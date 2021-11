Ogrevanje, kuhanje in priprava tople vode z zemeljskim plinom bodo to zimo ponekod dražje

31-letni Anže iz Kamnika živi v bloku, ogrevajo se z zemeljskim plinom. Ponudnika - Adriaplin , je izbral lani, saj so plin ponujali po ugodni ceni, pripoveduje Anže in ob tem doda, da višje položnice še ni prejel. "Za zdaj nas tudi še niso obvestili, da bodo zvišali ceno dobave zemeljskega plina, zato ostajam pri istem ponudniku." Kdaj, če sploh, bodo zvišali ceno plina, smo zato preverili pri Adriaplinu, pa odgovora nismo prejeli.

Največja slovenska energetska družba Petrol je napovedala podražitev plina od decembra, za 12 odstotkov. Kilovatna ura zemeljskega plina zdaj stane 0,03342 evra, po zvišanju bo stala 0,03752 evra. Navedeni ceni zemeljskega plina veljata samo za dobavo in ne vključujeta trošarine, takse na ogljikov dioksid, dodatka za energetsko učinkovitost, omrežnine in dodatka za obnovljive vire in soproizvodnjo. "Cena je kljub zadnji podražitvi nižja od več ponudnikov na trgu in se uvršča na sredino cenovne lestvice," pravijo v Petrolu. Ob tem zatrjujejo, da jih bodo, ko se bo trg umiril, prilagodili tudi sami.

Zvišanje cen toplote pa močno čutijo v Trbovljah – trenutno cena znaša 107 evrov za MWh, v novembru se je cena zvišala za 16 odstotkov, so sporočili iz Komunale Trbovlje . Za povprečno stanovanje (veliko 64 m2, v katerem živijo štiri osebe) so stroški ogrevanja in tople vode še januarja letos znašali 71,35 evra za MWh, zdaj v novembru pa kar 130,7 evra.

"Zaradi občutne globalne rasti cene zemeljskega plina smo morali spremeniti nabavno strategijo in zemeljski plin kupujemo mesečno. To nam bo ob padcu cene omogočilo hiter odziv." Višje stroške ogrevanja povzroča tudi rast cen emisijskih kuponov, ki so jih morali prvič kupiti šele lani. "V tretjem trgovalnem obdobju nam je namreč država dodelila zadostno količino brezplačnih emisijskih kuponov za vsakoletno pokritje emisij CO2 do vključno leta 2019."

Slovenija lastnih virov zemeljskega plina nima, niti nima skladišč ali terminalov za utekočinjen zemeljski plin, je torej popolnoma odvisna od uvoza. Slovenski veleprodajni trg se večinoma oskrbuje s plinom iz Avstrije, tudi iz Rusije, Italije in Hrvaške. Slovenski trgovci oziroma dobavitelji na avstrijskem plinskem vozlišču v Baumgartnu in avstrijskih skladiščih, nabavijo največje količine plina – lani so iz Avstrije uvozili 91 odstotkov. Po podatkih Energetske zbornice se predvideva, da je velik delež tega plina ruskega izvora.

Na Ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da oskrba s sklenjenimi enoletnimi kratkoročnimi pogodbami načeloma ni manj zanesljiva, če je plina na plinskem trgu dovolj. "Če ga začne primanjkovati, so seveda kratkoročne pogodbe tiste, ki povečujejo negotovost in kjer se z vsako pogodbo posebej določi nova cena, ki pa je za določeno obdobje (npr. eno leto) lahko tudi fiksna. Odkar cene plina v dolgoročnih pogodbah pretežno niso več vezane na ceno nafte, ampak na borzno ceno plina (na plinskem vozlišču), je cenovna ugodnost dolgoročnih pogodb tudi lahko spreminjajoča, podobno kot cene na vozliščih ali kratkoročne pogodbe. Kar pa je še vedno bolj smiselno kot nihanje cene plina skupaj z nihanjem cene nafte."

Slovenski dobavitelji so lani zemeljski plin na veleprodajnem trgu v 84 odstotkih kupili prek kratkoročnih pogodb (z ročnostjo manj kot eno leto), ugotavlja Agencija za energijo. Kratkoročne pogodbe pa lahko vplivajo na zanesljivost oskrbe. Ali drugače, v primeru pomanjkanja plina, bi lahko prišlo do nezadostne oskrbe, če na sprotnih trgih ne bi bilo mogoče zakupiti vseh potrebnih količin.

Med letoma 2004 in 2008 je Slovenija v okviru razvojnega projekta ocenila možnosti in smiselnost skladiščenja plina v podzemnih kovinskih rezervoarjih v opuščenem rudniku Senovo za potrebe plinske elektrarne v Brestanici. "Projekt se je izkazal kot predrag in tehnično vprašljiv," pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Dobavitelji plina imajo zakupljene skladiščne kapacitete v drugih državah. "Geoplin na primer v Avstriji, Ukrajini in na Hrvaškem, kar prispeva k stabilnosti oskrbe. Pričakuje se, da bo k manjši ranljivosti držav brez skladiščnih kapacitet prispevala tudi zakonodaja EU, ki zahteva večjo solidarnost med državami za zagotovitev zanesljive oskrbe," pojasnjuje Hrovatinova. Na podlagi uredbe morajo sosednje države s povezanimi plinovodnimi sistemi skleniti sporazume, ki pa so zahtevni in terjajo svoj čas, zlasti zaradi finančnih posledic. Leta 2020 je potekala priprava sporazumov Slovenije z Italijo in Avstrijo, dogovori s Hrvaško pa se še niso začeli.

Kaj so razlogi za občutne podražitve nafte in kakšno je stanje na slovenskem trgu pogonskih goriv po lanski deregulaciji? Več jutri v rubriki Dejstva.

Tudi v družbi Plinovodi, ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina v Sloveniji, pri oskrbi ne vidijo težav v ročnostih pogodb. "Nimamo informacij od dobaviteljev zemeljskega plina o morebitnih motnjah v dobavi zemeljskega plina v zimskem obdobju. Ne pričakujemo težav pri oskrbi s plinom, odgovornost za dobavo količin zemeljskega plina pa leži na dobaviteljih," še dodajajo. "Slovenski prenosni sistem zemeljskega plina je povezan tudi z italijanskim in hrvaškim prenosnim sistemom, v obeh omenjenih sistemih zaloge zemeljskega plina v skladiščih letos ne odstopajo od običajnih vrednosti za ta letni čas."

Tako visoke rasti cen ni napovedal nihče

Cene plina so na borzah letos zrasle tudi za 400 odstotkov. Po podatkih Srednjeevropskega plinskega vozlišča so bile cene plina v začetku tega leta pod 20 evri na MWh, v oktobru so narasle tudi na 115 evrov. "Tako velike rasti cen ni pričakoval ali napovedoval prav nihče, gre za bikovski trend cen energentov. Takšna rast cen na borzah je nenormalna in se ne bi smela zgoditi. Pri plinu pa imajo evropsko-ruski odnosi sigurno velik vpliv, kar je nedvomno vplivalo na cene vseh energentov," pojasnjuje Vesna Nahtigal, direktorica GZS Združenja kovinskih materialov in nekovin.

Nevenka Hrovatin razlog v povišanju cen energentov vidi predvsem zaradi hitrega okrevanja gospodarstva po pandemiji, posledično hitrega naraščanja proizvodnje ter neskladja med ponudbo in povpraševanjem po energetskih virih, zlasti plina kot vhodnega energenta za proizvodnjo električne energije. "Plin je namreč v preteklosti kot čistejši vir izrinil premog, premogovne elektrarne pa so se marsikje zapirale. Kitajska se je letos soočala s poplavami, ki so okrnile pridobivanje premoga iz dnevnih kopov in z nekaterimi varnostnimi problemi, ki so tudi zmanjšali obratovanje premogovnih elektrarn. Evropa pa se je zaradi dolge in mrzle zime soočila z manjšimi zalogami plina v skladiščih (po nekaterih ocenah za 15 odstotkov nižje zaloge) in z manjšo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (vetrnih in hidroelektrarn)."

Po podatkih Evropske komisije je bila povprečna stopnja zasedenosti skladišč v EU v povprečju 47,5 odstotna, kar je bilo najnižje v zadnjem desetletju v tem delu leta.

Pridobivanje zemeljskega plina le v Petišovcih

Slovenija nima lastne proizvodnje zemeljskega plina za namen oskrbe uporabnikov iz prenosnega in distribucijskih plinovodnih omrežij, pojasnijo v družbi Plinovodi. Sicer ima družba Geoenergo edina koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin, nafte in zemeljskega plina na območju Murske depresije, kamor spadajo tudi Petišovci. Družba je v lasti državne Nafte Lendava, ki se ukvarja s proizvodnjo petrokemičnih izdelkov (oljni eter, sintetične gume, teflon …) in Petrola. Z družbo Ascent Slovenia Limited ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o izvajanju skupnih operacij na področju razvoja plinsko-naftnega polja Dolina in Petišovci pri Lendavi.