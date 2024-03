Po avgustovskih poplavah: smo bagre prehitro spustili v reke?

Na težave, da so nekatera dela izvedena nestrokovno opozarjajo domačini, tudi lokalni junaki. Gregor Križnik - ribič, gasilec in operater na številki 112 pravi, da je zaradi svojih opozoril nekaterim postal trn v peti. Domačine je zmotilo postavljale kamnitih zložb in pobiranje skal iz vodotokov. "Te zložbe so bile narejene na takratno dno, skale, ki so bile v vodotoku so se porabile za zložbo, posledično se je povečala globinska erozija in zdaj imamo peto, temelj te zložbe v zraku. To je vprašljivo iz poplavne varnosti oz. za varovanje infrastrukture ob naslednji veliki vodi."

Kaj lahko to povzroči? "Vsako poravnanje vodotoka, jemanje skal, vsak kamniti prag, ki je izginil, poveča hitrost vode. Na mestu dogodka to poveča erozijo, sprosti večjo količino gramoza, dolvodno se gramoz odloži in s tem zabije strugo in razlije." Apel domačinov je, "da je treba pri posegih v vodotoke obvezno upoštevati stroko." Tudi riba potrebuje svoje skrivališče, če ni skal, je izpostavljena plenilcu, poplavam. "Recimo, karikiram, če je prej na 300 metrov velikem delu živelo 500 primerov ribje vrste, jih je potem lahko samo še 50. O tako grobi degradaciji govorimo."

"Tudi riba potrebuje svoje skrivališče, če ni skal, je izpostavljena plenilcu, poplavam. Recimo, karikiram, če je prej na 300 metrov velikem delu živelo 500 primerov ribje vrste, jih je potem lahko samo še 50. O tako grobi degradaciji govorimo." Gregor Križnik, Ribiška družina Ljubno ob Savinji

Na direkciji za infrastrukturo v.d. direktorja Karmen Praprotnik pojasnjuje, da so bile kamnite zložbe ponekod edina možnost. "Izložbe, ki so bile prej, so bile porušene, kar pomeni, da je edina rešitev za predele, ki so bili kritični, prav gradnja kamnitih betonskih izložb. Ta suha zložba se je izkazala, da v teh kritičnih predelih vodotokov ni ustrezna." Po besedah Roka Penca , vodje sektorja za gospodarske javne službe Direkcije za vode, se v pretežnem delu poškodbe cest in vodotokov srečujejo. "Vodarji in cestarji smo z roko v roku reševali težave. Če imamo kanalizacijski kolektor, čistilno napravo in če ne bi tega odseka zavarovali z utrjeno kamnito zložbo, bi lahko v nadaljevanju povzročilo ekološko škodo, v kolikor bi prišlo do povišanih vodostajev in ponovno do odnašanja brežin vodotokov."

"Če poznaš Savinjo zelo natančno, če veslaš nekaj 10 let, potem vidiš, da je poplava naredila zelo veliko spremembo. Če se bo sanacija delala na tak način, potem veste, da to nikamor ne pelje," pravi Strmčnik. Spominja se poplav leta 1990. "Bi morali pogledali stvari iz par deset let nazaj, malo vprašali še koga, ker jaz sem tudi že 90. leta doživel poplave in je bilo nekaj stvari v redu narejenih, še zdaj stoji, ker je bilo bolj sonaravno narejeno, ne samo z raznimi armaturami." Zmotilo ga je predvsem odstranjevanje skal iz reke in miniranje balvana, ki je preživel veliko poplav. "Prej je bil razgiban teren, potem je to mrtva reka z vidika veslača." Največji problem bo, predvsem nižje, če ne bodo nazaj naredili jezov, pragov, balvanov, ki znižajo hitrost vode. "Nihče si ne želi tobogana."

Tudi, kako se zabetonira je velika razlika, izpostavlja Križnik, da se zadevo čudovito sonaravno narediti. "Ob zidu je treba neke objekte narediti, ki bodo vodo umirili oz. ubili silo vode." Gregor Križnik ima z domačinom Francijem Strmčnikom skupen cilj - poplavna varnost za dolino in prebivalce. "Kar nekaj nas je, ki živimo ob vodi in z vodo." Strmčnik je še en lokalni junak, ki je v času poplav požrtvovalno rešil 16 ljudi. Kot dolgoletni strasten veslač Savinjo pozna zelo dobro.

Postavljanje zidov ob rekah je inercija oziroma miselnost, ki je dolga desetletja veljala kot pravilen pristop, izpostavlja dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete. " Mi pa vidimo, da to ne bo obrodilo sadov. Intervencijski ukrepi so marsikje lahko krpanje ran, ali pa obliži. Mi moramo poskrbeti za rehabilitacijo in zagotoviti rešitev, kot je zmanjšanje odtoka iz tistega območja v samo reko in zagotavljanje večjih površin, kamor se lahko razlije."

Bagre smo prehitro spustili v reke, opozarja krajinska arhitektka Darja Matjašec z Biotehniške fakultete. Določene odločitve smo sprejeli malo prehitro, morali bi pristopiti bolj strokovno. "Morali bi imeti zelo jasno strategijo, ne bi smeli na vrat na nos, brez načrtov, brez strokovnega nadzora. Morali bi razširiti nabor strokovnjakov, ki sodelujejo pri teh ukrepih, ker jaz mislim, da jih je premalo. Isti ljudje, ki so 30 let, ali pa 40 let betonirali naše reke, zdaj kar naenkrat delajo sonaravne rešitve." Strokovnih ekip nismo razširili s krajinskimi arhitekti, z biologi, naravovarstveniki. Navidez so sicer strokovnjaki podporo politike imeli, izpostavlja Matjašec, ampak nekje se je ta komunikacija ustavila. "Stroka je bila tudi v svetu za obnovo, je bilo mogoče to premalo, da so se informacije nekje izgubile, ni prišlo do terena, do bagrov, ki so zdaj v rekah."

Isti ljudje, ki so 30 let, 40 let betonirali naše reke, delajo sonaravne rešitve

Odpravili smo se v Luče, kjer na delovišču ob Savinji - pol leta po upostošenju - neprekinjeno še vedno brnijo bagri in tovornjaki. Dela na dobrem kilometru velikem območju, smo ulovili v zaključni fazi, ko so odvažali izjemne gmote odloženih naplavin. "Škoda je bila ogromna, po celi dolini. Od tu naprej se je na Savinji največ dogajalo, največ škod." pravi Rok Planinc , vodja gospodarske javne službe pri celjskem koncesionarju Nivo Eko. Nivo Eko vzdržuje vodotoke na območju Savinje. Zadolženi so za 35 občin, avgustovsko neurje jih je zajelo 15.

Dr. Primož Banovec , direktor Inštituta za vodarstvo je član obeh - vladnega Sveta za obnovo in ministrovega Sveta za vode, ki sta bila ustanovljena po avgustovskih poplavah. Meni, da manjka organ, "ki bi v okviru interventnih ukrepov še bolj izpostavil pomen sodelovanja in pravilnih strokovnih odločitev, da se dela čim manj napak."

Voda je med drugim odnesla stari jez, prišlo je do poškodbe desne brežine in do nanosov plavja. "V tem delu se je utrdila niveleta, z začasnim pragom, utrdila desna brežina z odbijači. Odstranili smo plavne čepe, odložen les, odvečne naplavine..." Morali so zagotoviti osnovno pretočnost strug, da voda ne dela nadaljnje škode. V povprečju so dnevno delali trije, štirje bagri in od pet do 15 kamionov. "V vmesnem času so bile trikrat visoke vode, na določenih odsekih se je stanje ponovno poslabšalo in je bilo treba dodatno izvesti določene intervencijske ukrepe."

Kot koncesionar spremljajo stanje na terenu, ko pride do neurja, pa sporočijo direkciji - naročniku del - da je na terenu težava. Dnevno so v kontaktu, pravi Planinc. "Poročamo težave, problematiko, potrebe. Tudi oni na terenu preverijo stanje, da je zadeva pod kontrolo." Interventna dela se delajo po režijskih urah, dnevno se beležijo porabljeni resursi, poročila pa pripravljajo tedensko. Njihovo delo nadzira direkcija z zunanjimi nadzorniki. "Na direkciji jih pregledamo in potem se da zelena luč za plačilo, pojasnjuje Penec."

Težave na začetku interventnih del

Križnik iz Ribiške družine Ljubno ob Savinji sicer priznava, da so bile težave predvsem na začetku interventnih del, ko je bilo potrebno čim prej vzpostaviti infrastrukturo, zavarovati ceste, hiše. Kasneje so sklicali sestanke vseh vpletenih in dorekli pravila igre. "Upamo, da bo sama sanacija načrtovana celostno za celo dolino, da bo poplavno odpornejša in da se ne degradira naravnega okolja." Tudi Planinc pove, da je stroka ves čas vključena.

Mura prebila nasip

Na območju Dolnje Bistrice nam direktor koncesionarske družbe Pomgrad VGP Andrej Biro pojasni kakšno škodo je povzročila reka Mura, ko je v začetku avgusta zaradi intenzivnih padavin imela rekorden vodostaj. "Visokovodni nasip, ki je bil zgrajen pred več kot 50 leti, je popustil in je voda začela s poplavnega območja iztekati v naselje." Zadnjega pol leta so delali na 55 deloviščih. "Število ekip smo povečali iz dveh, treh na 15." Tukaj je zdaj po izrednih ukrepih bistveno bolj varno, zagotavlja Biro, kot je bilo pred poplavami. "V roku enega meseca smo na 700 metrih nasip približno za en meter dvignili, na enem odseku malo naprej pa še 500 metrov nasipa sanirali. En del pa je ostal nesaniran."