Ogrevanje bo to zimo dražje, katero je najugodnejše?

Pri stanovanju, velikem 50 m2, in samostojni hiši, ki obsega 150 m2, so velike razlike v letnih stroških ogrevanja in pripravi tople sanitarne vode med posameznimi energenti. Stavbe so v mestu in na podeželju povsod enake z vidika energetike, posamezni energenti pa seveda nekje so, drugod pa niso na razpolago.

Za gospodinjstvo, ki ima lasten gozd, je to najcenejše ogrevanje. Tisti, ki živijo v stanovanju, kjer imajo možnost ogrevanja z drvmi, imajo v tem primeru le 19 evrov letnih stroškov za ogrevanje, v primeru, da živijo v hiši, pa 54 evrov. Na drugem mestu je ogrevanje z lesnimi sekanci, ki se uporabljajo v večjih javnih sistemih, saj potrebujejo prostor za zalogovnik sekancev. Marsikdo nima možnosti ogrevanja z najcenejšimi energenti.

Za vse energetsko učinkovite stavbe pa velja, da so zanje najprimernejše toplotne črpalke različnih vrst, ne glede na to, kje se stavba nahaja, ocenjuje energetski svetovalec Peter Petrovčič z Eko sklada. Po njegovem izračunu je toplotna črpalka voda/voda tretji najugodnejši energent za ogrevanje, je 356 evrov dražja od ogrevanja z lastnimi drvmi. Po besedah Petrovčiča je tip toplotne črpalke odvisen od razpoložljivosti vodnega vira in energetske učinkovitosti rabe, če je hiša manj energijsko potratna in ima talno ogrevanje, je boljša možnost zrak/voda. Nasprotno, če je stavba bolj energetsko potratna, je boljše zemlja/voda ali voda/voda zaradi večjega izkoristka.

Največ bomo za toplo stanovanje ali hišo odšteli pri ogrevanju z IR-paneli, ki niti niso povsod dovoljeni, in s kurilnim oljem, letni strošek za družino v hiši znaša 1.177 evrov, v stanovanju pa 414 evrov. Po Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki je bil sprejet avgusta, neposredno električno gretje prostorov in tople vode ni več dovoljeno. Uporablja se lahko le kot dopolnilno gretje (npr. v kopalnici) ali pa občasno v bivalnih stavbah, ki se koristijo največ dva meseca na leto. Elektrika se lahko koristi za gretje le pri toplotnih črpalkah, ki spadajo med energetsko učinkovite generatorje toplote, pojasni Petrovčič.