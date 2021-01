Več kot polovica Slovencev je v anketi Inštituta Mediana zaradi cepljenja proti novemu koronavirusu zaskrbljenih. Dvomi razžirajo, teorije zarot, dezinformacije oziroma lažne novice so glasnejše in zato preglasijo zavedanje, da je cepljenje zaenkrat edina pot, ki nas vodi do normalnega vsakdana. Dejstva o cepljenju, ozadja in zgodbe bodo zato v ospredju nove teme Dejstev, ki smo jo poimenovali 'Odpikajmo korono'. Z uvodnim komentarjem jo je pospremila odgovorna urednica informativnega in športnega programa POP TV Tjaša Slokar Kos.

Če ima kdo boljšo rešitev, kako vse to doseči, naj dvigne roko "Danes je za covidom umrl moj planinski prijatelj Anton. Bil je še čil in zdrav. Okužil se je med obiskom bolnišnice", mi je na robu solz po telefonu včeraj sporočil oče. Moj oče, trden in robusten mož, ki ga solze redko premagajo, je po telefonu zvenel tako krhek, da je zlomilo še mene. Nisem ga objela že od marca, pa čeprav si to neskončno želim. Obiskujem ga z masko, na varni razdalji se pogovarjava in tako ohranjava stik. Ne boji se. Bolj ga skrbi, pa ne zase, ampak za mojega sina, njegovega vnuka, dijaka, ki si želi v šolo, pa ne more iti. Kaj bo z njim, z njegovim znanjem, prihodnostjo. Skrbi ga zame, kako sem. Pa za tiste znance in prijatelje, ki so v domovih za starejše."Da le ne bi zboleli", pravi.

Skrb za druge. Je to tako težko razumeti? Je tako težko zaupati medicini, strokovnjakom namesto polresnicam, ki se popolnoma neodgovorno širijo po družbenih omrežjih? Je res tako težko v roke prijeti kakšno knjigo, pogledati dokumentarni film ali pa prebrati katerikoli verodostojen zapis o tem, kako smo s cepivom v osemdesetih letih prejšnjega stoletja praktično izkoreninili črne koze, otroci zaradi precepljenosti ne zbolevajo več za davico. Tudi za ošpicami niso več, če se ne bi novi val 'mamic, ki opremljajo' in facebook strokovnjakov odločil, da cepljenje ni zdravo in so se novi primeri ošpic ponovno pojavili, tudi v Sloveniji.

icon-expand Komentar odgovorne urednice informativnega in športnega programa POP TV Tjaše Slokar Kos je uvod v novo temo Dejstev 'Odpikajmo korono', ki jo na 24ur.com začenjamo jutri. FOTO: Miran Juršič

Kaj vse nam je prinesel covid, je znano. Obenem pa je veliko dvomov, neznanja, tudi strahu med ljudmi, nekaj tudi upravičenega. Predvsem pa je po 10 mesecih bitke z (ne)znanim večina že popolnoma izčrpana.

Slovenija je odličen primer tega, da karantena in strogi ukrepi lahko učinkovito delujejo le nekaj časa, na dolgi rok pa to ne bo zajezilo pandemije. Rešitev, vsaj srednjeročna, je lahko edino cepivo. Cepivo, ki bo izkoreninilo virus, da bi se to zgodilo, pa se mora cepiti dovolj veliko ljudi. Oziroma velika večina. Ker nas skrbi za starejše in bolne, ker si želimo, da se otroci vrnejo v šole, da se odprejo knjižnice, gledališča, gostilne, lokali, da spet potujemo, se družimo in tudi objamemo. Da dobimo nazaj svoja stara življenja. To je vse. Če ima kdo boljšo rešitev, kako vse to doseči, naj dvigne roko.

Cepljenje proti covidu. Dejstva, ozadja, zgodbe. Od jutri na 24ur.com v rubriki Dejstva.