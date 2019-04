Nezakonito financiranje SD iz tujine?

To je nekaj sloganov, s katerimi je stranka SD podkrepila sporočila v slovenščini v videih, objavljenih na družbenem omrežju. Tudi iz napisa v enem od videonagovorov, v katerem trdijo, da "nekatere korporacije ne plačajo nič" davkov, smo sklepali, da posnetki, v katerih nastopajo ljudje različnih starosti, spolov in ras, niso nastali v Sloveniji.

Pravila, kako lahko politične skupine v Evropskem parlamentu porabljajo nepovratna sredstva, ki jim jih namenja parlament, določa 22. člen Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

Bi lahko šlo v tem primeru torej za financiranje, kot ga prepoveduje Uredba? Ker ta določa tudi, da za nacionalne politične stranke in kandidate še naprej veljajo nacionalni predpisi, smo vprašanje poslali Računskemu sodišču.

Odgovor Računskega sodišča

Odgovor objavljamo v celoti:"Če je stroške za nastanek videov, ki se objavljajo na Twitter računu politične stranke SD, plačala evropska politična stranka Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) in jih dala v brezplačno uporabo stranki SD, bi lahko šlo za druge oblike prispevkov politični stranki SD in s tem za njeno financiranje.

Tako obstaja tveganje za nezakonito financiranje te stranke iz tujine. Odvisno od tega, kdaj se videi predvajajo.

Če se predvajajo v času volilne kampanje, bi lahko šlo za financiranje volilne kampanje stranke kot organizatorja volilne kampanje (kršitev 6. odstavka 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji).

Če pa se predvajajo že pred tem obdobjem, bi lahko šlo za financiranje rednega poslovanja stranke (kršitev 7. odstavka 21. člena Zakona o političnih strankah).

7. odstavek 21. člena Zakona o političnih strankah: Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih pravnih in fizičnih oseb ter tujih samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev za stranko iz tujine.

Brez revizije, v kateri bi računsko sodišče pridobilo relevantno dokumentacijo, ki pojasnjuje dejansko stanje v konkretnem primeru, in presodilo dokazne listine, se o tem ne moremo opredeliti."