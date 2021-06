Obrazi osamosvojitve, vojaška Vrhnika, športniki, naš ponos in tujci, ki so posvojili Slovenijo

Pred 30 leti smo svoji, samostojni državi rekli ja, zato bodo junijske nedelje v rubriki 24UR Fokus prepletene s štirimi zgodbami presežkov, usod, tudi ran, a ponosa, ki jih pripravljajo novinarji Miha Drozg, Maja Sodja, Petra Čertanc Mavsar in Tea Šentjurc.

Junijske Fokuse začenjamo z zgodbami ljudi, ki so protestirali, branili državo, ustavljali tanke in so jih ujela skrita očesa fotografskih kamer. Sledi zgodba o Vrhniki, kraju, ki je bil prežet z vojsko, o tamkajšnjih bridkih usodah, izjemnih ljudeh in tudi "filmski" zgodbi. 30 let države si prav zares ne znamo zamišljati brez športnikov, ki so v svet ponesli slovensko zastavo, slovensko ime, orali ledino v prepoznavnosti naše države in edini vselej združili narod ob vrhunskih uspehih. Tukaj pa so tudi neverjetni tujci, ki so, pa čeprav ni bilo vedno enostavno, ostali in soustvarjali Slovenijo z znanjem, izkušnjami, včasih tudi drugačnim pogledom na svet in tako obogatili slovensko družbo in kulturo.

Obrazi osamosvojitve z Miho Drozgom Ko govorimo o časih, v katerih se je pred dobrimi 30 leti oblikovala in nato z vojno dejansko rodila samostojna Slovenija, pogosto izpostavljamo ključne politike, intelektualce, kulturnike ... Ljudi, ki so nedvomno zaslužni, da so osamosvojitvene sanje postale resničnost. Toda zasluge še zdaleč ne pripadajo zgolj njim, pač pa tudi ali predvsem ljudstvu. Ljudem, ki so protestirali na Kongresnem trgu, dneve stali na Roški, z rokami ustavljali tanke, ki so med osamosvojitveno vojno hrumeli po Sloveniji. Ljudem, ki so se borili za boljšo prihodnost. Videli boste lahko nekaj zgodb, ujetih v skrita očesa fotografskih kamer. In tem obrazom z zgodovinskih fotografij smo dali imena in priimke, sami pa so z nami delili pretresljive zgodbe, polne zanosa, brezkompromisnosti, udarništva in ponosa. Vojaška Vrhnika nekoč in danes z Majo Sodja Vrhnika je kraj, ki ga je pred osamosvojitvijo in po njej zaznamovala vojska. Vojaštvo je bilo prisotno v nekdanji Jugoslaviji, saj je bila na Vrhniki ena najmočnejših garnizij JLA – 1. oklepna brigada. Po osamosvojitvi pa vojašnica Slovenske vojske. Kraj je bil tako z vojsko, vojaki in vojaštvom povezan dolga leta. Še danes je na Vrhniki, na Raskovcu, Poveljstvo sil Slovenske vojske. Vojaštvo je močno vplivalo na dogajanje v majhnem kraju, v času nekdanje Jugoslavije so na Vrhniki živele številne oficirske družine. Slišali boste, kako je vojna leta 1991 zapečatila njihove usode, usode otrok, ki so se v te družine rodili. In kako se 2. julija 1991 spominja danes 80-letni Vrhničan, ki je bil v bombardiranju barikad proti Ljubljani hudo ranjen. Skozi zgodovinske posnetke nas bo popeljal prvi poveljnik Občinskega štaba Teritorialne obrambe Vrhnika. Za 24UR Fokus bo govoril tudi nekdanji vojak JLA, nekdanji tankist, ki je med vojno prestopil na slovensko stran. Še eno "filmsko" zgodbo skriva Vrhnika: zgodbo nekdanjega pilota JLA, rojenega Vrhničana, ki je leta 1991 z javnim manifestom oznanil, da se ne bo boril na strani jugoslovanske vojske.