ampak se preverja samo čas obstoja, ne pa varnosti."