Odzivi - mobing in izkoriščanja na Biotehniški fakulteti, apetiti po dodatnem raziskovalnem denarju na Medicinski fakulteti

Dekan Biotehniške fakultete prof. dr. Emil Erjavec , ki je na svoji fakulteti na četrtem mestu po izplačanih honorarjih in dodatkih s 45 tisočaki v treh letih poudari, da so bili na nezadovoljstvo med tehniškimi sodelavci opozorjeni od sindikata, septembra so že imeli prve pogovore, situacijo rešujejo."Vsekakor je to nedopustna praksa na katero so opozorjeni predstojniki oddelkov in njihovi tajniki. Vsi imajo jasna navodila, kakšna je dovoljena praksa." Erjavec potrdi, da so se plače nekaterim tehniškim sodelavcem znižale, "ker so prejemali dodatke do katerih niso bili upravičeni. Vzrok za ukinitev plačila torej ni bilo pomanjkanje sredstev, niti ni resničen razlog, ki je naveden v vašem besedilu." Erjavec pa ob tem opozarja, da so v zadnjih dveh letih več kot 30-tim raziskovalcem začasne pogodbe o delu spremenili v pogodbe za nedoločen čas."V primerih, ko smo dobili informacijo, da tehniški sodelavci delajo tudi pedagoško, smo zanje pripravili deljene pogodbe. Dejstvo je, da še ostajajo tehniki, ki niso zadovoljni s svojim položajem, zato nadaljujemo s socialnim dialogom s sindikatom."

Biotehniška fakulteta (BF) v Ljubljani. Odnosi med zaposlenimi so izjemno slabi, katedre in profesorji med seboj ne sodelujejo, so skregani, ogromno je izkoriščanja, predvsem po hierarhiji nižjega kadra - zlasti tehnikov, katerih večina ima fakultetno izobrazbo, pravi anonimni zaposleni z BF. "Ti morajo po profesorjevih navodilih opravljati vsa mogoča dela, čeprav ne spadajo med njihove zadolžitve, nadrejeni pa jim kljub temu nižajo plače, ko zmanjka denarja, saj si ga sami izplačajo za vse mogoče dodatke." Mobinga, da je ogromno, navaja sogovornik.

Mladi sposobni znanstveniki pa, trdi zaposleni, "nikakor ne pridejo do profesur, hvaležni morajo biti za podaljševanje pogodb za določen čas." To je sistemski problem, pravi Erjavec, ki bi ga morali rešiti zakonsko. "Iščemo pa tudi sami poti za hitrejšo vključitev novih sposobnih generacij in izvajamo aktivno kadrovsko politiko."

Pretresljivo se nadaljuje izpoved anonimnega zaposlenega, ki ves čas pojasnjuje, dokler si tiho in kimaš, je vse v najlepšem redu, imaš mir, ko se zoperstaviš, pa se odzovejo, kot užaljeni otroci in vate "zaloputnejo" vrata, sanj o karieri, napredovanju je konec. "Hkrati pa gre za šikaniranja ljudi na nižjih delovnih mestih, saj na fakulteti šteje le najvišja izobrazba, nižjo imaš, več si upajo "centri moči". Erjavec: "Tudi zaradi sodelovanja s sindikatom in povratnih informacij z njihove strani menimo, da to ni večinski problem ampak posamezni primeri. Zaposlene smo že v preteklosti in bomo tudi na podlagi vašega besedila ponovno spodbudili, da nam poročajo o tovrstnih primerih."

Na BF je 15 profesorjev v treh letih prejelo ob rednih plačah več kot 30.000 evrov. V ospredju je prof. dr. Miha Humar s 77 tisočaki ob plači. Humar je s Katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, hkrati pa je tudi prodekan za kakovost in gospodarske zadeve.

Eksotična potovanja so pod pretvezo konferenc stalnica tudi na Biotehniški fakulteti. "Profesorji izbirajo nepomembne konference v eksotičnih krajih, na primer v Avstraliji, da lahko potem, ko jim fakulteta plača letalsko karto in dnevnice, tam ostanejo še par tednov na počitnicah." Erjavec na to ni konkretno odgovoril je pa poudaril, da na Biotehniški fakulteti odprto in v demokratičnem dialogu rešujejo vsa vprašanja. V zadnjih letih so začeli uvajati spremembe obstoječih praks, ki niso bile idealne,"da bo fakulteta še naprej poslovala zakonito, ekonomsko učinkovito in socialno ter družbeno pravično."

Anonimno pismo se začne takole. "Gre za pobudo dveh kolegic iz vaše danes objavljene top 15 liste z največ dodatki, ki si želita zagotoviti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost z onemogočanjem konkurentov iz drugih organizacij -Tatjane Avšič Županc (op. v treh letih je prejela za 100.000 evrov honorarjev in dodatkov) in Nine Zidar (op. v treh letih je prejela za 110.000 evrov honorarjev in dodatkov), članic ZSA (op. Znanstvenega sveta) pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS). Z izkoriščanjem svoje vpetosti v sistem financiranja sta zdaj sprožili postopek, ki bo raziskovalna sredstva za medicino usmerjal na njihove organizacije. Vse doslej so za ta sredstva enakovredno kandidirali kompetentni raziskovalci iz vseh raziskovalnih organizacij, zdaj pa bodo imeli "njihovi" bistveno prednost. To bo še povečalo njihovo finančno preskrbljenost, tako da denarja za izplačila dodatkov slučajno ne bo zmanjkalo.

Na ARRS je zdaj sprožen postopek za spremembo Meril za ocenjevanje projektov, kar je na osnovi priložene pobude že potrdil tudi Znanstveni svet pri ARRS. In denar se bo spet vrtel v ozkem vrtičku okrog "pravih" ljudi."

S pismom smo seznanili tako akademsko prof. dr. Tatjano Avšič-Županc, virologinjo na Inštitutu za mikrobiologijo, vodjo raziskave skupine slovenskih znanstvenikov, ki je prva na svetu dokazala povezanost virusa zika z okvaro možganov ploda okužene matere in patologinjo prof. dr. Nino Zidar z Inštituta za patologijo in želeli njun komentar. Odgovorili sta usklajeno.

Avšič Župančeva:"Sporočam vam, da skladno s Poslovnikom ZSA nisem pristojna za dajanje komentarjev o zadevah, ki so interne narave in so še v razpravi ZSA ARRS."

Zidarjeva pa: "Seveda ne morem in ne smem komentirat te ali kakršnekoli vsebine z naših sej."

Na ARRS se za zdaj na prošnjo za komentar še niso odzvali.

Je res naše razkritje krivo, da ne bo sodnih izvedencev?

Predsednik Komisije za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete (MF) v Ljubljani prof.dr. Jože Balažic, ki sam poudari, da je predsednik komisije, ki za potrebe slovenskih sodišč opravlja najzahtevnejše izvedensko delo, nam je sporočil, da so ga po našem razkritju poklicali triije profesorji na MF (Marjan Bilban, Peter Pregelj, Vane Antolič), da v bodoče ne bodo več sprejeli nobenega izvedenskega dela s strani Komisije za fakultetna izvedenska mnenja MF UL.

"Ti trije imenovani profesorji so opravili največji del izvedenskega dela in tako pomagali številnim Slovencem rešiti sodno pot." Letno preko komisije na MF opravimo povprečno 600 izvedenskih mnenj, kjer sodelujejo lahko na MF zaposleni učitelji (asistenti, profesorji in drugi strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo). Na določenih področjih sploh ni na razpolago fakultetnih izvedencev (Bilban je sam, Pregelj in Koresova iz psihiatrije, potem iz področja ortopedije Antolič in Zupanc). Ti so opravili zares ogromno izvedenskega dela, ki je seveda v skladu s Pravilnikom o sodnih izvedencih tudi plačano. Ne vem, kako bom ravnal v bodoče, saj v sodni odredbi ali sklepu na koncu piše, da zoper odredbo ali sklep ni pritožbe in je torej naloženo izvedensko delo potrebno opraviti. Ne more ga opraviti čistilka ali nižji kader."