Ostre besede o programu otroške kardiologije: 'Moral sem lagati staršem'

Parlamentarna preiskovalna komisija o otroški kardiologiji je zaslišala strokovno direktorico UKC Ljubljana Jadranko Buturović Ponikvar, nekdanjo državno sekretarko Ano Medved in pediatra intenzivista Gorazda Kalana. Slednji je bil izrazito kritičen do programa otroške kardiologije. Ocenil je, da ta še vedno ne ustreza mednarodnim standardom.

Gorazd Kalan, ki je od maja do decembra 2017 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana vodil center za kirurško zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami, je na zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo poudaril, da je skupaj z drugimi pediatri intenzivisti neprestano opozarjal, da program otroške kardiologije ni varen, a so naleteli na popolno ignoranco vodilnih v kliničnem centru.

Na vprašanje, kdo so bili ti vodilni, je navedel nekdanjega generalnega direktorja UKC Simona Vrhunca, strokovnega direktorja kirurške klinike Matjaža Veselka in kardiokirurga Boruta Geršaka. Del krivde je pripisal tudi nekdanjemu strokovnemu direktorju pediatrične klinike Rajku Kendiin kardiokirurgu Tomislavu Klokočovniku.

'Moral sem lagati staršem'

Dodal je, da je bil program otroške kardiologije, zlasti v letih 2012 in 2013, do te mere neurejen, da je moral lagati staršem, če jih je želel potolažiti v skrbi za njihove bolne otroke. Program se je iz ure v uro spreminjal in spet smo bili pediatri tisti, ki smo razlagal staršem: veste, zdaj pa vaš otrok ne bo operiran danes, bo jutri ali pa ob naslednji seansi. Ti otroci so bili na umetni ventilaciji, tem otrokom na silo napihujete pljuča, ti otroci so nabodeni z žilnimi katetri. In jaz sem lagal tem staršem, da naj potrpijo, da ni tako važno, da kirurga ni, če bo prišel. Prisiljen sem bil v to,"je dejal na zaslišanju. Na vprašanje, kdo jih je silil v to, pa je odgovoril: "Silil nas je sistem, sililo nas je vodstvo."

Po njegovih besedah je bila posebej rizična okoliščina, da ni bilo stalno prisotnega pediatričnega kardiokirurga.