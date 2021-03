(Ne)zaupanje v cepiva: ‘Pri znanosti resnica ni nekje v sredini’

Za anticepilce, torej najbolj goreče nasprotnike cepivom, med katere ne moremo šteti tistih, ki so samo skeptični ali zadržani do novih cepiv proti covidu-19, je značilno to, da praviloma ne dokazujejo svojih prepričanj in trditev, ampak breme dokazovanja prevalijo na nasprotno stran. Od njih pričakujejo, da njihove trditve ovržejo. " Krivijo cepiva za kopico zdravstvenih težav, od avtizma in alergij, do Downovega sindroma. Od svojih kritikov zahtevajo, da jim dokažejo nasprotno, ko pa jim postrežejo z raziskavami, ki njihovih trditev ne podpirajo, trdijo, da so kupljene ali nezanesljive," način delovanja anticepilcev razlaga upokojeni psiholog in zaslužni profesor Filozofske fakultete Marko Polič .

Proticepilno gibanje je raznoliko in vključuje različne skupine ljudi, različnih pogledov, stališč in motivov. "Nekateri menijo, da je to, kar je naravno, v bistvo dobro, da so nalezljive bolezni nenevarne, ker so naravne. Cepiva pa so kot nenaravna za njih nevarna. Podcenjujejo oziroma zanemarjajo tveganja, povezana z boleznimi, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem,"pove Polič.

Na eni strani imamo ljudi, ki cepivom močno nasprotujejo, t. i. anticepilce, nekje vmes tiste, ki so do njih zadržani in jim ne zaupajo popolnoma, na drugi strani pa tiste, ki se brez zadržkov cepijo proti vsemu. Ena izmed skupin ljudi so tudi tisti, ki so prepričani, da kar ni popolno, ni vredno nič. "Cepiva seveda ne morejo preprečiti vsakega primera bolezni. A tudi 50-odstotna zaščita je boljša od nikakršne. In zakaj potem za druge načine preprečevanja poškodb ne zahtevajo 100-odstotne zaščite, zavračajo pa cepiva, ki ne ustrezajo njihovim nerealnim standardom?"se sprašuje Polič.