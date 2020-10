Poglejte na zemljevid, kje se lahko samoplačniško testirate, cena okoli 100 evrov

To je kombi Judo kluba Sankaku iz Lopate pri Celju. Kombi, ki prevaža evropske, svetovne, olimpijske prvakinje in mlade upe, ki to še bodo.

Prvi mož judoistk Marjan Fabjan se mu bo odrekel in ga prodaja za slabih 14 tisočakov. Razlog? Testiranje je nov, dodaten strošek, na tekmo približno 600 tisočakov, pojasni. Za to potezo se je odločil, ko so bile odpovedane priprave na Nizozemskem in so zaradi testov izgubili precej denarja, saj so z odpovedjo postali nepotrebni. "Naj poudarim, mi še nismo v finančni krizi, nas še ne boli glava, a ker vedno gledam naprej, vem, da se bomo v škripcih znašli čez eno leto, zato je odločitev za prodajo kombija edina prava."

To je ena od zgodb, ki jo je epidemija covida-19 postavila v drugačen položaj. Na eni strani logistični, na drugi finančni. Molekularno PCR-testiranje ni poceni. Če imate simptome in vas na testiranje pošlje vaš zdravnik, vam strošek, ki se v Sloveniji giblje med 80 in 120 evri, krije država. Tokrat ne zdravstvena zavarovalnica (ZZZS), ampak ministrstvo za zdravje. Če se želite testirati za lastno vedenje, službene potrebe, prestop meje, potovanje … je test samoplačniški. Analizirali smo in to ponazorili na zemljevidu, kje se lahko testirate samoplačniško in koliko vas bo to stalo. Našli smo 22 zdravstvenih domov in šest bolnišnic.

V celjski in novomeški bolnišnici so septembra prenehali samoplačniško testiranje zaradi spremenjene organizacije dela. Iz SB Celje še sporočajo, da "samoplačniški testi niso bili delani zaradi medicinskih indikacij, ampak zaradi formalnih zahtev raznih postopkov, ki so zahtevali potrdilo o negativnem testu. Ko se je število testiranj na začetku drugega vala močno povečalo, smo izvedbo samoplačniških testiranj prenehali."