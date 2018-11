Obsojeni Ročnik še vedno bogato posluje z velenjskim županom Kontičem

Zakaj je MOV reševala podjetje, ki je imelo devet mesecev (262 dni) blokirane račune, v občini pa zamujalo z obnovo cest, so na MOV odgovorili: "Blokiran račun podjetja PUP Velenje ne more biti razlog za odstop MOV od pogodbe, če so dela s strani koncesionarja opravljena tako, kot je določeno s sklenjeno pogodbo. Ker podjetje PUP obnovitvenih del po koncesijski pogodbi ni končalo v roku (4 leta po podpisu pogodbe), smo jim v letu 2014, skladno s koncesijsko pogodbo, zaračunali pogodbeno kazen v višini 5 % letnega nadomestila (okoli 84 tisoč evrov)."

Na MOV odgovarjajo: "Skladno z 22. členom koncesijske pogodbe je sprememba višine letnega nadomestila možna, če v okviru izvajanja dejavnosti pride do spremenjenih okoliščin. S tem je koncesionar pridobil potrebna likvidnostna sredstva in se izognil likvidnostnim težavam, hkrati pa je bilo s tem zagotovljeno tudi nemoteno opravljanje še preostalih del po pogodbi."

Ročniku je MOV zagotovila 15-letni posel v višini 27,8 milijona evrov leta 2009, ki ga ne ogrozijo ne blokada računov, ne zamujanje del, ne sodni procesi, ne hišne preiskave. Ročnik tako nadaljuje dela, ki jih je dobilo njegovo (zdaj hčerkino, o tem v nadaljevanju) podjetje PUP Velenje s koncesijo za redno vzdrževanje in obnavljanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin.

PUP Velenje ni edino Ročnikovo podjetje, ki posluje z velenjsko občino. Tu je še podjetje PUP - Saubermacher, ki pobira smeti, ni pa v 100 % Ročnikovi lasti (Ročnik je tretjinski lastnik - 36,5 %, MOV - 19,82 % ). Občina mu je od leta 2003, kot navaja Erar, plačala 1.190.465 evrov, od tega večino v času župana Kontiča od leta 2011 - 971.631 evrov, ker imajo podpisano koncesijsko pogodbo do leta 2034.

Gradnja stanovanj na Gorici - od Ročnika do Premogovnika

Igem je še eno od Ročnikovih podjetij, ki je od včeraj, 12. 11. 2018, v prisilni poravnavi. To podjetje je kot soinvestitor gradilo tudi poslovno stanovanjski objekt Gorica z 132 neprofitnimi in 15 tržnimi stanovanji, trgovskim centrom in poslovnimi prostori, s 650 parkirišči v skupni vrednosti 24 milijonov evrov. Gradnja se je zapletala, ustavljala zaradi Ročnikovih poslovnih težav, tako je v projekt po posredovanju občine vstopilo hčerinsko invalidsko podjetje premogovnika HTZ Velenje. HTZ Velenje mimogrede tudi dobro posluje z MOV, po podatkih Erarja so od občine dobili 9.649.526,47 evra.

Mestna občina Velenje je v času od leta 2010 do danes poslovala še z naslednjimi Ročnikovimi podjetji, potrdijo na MOV: Toming-Consulting, Presta, Presta Prestiž, Igem in Kograd Igem.

Preplet podjetij in milijonov od velenjske občine do sestre Romane Pajenk

Kdo je Tomaž Ročnik? To je razvpiti velenjski poslovnež, ki je zgradil gradbeno nepremičninski avtomobilsko pekarski imperij, brat nekdanje predsednice uprave propadle Probanke Romane Pajenk, s katero sta ves čas poslovno sodelovala. Skupaj sta ustvarila za 160 milijonov evrov dolga. Probanka je namreč izdatno financirala Ročnikova podjetja. Ročnik je ustvaril pravo hobotnico podjetij, premoženje pisal tudi na otroka Zorana in Zalo Ročnik.

Po javno dostopnih podatkih je ustanovil 12 podjetij, v 22 je zastopnik, direktor je v petih, v sedmih pa nadzornik. Aktiven je še v 12 podjetjih.

Njegovo ključno podjetje je bilo Toming - consulting, ki je končalo v stečaju junija 2016, s 40 milijoni evrov dolga. V stečaju so končali še Klasje Celje, Lip Radomlje, Fraktal Consulting, Pilon Center.

Toming Consulting je od občine dobil 310.244 evrov po podatkih Erarja, še aprila letos 32.406 evrov, Igem pa 1.032.389 evrov.