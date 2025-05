Od cerkve, graščine do vrtin vode – tudi v to je šel denar Uniorja

Kako se je lotil reševanja Uniorja pred potopom predsednik uprave Robert Vuga? Tudi tako, da je zmanjšal število direktorjev v družbi. Od prejšnjih trinajstih so na tem položaju ostali le še trije. Koliko je podjetje s tem prihranilo, katero premoženje že prodalo in koga poleg vodstva in zaposlenih Uniorja še zanimajo izsledki izredne revizije? Nocoj ob 19.00 v rubriki 24UR Dejstva.

Veliki projekti in veliko zadolževanje

"Želel je biti pomembna korporacija, spustil se je na razna področja in za to nezdravo širitev najemal posojila," pravi o nekaterih Uniorjevih velikopoteznih naložbah Mirko Hirci , predsednik sindikata SKEI v Uniorju, enega od treh sindikatov v podjetju.

Unior se je že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavil kot pomemben dobavitelj evropske avtomobilske industrije. Uspelo mu je postati eden večjih evropskih proizvajalcev lažjih odkovkov in eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za bencinske motorje. Ambicije vodstev Uniorja pa so bile večje, daleč od kovaštva.

"Bilo je obdobje, ko so bili krediti poceni, banke so jih dajale, podjetje jih je enormno najemalo, ta enormnost pa je na koncu privedla do tega, da je gospodarska kriza, ki je prišla, Unior skorajda pokopala." Hirci je prepričan, da se je veliko investicij izkazalo za nepravilne, za njimi pa da so ostala zgolj posojila. Unior se danes dejansko sooča z veliko zadolženostjo, samo za obresti mora na leto bankam plačati približno osem milijonov evrov.

Paleta naložb Uniorja, tudi v umetne kolke

Med njegovimi zanimivejšimi naložbami je hčerinska družba Unior Bionic d.o.o. Ustanovil jo je leta 2004. V njej so se ukvarjali z razvojem, proizvodnjo in trženjem medicinskih pripomočkov, predvsem na področju ortopedije. Želeli so zagnati proizvodnjo ortopedskih vsadkov oziroma kolčnih protez iz titana, a do njihove serijske izdelave v Zrečah ni nikoli prišlo. Danes Unior nima več v lasti nobenega od omenjenih podjetij oziroma nepremičnin.

Širil se je na različna področja, tudi v turizem. Imel je hotele, bungalove, smučarske vlečnice, bil je lastnik enega največjih športno-rekreacijskih turističnih centrov na Rogli, njegov je bil RTC Krvavec, pa Terme Zreče, lastniški delež je imel v Rimskih Termah. Postal je tudi lastnik dvorca Štrovsenek v naselju Šmatevž v občini Braslovče, ki je bil nekoč lovski dvorec Celjskih knezov. Zanimale so ga vrtine vode. Eno polnilnico je zgradil na Stranicah, leta 2005 je ustanovil še podjetje Unior Aqua s 60-odstotnim deležem in začel vodo črpati še na Kosovu.

Eden od očitkov: poslovanje po domače

Gorazd Korošec je bil predsednik uprave Uniorja od leta 2002 do 2012. To je bil čas, ko je imel Unior veliko naložb, njegovi dolgovi pa so narasli. S položaja ga je odnesel posel s takrat hčerinskim podjetjem Rhydcon. Unior je Rhydconu plačal skoraj 180.000 evrov, potem ko je Rhydcon najel kredit za nakup Uniorjevih delnic, s čimer naj bi preprečil sovražni prevzem Uniorja. Zapletlo se je, ko posojil ni več mogel odplačevati. Takrat je vskočil Unior in Rhydconu dal denar na podlagi lažnih računov za dela, ki niso bila nikoli opravljena. Korošec je bil zaradi zlorabe položaja leta 2013 obsojen na pogojno 16-mesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Čeprav ga je nadzorni svet že prej, to je leta 2012, razrešil, je Korošec v Uniorju ostal kot svetovalec.

Iz nasedle finančne naložbe v Rhydcon je Unior doletel še sodni spor s to družbo. Zaradi izgubljenih tožb, sklenjene izvensodne poravnave, stroškov pravnega zastopanja in drugih stroškov je moral Unior plačati Rhydconu, sodišču in odvetnikom skupno približno 4 milijone evrov.

Korošec, s katerim smo želeli govoriti o poslovanju Uniorja v času njegovega vodenja, z nami sprva ni bil pripravljen govoriti pred kamero. Pozneje si je premislil in pristal na snemanje, dan pred njim pa odločitev preklical. Kot pravi, je pripravljen govoriti po skupščini, ki bo prihodnji mesec.

Njegovo odgovornost zaradi milijonskih stroškov, ki jih je imel Unior zaradi posla z Rhydconom, je kot član nadzornega sveta od konca leta 2017 do konca leta 2021 terjal Rajko Stanković. Neuspešno. Spominja se odziva Uniorjevega največjega lastnika SDH, ki na skupščini delničarjev soglasja, da bi ukrepali zoper Korošca, ni dal. Izredna revizija oziroma izterjevanje dolga se mu je zdelo brezpredmetno. Kar bi dejansko najbrž tudi bilo, pravi nekdanji nadzornik Stanković, saj bi šel najbrž Korošec tisti trenutek, ko bi začeli izterjavo, v osebni stečaj, Unior pa bi imel le stroške. "Vendar mora na načelni ravni tisti, ki je nekaj povzročil, tudi odgovarjati za svoja dejanja."