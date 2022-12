Očitki Gašparju Gašparju Mišiču: donacije in sponzorstva v času volitev?

Podjetje Okolje Piran, ki ga od junija 2019 vodi Gašpar Gašpar Mišič , je v lasti občine Piran, gre torej za javno podjetje. Komunalno podjetje Okolje Piran se ukvarja z ravnanjem z odpadki in urejanjem javnih površin (parkirišča, kopališča), ponuja tudi brezplačni javni prevoz in upravlja z nekaterimi pristanišči. Podjetje tudi donira in sponzorira številna lokalna društva. A pri tem na direktorja Mišiča letijo očitki, da donira in sponzorira društva predvsem v času lokalnih volitev. Mišič namreč kandidira za župana Pirana.

Javno objavljeni podatki kažejo, da je Okolje Piran do sredine novembra letos doniralo dobrih 24 tisoč evrov, v celem letu lani pa 8 tisoč evrov. Enako je precejšnje povečanje pri sponzorstvih: letos do sredine novembra za slabih 11 tisoč evrov več kot lani v celem letu. Če primerjamo s prejšnjimi leti, tudi z 2018, ko so potekale lokalne volitve, je to podjetje manj doniralo in sponzoriralo. Glede očitkov, da se javno podjetje uporablja za pridobivanje glasov v volilni kampanji, smo za odziv prosili podjetje Okolje Piran, odgovore objavimo, ko jih prejmemo. Na očitke nekaterih občanov so se na Facebooku odzvali, da so: "ponosni, ker podpiramo lokalne klube, društva in druge neprofitne ustanove, v katerih delujejo naši občani in občanke."

Na piranski občini pojasnjujejo, da ima Okolje Piran načrtovana sredstva za lastno promocijo v obliki sponzorstev in donatorstev. Po podatkih občine omenjena poraba ne presega načrtovanih letnih sredstev. "Občina podpira javna podjetja, ki z ustvarjenim presežkom podprejo civilno družbo, njihove aktivnosti za občanke in občane ter skrbijo za promocijo občine. V kolikor so bila sredstva za promocijo javnega podjetja Okolje Piran podeljena nenamensko, nemoralno in z namenom promocije politične kampanje, k čemur namigujete, naj se občanke in občani odločajo na nedeljskih volitvah, ali je takšno početje sprejemljivo zanje." In kako komentirajo, da gre za podjetje, ki opravlja javno gospodarsko službo? "Javna podjetja lahko podeljujejo svoja presežna in/ali načrtovana sredstva za namen pokroviteljstev in donacij, skladno z načeli dobrega gospodarja, na podlagi veljavnega internega pravilnika," dodajo na občini. Leto 2021 je podjetje zaključilo s slabimi 217 tisoč evri dobička.

Ovadba v zadevi najema plaže

Kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo v Kopru vložili kazenske ovadbe zoper tri osebe, ki jim očitajo zlorabo položaja in pomoč pri kaznivem dejanju, je poročal portal Necenzurirano. Sedaj je zadeva odstopljena na murskosoboško okrožno državno tožilstvo. Med ovadenimi je tudi Gašpar Gašpar Mišič, direktor komunalnega podjetja Okolje Piran. Kriminalisti so preiskovali domnevno sporno oddajo dela portoroške plaže. Komunalno podjetje Okolje Piran, ki ga je v času posla že vodil Mišič, je družbi Hotel Palace Portorož oddalo v dolgoročni najem del plaže. Pri tem poslu pa naj bi bila oškodovana piranska občina. "Zadeva je v postopku, in dokler ni končne pravnomočne odločitve, ostajamo pri izjavah, ki so bile podane takrat. Občina se je vključila aktivno v preiskavo in omogočila kriminalistom vpogled v dokumentacijo, ki so jo zahtevali," pravijo na občini. Za komentar smo prosili podjetje Okolje Piran, objavimo ga, ko ga prejmemo.

Mišič doslej na lokalnih volitvah neuspešen

Mišič se bo v nedeljo v drugem krogu za županski stolček v Piranu pomeril z Andrejem Koreniko. Mišič je v prvem krogu dobil 22,45 odstotkov glasov, Korenika pa 21.