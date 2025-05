Neocelica: 'Ne vem, ali so moji vzorci tam ali ne. Nismo dobili nobenega obvestila'

Biobanka ni prvi primer, da je propadlo podjetje z matičnimi celicami iz popkovnične krvi. Leta 2015 je namreč propadla Neocelica. Hranila je prek 5 tisoč vzorcev. Veliko staršev še danes ne ve, ali njihovi vzorci še vedno obstajajo. To se sprašuje Iva Krajnc Bagola , ki je leta 2013 rodila hčerko Sofijo. "Takrat ob rojstvu, se spomnim, je prišel medicinski tehnik in pobral matične celice ter jih odnesel v Neocelico." Minilo je skoraj 12 let. Danes se sprašuje, kaj se je zgodilo z vzorcem njene hčerke. "Za laika smo bili zelo skopo obveščeni. Samo da je prišlo do propada tega podjetja, da bodo celice zdaj shranjene pod nekim drugim imenom podjetja in da bodo shranjene v Švici. Čez nekaj časa smo dobili spet obvestilo, da je tisto podjetje propadlo, da je zdaj neko novo in da so zdaj ti vzorci na Poljskem."

Potem so se obvestila končala. "Še zdaj točno ne vem, ali so moji vzorci tam ali ne. Nihče nas ni kontaktiral, kako lahko ažurno spremljamo, kaj se z našimi vzorci dogaja." To se ji zdi zelo sporno. "Gre za kršenje človekovih pravic, zakaj? Ker tukaj so celice, so dedni material." Ali bi šlo lahko za zlorabo ali uničenje vzorca brez njene vednosti, se sprašuje Iva Krajnc Bagola. "Je tako kot iz enega sci-fi filma. Nekam daš, verjameš, da bo to v dobrih rokah, upaš, da ga nikoli ne boš potreboval, če pa že, pa upaš, da se z njim ravna tako, kot se mora." Težko je zaupati, pravi. "Večina ljudi zamahne z roko, ah, kaj ste to dali, to je brez veze, in te s temi strašljivimi vprašanji spravijo v velik dvom, ali je bilo vredno, ali je bil trik."

Potrdili so ji, da v laboratoriju v Varšavi hranijo vzorec. In še, da so stroški hranjenja poravnani do leta 2029. "Potrjujemo, da so vaši vzorci varno shranjeni v PBKM laboratoriju v Varšavi. Z vami bi radi podpisali novo pogodbo za shranjevanje vzorcev. V zvezi z novo pogodbo ne boste imeli nobenih stroškov, saj se stroški skladiščenja, ki ste jih že plačali prejšnjemu izvajalcu, štejejo za poravnane."

Bo vzorce Biobanke prevzela javna institucija ali drug zasebnik?

Ivo Krajnc Bagola je dogajanje z Biobanko spomnilo na Neocelico. Starši, ki so vzorce shranili v Biobanki, še vedno ne vedo, kaj se bo zgodilo z vzorci. Jih bo prevzela javna institucija ali drug zasebnik? Pogovarjajo se, da bi jih prevzela javna institucija, so nam potrdili na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.

Ministrstvo za zdravje se je na več sestankih pogovarjalo z Zavodom za transfuzijsko medicino, kjer so kapacitete sicer zelo omejene. Hranijo 1040 vzorcev za javne namene, prostora imajo še za 400 enot, nam pove strokovni direktor zavoda dr. Ivica Marić . "Morali bi nadgraditi te kapacitete v smislu prostorov, kadrov, tudi zagotoviti, da ne bo finančno bremenilo zavoda. Lahko pa, če bi se stvari izšle in se zagotovi finančni konstrukt, poskrbimo za hrambo v zasebne namene za ta čas hranjenja. O tem se morajo odločiti višje instance." Doda, da dokončne rešitve še ni.

Na zavodu so že leta 2014 oz. 2015 zapolnili kapaciteto in samo obnavljajo vzorce, če ugotovijo, da je kakovost vzorca slaba. "V desetih letih smo imeli tri transplantacije, pri katerih smo potrebovali popkovnično kri. Pri dveh je bilo potrebnih več vzorcev, ker je količina zelo omejena – od 20 do 30 mililitrov. Zelo malo je bolezni, ki se zdravijo na ta način." Nekatere države, tako Marić, so celo prepovedale shranjevanje teh vzorcev v zasebne namene.

Dovoljenje za preskrbo s tkivi in celicami ima 30 ustanov, od tega 10 zasebnih podjetij. Medicinska fakulteta za takšen prevzem nima ustreznih kapacitet, so nam odgovorili. Na fakulteti ne hranijo vzorcev matičnih celic, prav tako z ministrstvom za zdravje in JAZMP ne potekajo postopki ali dogovori glede njihovega prevzema.

Javna agencija je za nadomestno shranjevanje preverila pri UKC Ljubljana. Kot so nam pojasnili, "nobena izmed organizacijskih enot UKC Ljubljana ne izpolnjuje formalnopravnih in prostorskih pogojev, ki bi omogočali takojšen prevzem celic v hrambo. Potrebno bi se bilo vnaprej dogovoriti glede odgovornosti zavoda, stroškov itd." Določene aktivnosti v smeri vzpostavitve biobanke v UKC-ju sicer potekajo, a se po vsebini in namenu shranjevanja materiala razlikujejo od predmetnega zaprosila ter so tudi po časovnici v najzgodnejši fazi priprave projekta. "Navkljub siceršnji izkazani pripravljenosti za prevzem materiala v hrambo prošnji JAZMP za zdaj nismo mogli ugoditi."

UKC Ljubljana je pri podjetju GaiaCell letos januarja kupil matične celice za ortopedsko kliniko, uporabljajo jih pri zdravljenju poškodovanega hrustanca. Do lanskega oktobra so matične celice kupovali pri podjetju Educell, a so prekinili dobavo. "V januarju smo urgentno kupili matične celice pri GaiaCell, nato pa je bilo izvedeno javno naročilo, pri katerem smo v zaključni fazi." Po podatkih Erarja je UKC Ljubljana GaiaCellu plačal 66.790 evrov.

Smo dali rešitev, posledično možnost selitve vzorcev iz Slovenije'

Da se še takšna situacija, kot se je zgodila z Biobanko, ne bi smela zgoditi. "To je minus za celotno branžo." Kaj bo odločilo ministrstvo, kdo bo prevzel odgovornost za vzorce in kdo bo plačal račune, še ne razkrivajo, dokler traja postopek.

Na drugi strani – zasebna banka Future Health. Ministrstvu za zdravje je ponudila, da vzorce prestavijo v njihove laboratorije v Anglijo in Švico, pove direktor Zvone Štefanič . "V mesecu decembru, ko so se začele vse stvari dogajati v zvezi z vzorci, smo bili prisotni na sestanku ministrstva, potem tudi na JAZMP, kjer smo dali rešitev, posledično možnost izselitve vzorcev iz Slovenije v laboratorije Future Health, kot najbolj akreditirano banko na svetu. Vendar do zdaj še ni prišlo do naprednih korakov, dogovorov, rešitev, še vedno stagniramo na istem mestu."

In stroški? "Mi smo dali prioriteto za integriteto vzorcev, da se prestavijo na varno, za samo preživetje in varnost celic. Ja, nastali bodo stroški. Nekateri so tik pred iztekom pogodbe, nekateri so tik na začetku, zato se bomo z vsakim posebej pogovorili in mu pripravili neko ponudbo, ki bo prilagojena njihovemu stanju, ki so ga imeli podpisanega s podjetjem Biobanka." Sicer stroški shranjevanja znašajo med 1690 in 2420 evri, odvisno od obdobja hrambe.

Obup staršev lastnik Future Healtha opiše s klici dva- do trikrat tedensko. "Imamo določeno skupino naših klientov, ki imajo prejšnje vzorce shranjene pri Biobanki, naslednji vzorci so shranjeni pri nas. Takrat, v novembru, decembru in januarju, je bilo po 10 klicev na dan."