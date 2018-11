Popovičeva, Dragarjeva in Šrotova predvolilna kampanja na občinski račun

Županom se takšno ravnanje v nobeni od teh občin ne zdi sporno. Drugačnega mnenja so na Računskem sodišču, kjer so v posebni reviziji preverjali prav porabo občinskih sredstev za namene samopromocije župana v občinskih glasilih.

Po obsegu občinskega biltena zmaga koprski župan Boris Popovič . Novembrska številka z njim na naslovnici obsega 96 strani, župan se pojavi skoraj na vseh. V njej so med drugim objavili šest strani dolg pogovor z županom Popovičem, pogovor z direktorico občinske uprave Sabino Mozetič , dodali so tudi izjave občinskih svetnikov – a le tistih z njegove liste Koper je naš. Članki nosijo takšne naslove: Koper – mesto z veliko začetnico, V MOK odlično skrbijo za zdravje občanov, Društva izkazujejo veliko podporo županu, na predzadnji strani je objavljena tudi križanka, v kateri je geslo vezano na županovo fotografijo. Glasilo so delili tudi v sosednji piranski občini. Odgovor, koliko so zanj odšteli, še čakamo.

Domžalčani so oktobra dobili v svoje nabiralnike 48-stranski bilten, v katerem so opisani dosežki in delo župana, občinske uprave in mestnega sveta. Gradimo skupni prostor, Zagotavljamo pogoje mladim podjetnikom, Mar nam je za čisto in prijazno okolje je le nekaj naslovov, s katerimi Domžalčane obveščajo, kaj vse je za mesto naredil župan Toni Dragar , ki je občanke in občane nagovoril na drugi strani biltena, izdanega v 14.000 izvodih, ki jih je plačala občina.

Pregled dela celjskega župana Bojana Šrota

Na dan, ko se je začela volilna kampanja, so podobno številko občinskega glasila dobili tudi Celjani. Za 20.550 izvodov, v katerih so opisani dosežki celjskega župana Bojana Šrota in mestne uprave, je občina plačala 5.780 evrov in se jim takšno ravnanje ne zdi sporno.

Računsko sodišče meni, da gre za samooglaševanje pred volitvami

Računsko sodišče je v letih 2015 in 2016 revidiralo pravilnost izdajanja občinskih glasil v šestih občinah: Trbovlje, Laško, Sevnica, Žiri, Tržič in Cerkno. Zadnji dve sta v reviziji dobili negativno mnenje. Preverjali so sicer financiranje in pravilnost postopkov pri imenovanju odgovornih urednikov, v Tržiču so se lotili tudi posebne številke občinskega glasila, ki ga je pred volitvami leta 2014 izdala občina oziroma župan Borut Sajovic. Izredna številka občinskega glasila Tržič na poti razvoja 2010–2014 je obsegala 36 strani, v njej pa je bil nagovor župana in opis izvedenih projektov med leti 2010 in 2014. Stroški so znašali 7.220 evrov.

"Glede na vsebino izredne številke občinskega glasila in čas njene izdaje menimo, da jo je občina izdala za samooglaševanje, da bi si župan in občinski svet pred lokalnimi volitvami pri volivcih ustvarila ugled in dobro ime," so zapisali revizorji.

Revidirani tržiški primer je torej zelo podoben domžalskemu, koprskemu in celjskemu, kljub reviziji Računskega sodišča izpred dveh oziroma treh let pa prakse vsaj v teh občinah očitno niso spreminjali.