Podražitve hrane: 'Otrokoma kupim priboljšek le še, ko je v akciji'

Pomoč za družino je bilo težko prositi, ker sta oba z možem zaposlena, pripoveduje, a brez tega ne bi zmogli. Pomagali so jim v Zvezi Anite Ogulin , stojijo jim ob strani. "So nam plačali položnice, kar mi je olajšalo, božiček je poskrbel za otroke, otroka sta dobila laptopa, ki ga uporabljata za šolo. Tudi hrano in obleke smo prejeli. Otroka sta bila deležna novoletnega tabora in sta tako uživala, bilo jima je nepozabno."

Občutila je, da so se cene zelo povišale, do 50 odstotkov. "Marsikaj sem otrokoma včasih privoščila, zdaj jima samo, ko je res dobra akcija. Meso se je zelo podražilo, se bolj poslužujemo puranjega mesa, ponekod stane kilogram že 12, 14 evrov. Kupim, ko so akcije."

Rekordno so se cene zvišale leta 2022 za dobrih 18 odstotkov, nato so sicer upadle, a postopoma rastejo, lani za 2,6 odstotka. Najbolj se je podražilo oljčno olje (19,4 odstotka), čokolada, maslo, kakav in kava.

Podražitve so občutili tudi tisti, ki si pri nakupih hrane lahko več privoščijo. Osebni trener in prehranski svetovalec Mario Sambolec mesečno porabi med 300 in 400 evri. Če bi bil finančno omejen, pravi, ne bi zapravljal za določene izdelke, ki so mu samo bolj všeč. "Najbolj so se podražila določena dopolnila, npr. sirotkine beljakovine v prahu so bile pred korono skoraj za 100 odstotkov cenejše. Zagotovo tudi kakšne mesnine, mlečni izdelki." Iz prehrane ne izključuje nobenih živil. Največ kupuje zelenjave, zato tudi za to porabi največ denarja. "Tudi za ribe, če so sveže, dostikrat konzervirane kupim, da malo izenačim."

Trgovci imajo po mnenju zastopnika kmetov in zadrug Boruta Florjančiča visoke marže. "Vem, da so pribitki nekaterih trgovcev 200-odstotni. Če sem kupil po 4, sem prodal po 12. Ali je to normalno za nekoga, ki ima artikel, ki je hitro pokvarljiv, recimo 14 dni na polici? Mislim, da ni."

Drugače kot da višje stroške pridelave pretopijo v končne cene, ne gre. "Vsaka podražitev, ki se nam zgodi, ali je to pri semenih, pri substratu za sadike, se to odraža na naši končni ceni. Če tega ne upoštevaš, si podpisal, da boš umrl." Plače si ne izplačuje, svoj denar vlaga v stroje, z namenom, da bodo v roku enega leta na zeleni veji. "To je moja zdajšnja žrtev, da srednjeročno lahko preživimo."

Zamenjali dobavitelje

Da smo v zadnjih nekaj letih padali iz krize v krizo – covid, vojna v Ukrajini, energetska kriza, zdaj surovinska, pojasnjuje direktor trgovske verige Fama Vipava Aleksander Lemut. "Nesporno dejstvo pa je, da želijo proizvajalci in distributerji prenesti na cene večjo rast, kot je to realno in potrebno. Seveda na to ne pristajamo in v zadnjega pol leta smo zamenjali številne domače dobavitelje in se obrnili na nove od Italije in Francije do Nizozemske. Rast cen pri njih je odraz realne ekonomske nuje in je za vsaj polovico nižji od domačih dobaviteljev ali pa tistih na Hrvaškem." V naši družbi je ukoreninjeno prepričanje, da so trgovci tisti, ki dvigujejo cene, pravi Lemut. "To seveda ni res."

Podivjale cene kave in kakava

V Adriatic Grupi pojasnjujejo, da so v zadnjem času podivjale cene surove kave in kakava, cene drugih surovin, embalaže in energentov pa se nikakor nočejo približati stanju pred nedavnim visokim skokom. Vse to je močno podražilo njihovo proizvodnjo. "Domača surovinska baza ne zadošča. Kava in kakav sta svoja zgodba, za Argeto pa, recimo, kupujemo kokoši nesnice. Ta trg je v veliki korelacij z industrijo jajc. Največji porabniki jajc so Italijani zaradi testenin, zato tudi veliko kokoši uvažamo od tam. Podobno je z embalažo. Za aluminijeve dozice pa sta tako ali tako samo dva velika proizvajalca v Evropi."

Zaradi ekonomije obsega imajo pri nabavi boljše pogajalske pozicije in točno vedo, koliko enota produkta stane. "A tega ne moreš do neskončnosti napenjati, določeno povišanje cen je bilo neizbežno. Smo se pa odločili tudi, da bomo z našimi porabniki solidarni pri pokrivanju teh povečanih stroškov in šli v zavestno zmanjšanje dobička iz poslovanja."

Se cene v trgovinah prilagajajo razmeram na trgu?