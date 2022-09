Zdravniki in medicinske sestre k zasebnikom po boljše plače

"Danes smo medicinske sestre kot tekoči trak," razmere zaradi hudega pomanjkanja medicinskih sester opiše Blanka Pust , ki v zdravstveni negi dela že več kot 30 let. Danes dela na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja v UKC Ljubljana . "Mi smo v sedmem nadstropju, operacijske dvorane so v prvem. Potrebuješ dovolj časa, da zvoziš vse paciente v operacijsko in nazaj, vmes so naša zastarela dvigala, kjer čakaš in ne prideš nikamor. Se zgodi, da smo včasih vsi na vožnjah pacientov, zato, da lahko operativni program sploh speljemo." Ker tega napornega ritma marsikatera medicinska sestra ne zmore, tako Blanka Pust, poiščejo manj naporno delo in nato odidejo.

Če gledamo celotno Slovenijo ali pa samo UKC Ljubljana, je pomanjkanje medicinskih sester veliko, ocenjuje Blanka Pust. Na določenih deloviščih je tudi več kot 40-odstotni primanjkljaj. "Zelo težko je usklajevati urnike in delo, kajti bolniki so tukaj, so bili in tudi bodo." Ena medicinska sestra opravi delo za dve, tri, skoraj štiri medicinske sestre. Na Kirurški kliniki v UKC Ljubljana je zaposlenih 1193 medicinskih sester, nenadomeščenih (odhodi in upokojevanje) je 163, poleg tega jih manjka še 86 mesečno na račun bolezni do 30 dni. 80 medicinskih sester pa dela z boleznimi, poškodbami, kar Pustova ponazori s konkretnim primerom. "Sodelavka dela štiri ure, pride pa na vozičku."

"Samo v letošnjem letu je našo bolnišnico zapustilo že več kot 40 ljudi različnih profilov," pravi Jasna Humar , v. d. strokovne direktorice Splošne bolnišnice Gorica . Pravi, da je kadrovska stiska v novogoriški bolnišnici gromozanska. Pozna se, da je na razpolago dovolj služb, ki so lažje in bolje plačane od službe v bolnišnici. "Tu delamo 24 ur na dan, sobote, nedelje, praznike, za dodatke in plačila, ki niso tako visoki, da bi to odtehtali." Beži tudi negovalni kader, ker gre za težko delo s težkimi pacienti. In katerega kadra primanjkuje? "Največji primanjkljaj je na področju srednjih medicinskih sester, torej tistih, ki opravijo največ fizičnega dela in nege pri bolnikih. Primanjkuje nam tudi kuharjev, ker dobijo boljšo plačo zunaj javnega sektorja, primanjkuje nam ekonomistov, računalničarjev, praktično vseh, ker so plače v javnem sektorju nekonkurenčne," opisuje Jasna Humar.

Nič drugače ni na Jesenicah, v Murski Soboti in Celju. "Zadnji dve leti zaradi večjega odhoda zaposlenih v zdravstveni negi k drugim delodajalcem in zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege na trgu dela ne uspevamo nadomestiti vseh odhodov, dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki se nadomeščajo z zaposlitvami za določen čas," pravijo v celjski bolnišnici.

V Slovenj Gradcu strokovna direktorica Natalija Krajnc in pomočnica direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe Jelena Čubra pravita, da tam, kjer kadra najbolj primanjkuje, delo prinaša "velike obremenitve, vključevanje v nočno in dežurno službo, kar se še potencira ob premajhnem številu zaposlenih. Posledično zaposleni odhajajo tja, kjer je teh obremenitev manj," dodajata. V tamkajšnji bolnišnici bi si želeli vzpostaviti oddelek za zdravstveno nego in oddelek za ortopedijo, a za to bi potrebovali še dodatne zaposlene v zdravstveni negi. "Največjo fluktuacijo kadra bolnišnica beleži na področju zdravstvene nege, higiene prostorov in opreme, tehničnega vzdrževanja in preskrbe s prehrano."

Na drugem koncu Slovenije, v Splošni bolnišnici Brežice , je letos odšlo 29 uslužbencev – od tega jih je dobra tretjina odšla k drugemu delodajalcu, manj kot polovici pa je potekla pogodba za določen čas. Trenutno jim primanjkujejo zdravniki iz splošne kirurgije, urgentne medicine in kardiologije, tudi inženir laboratorijske medicine in štiri srednje medicinske sestre.

"Zdravstvo je največja tovarna v deželi in potrebuje dobro organizacijo. Mi nimamo nikogar, ki bi znal organizirati zdravstvo, vsi pa mislijo, da ga znajo. Naši zdravniki tega ne znajo, naj jih peljejo v zdravstvene šole v tujini, ki znajo to naučiti."

"Zadnjič sem šla na mamografijo in me je v prazni hiši sprejelo pet ljudi v treh nadstropjih. Za božjo voljo, potem pa pravijo, da nimajo kadra. To se res ne sme tako organizirati. Potem se pacient čudi, koliko ljudi je potrebno za eno mamografijo," tako svojo izkušnjo v javnem zdravstvenem zavodu opiše upokojena ginekologinja Mateja Kožuh Novak, ki do potankosti pozna zdravstveni sistem. "Zdravstvo je največja tovarna v deželi in potrebuje dobro organizacijo. Mi nimamo nikogar, ki bi znal organizirati zdravstvo, vsi pa mislijo, da ga znajo. Naši zdravniki tega ne znajo, naj jih peljejo v zdravstvene šole v tujini, ki znajo to naučiti."

Zdravniki in specialisti ravno tako odhajajo, in sicer v zasebni sektor, kjer dobijo boljše plačilo. "Bolnišnice jim ne moremo konkurirati z ničemer. V sistemu javnih plač ne moremo zaposlenemu ponuditi nič, da bi ga lahko zadržali. Samo dobro voljo, 'pa daj še malo, saj bo boljše', pa mogoče lahko trkamo na njegovo vest. Ampak to gre za nekaj mesecev, nekaj let, potem se pa človek tudi naveliča živeti samo na etični pogon. Treba je obdržati bolnišnico in pomagati ljudem, ki so odvisni od nas," dodaja Jasna Humar.

Treba je povečati plače in dodatno plačilo za neugodne delovne čase, še dodaja Humarjeva. "Mi imamo minimalne dodatke za nočno delo, tisti, ki tega niso nikoli počeli, ne vedo, kaj nočno delo pomeni za zdravje, za osebno življenje, za dobro počutje. To so stvari, ki jih moramo ovrednotiti in ljudem plačati, in potem bodo ostali."