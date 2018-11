Otvoritev Ikee bo leta 2017, dejstvo: nima še niti gradbenega dovoljenja

To se ni zgodilo – novembra 2018 Ikee v ljubljanskem BTC še graditi niso začeli, ker Mestna občina Ljubljana ni uspela odkupiti zemljišč za novo povezovalno cesto med Kajuhovo in Ameriško ulico.

Janković je izjavil: "Jaz sem napovedal 2017 otvoritev in da bom skupaj z direktorjem Ikee to odpiral."Jankovićeva napoved se ni uresničila, Ikea do novembra 2018 ni pridobila še niti gradbenega dovoljenja.

Zapleta se z odkupom zemljišč za novo povezovalno cesto med Kajuhovo in Ameriško ulico, za kar je pristojna Mestna občina Ljubljana (MOL). Zemljišča so namreč v lasti družbe Protect GL v stečaju. Ker MOL in stečajni upravitelj Protecta nista soglašala o ceni zemljišč, je MOL sprožila postopek razlastitve, ki pa sta bila razlog za upravna spora. Z MOL sporočajo le, "na upravni enoti je v teku postopek razlastitve."

Brez te ceste Ikea ne more dobiti uporabnega dovoljenja za odprtje trgovine, zato prej ne želi zaprositi za gradbeno dovoljenje.