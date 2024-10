Poslovna stavba Darsa: Ribič izločen zaradi bratske naveze

Konec letošnjega leta se bodo zaposleni in uprava Darsa začeli seliti v novo poslovno stavbo na Griču, tik ob ljubljanski obvoznici. Sprva načrtovana skoraj 20-milijonska investicija največje državne družbe se je krepko zavlekla, za dobri dve leti, in močno podražila, za skoraj tretjino, na slabih 25 milijonov evrov. Ta cena sicer še ni dokončna, saj je po prvem v pripravi že drugi aneks. Zaradi bratske naveze – vodja gradnje je namreč Brane Ribič, brat člana uprave Andreja Ribiča – je prišlo do napetosti med nadzornim svetom in upravo. Nadzorniki so zahtevali, da se mora Ribič iz vseh postopkov izločiti.

A pred zahtevo nadzornikov za izločitev iz vseh postopkov, ki so povezani z novo poslovno stavbo Darsa, je prav Andrej Ribič pred nekaj meseci, skupaj s predsednikom uprave Davidom Skornškom, sopodpisal petmilijonski aneks novomeškemu gradbincu CGP, ki ga obvladujeta zakonca Vesna in Dari Južna. Aneks brez Ribčevega podpisa pri nadzornikih ne bi dobil zelene luči. Najprej podpisal pogodbo, nato pa pri gradbincu našel novo službo Pri gradnji nove poslovne stavbe, ki se prav te dni zaključuje na Griču v Ljubljani, najdemo še eno povezavo. Skoraj 20-milijonsko pogodbo z izbranim gradbincem, novomeškim CGP, sta leta 2021 podpisala takratni predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in član uprave Boštjan Rigler. Rigler se je leto dni po podpisu te pogodbe zaposlil v Hidrotehniku, podjetju v mreži CGP. Ponudba CGP za gradnjo nove poslovne stavbe, ki ga preko podjetij Vizija holding, Vizija holding 1 in Perspektiva FT obvladujeta zakonca Južna, je bila sicer najnižja med prispelimi. Giv Gradnje, ki je oddal drugo najcenejšo ponudbo, bi bil stavbo pripravljen zgraditi za dobrega pol milijona evrov več. Najdražja pa je bila ponudba konzorcija Pomgrad in SGP Graditelj, dobrih 22 milijonov evrov.

"V času svoje zaposlitve v Dars sem podpisal številne pogodbe z različnimi gradbenimi podjetji. Pri konkretni javni objavi, ki jo omenjate, je sodelovalo več ponudnikov, kar je običajna praksa pri tovrstnih postopkih. Strokovna komisija je pregledala prispele ponudbe in na podlagi jasnih kriterijev izbrala najugodnejšega ponudnika, to je bilo podjetje CGP." Tako na naša vprašanja danes odgovarja Rigler, ki pravi, da njegov odhod z Darsa takrat ni bil načrtovan, vendar se je v luči širših dogajanj odločil za sporazumni odhod. V Hidrotehnik je odšel kot gradbeni inženir. "Podpis pogodbe s podjetjem CGP in moja kasnejša zaposlitev v družbi Hidrotehnik nista medsebojno povezana," odgovarja in dodaja, da o aneksih nima nobenih informacij.

Dars je za najeto poslovno stavbo IMP na Dunajski cesti in prostore v Ljubljani, zadnja leta plačeval nekaj več kot 600 tisoč evrov letne najemnine.

Bratska naveza? Druga povezava pa sega v letošnje leto. Marca je bil namreč podpisan aneks, ki je CGP omogočil visoki, skoraj 30-odstotni dvig cene osnovne pogodbe, s prvotnih 19,5 milijona evrov na 24,7 milijona evrov. "Aneks je bil podpisan, ker smo ugotovili, da je bila zemljina zelo kontaminirana. Voziti smo jo morali v Avstrijo. Potem pa so ugotovili še, da so se zmotili pri geoloških raziskavah in je bilo potrebno pilotiranje dodatnih stebrov, kar je celotno gradnjo podražilo in tudi časovno se je zavlekla za približno dve leti," nam razlaga sopodpisnik pod milijonov evrov vreden aneks. S tem aneksom je sicer ponudba CGP postala najvišja med vsemi prispelimi ponudbami.

Nova poslovna stavba Darsa na Griču v Ljubljani.

"Kaj naj naredim? Moj brat je na Darsu zaposlen že osem let, jaz sem prišel pred kratkim. Že ves čas vodi ta projekt in v tem času ni niti napredoval, niti mu niso povišali plače. In on ima nad sabo še svojega direktorja, nisem mu jaz nadrejen. Pri takšnem aneksu sodeluje šest ali sedem služb - pravna služba, služba za finance, kontroling, inženirji. Skratka, vsi so zraven in sem prepričan, da tukaj ne more priti do zlorabe," je pred kamero, za našo rubriko 24UR Fokus, pojasnjeval Ribič. Na konkretno vprašanje: "Zakaj se ni izločil, zaradi videza transparentnosti?" pa odgovarja: "Nisem videl razloga, da bi se izločil, ker tukaj ni bilo nič spornega. Če bi imel moj brat kakšno vlogo, bi se."

Zahteva za izločitev Ribiča Ker gre za posel, ki je višji od milijona evrov, so aneksu morali prižgati zeleno luč nadzorniki Darsa, ki jih vodi Andrej Šušteršič. Prav ti nadzorniki pa so se - šele po našem poizvedovanju - odločili, da se mora Ribič, zaradi vloge brata pri projektu, izločiti iz vseh postopkov povezanih s poslovno stavbo. "Ko je ta aneks bil podpisan, smo naročili, da se gospod Ribič iz poslov izloči. Tako da dejansko v tem delu ne sme sodelovati," zahtevo pojasnjuje Šušteršič, ki je prepričan, da gre takšen aneks preko toliko različnih služb, da "ne more en član uprave zaobit teh postopkov."

Vodstva Darsa in zaposleni bodo lastno poslovno stavbo dobili po skoraj tridesetih letih. Iz najetih prostorov na Dunajski cesti se bodo na Griče selili konec letošnjega in v začetku prihodnjega leta. Novogradnja, katere fasada je v celoti iz stekla, kar pomeni, da bo iz vseh pisarn v petih etažah zagotovljen pogled na okolico – degradirano območje in zelenje v ozadju – je sicer zgrajena poleg Darsove ljubljanske avtocestne vzdrževalne baze in poleg ljubljanske postaje prometne policije.