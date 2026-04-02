Dejstva

Pozabljeni otroci Centra IRIS? 16 let čakanja na šolo, ki je še vedno ni

Ljubljana, 02. 04. 2026 06.00 pred 26 dnevi 5 min branja 30

Avtor:
Neža Steiner
center iris

Brez jedilnice, brez telovadnice in celo brez tekoče vode v učilnicah. To je vsakdan otrok Centra IRIS, kjer pod eno streho skrbijo za slepe, slabovidne, otroke z avtizmom in duševnimi motnjami. Dve leti gostujejo na začasni lokaciji v Tobačni, saj je bila njihova stavba razglašena za nevarno. Za rubriko 24UR Dejstva so spregovorili starši, ki bijejo bitko za osnovne pogoje svojih otrok. Opozarjajo, da država njihovim otrokom krati pravico do dostojnega šolanja.

"Štirinajst let se ni zgodilo nič," poudari eden izmed staršev Jurij Stariha, ki bijejo bitko za osnovne pogoje svojih otrok. Zgodba okrog Centra IRIS, kjer pod eno streho skrbijo za slepe, slabovidne, avtistične in otroke z duševnimi motnjami, se vleče že od leta 2010. Takrat je namreč Zavod za gradbeništvo izdal mnenje, da je stavba potresno in požarno nevarna ter se nagiba. Minilo je torej štirinajst let – od mnenja zavoda do selitve otrok v nadomestne prostore na Tobačni ulici 5 - leta 2024. "Štirinajst let pomeni, da je generacija otrok, ki se je leta 2010 vpisala v prvi razred, vmes končala osnovno in srednjo šolo ter že zapustila center. In zgodilo se ni nič," je kritičen Jurij Stariha. A namesto sodobnega centra so slepi, slabovidni in otroci z avtizmom dobili utesnjene učilnice, hodnike brez igrišča in obroke v učilnicah.

Zvečer ob 19.00 razkrivamo načrte ministrstva za vzgojo: bo 37 milijonov evrov vreden novi Center IRIS leta 2028 končno stal? Pokazali bomo tudi notranjost nadomestnih prostorov in pojasnili, zakaj so ti za slepe in avtistične otroke ne le neprimerni, ampak nevarni. Zakaj Patrik v šoli ostaja lačen in zakaj Urban nima prostora za nujen umik?

Takšno zgodbo živi Jurij Stariha, ki za sina Urbana že leta zaman išče odgovore. Opozarja, da so institucije povsem odpovedale, saj so danes prav družine tiste, ki bijejo bitko za osnovne pogoje svojih otrok. Njegov sin Urban ima izjemno redko genetsko motnjo, ima t. i. SATB2-sindrom. Zanj je značilen velik razvojni zaostanek, motnja v duševnem razvoju, odsotnost oziroma močno omejen govor ter številne druge posebnosti, ki zahtevajo prilagojeno, strokovno in stabilno učno okolje. Ker ima Urban tudi značilnosti avtističnega spektra in hudo motnjo pozornosti, nujno potrebuje miren prostor za učenje in možnost učenja ena na ena. "Otrok kdaj pride v stisko, potrebuje prostor, potrebuje čas, da se umiri. In če ni prostora za umirjanje, da v miru predela to stisko, potem lahko to traja cel dan, več dni. Dejansko se dela škoda otroku, če ne deluje normalno, tudi napredovati ne more."

Slepi, slabovidni, otroci z avtizmom in z motnjami v duševnem razvoju

Pod isto streho v Tobačni – vsaka učilnica meri v povprečju 20 kvadratnih metrov – se šola 94 otrok. 75 jih je v osnovni šoli, kjer prevladujejo avtisti. V vrtcu in srednji šoli se šolajo slepi in slabovidni.

Za te neprimerne prostore – kjer nimajo niti lastne kuhinje, jedilnice – ministrstvo mesečno plačuje dobrih 24.000 evrov. Ker nimajo telovadnice in igrišč, najemajo še športno dvorano v Rožni dolini. Doslej so – za oba najema – plačali skoraj 600.000 evrov.

Zamuda gradnje nove šole najbolj prizadene najranljivejše otroke

Vsak napredek pri takšnih otrocih je rezultat več let vztrajnega dela. Urban je na primer potreboval šest let, da se je naučil voziti kolo, pove njegov oče Jurij Stariha. "Prav zato je še toliko bolj zaskrbljujoče, da otroci v Centru IRIS telovadnice in igrišča nimajo na voljo že dve šolski leti, in ju, kot kaže, ne bodo imeli še nadaljnjih nekaj let," poudarja.

Ker šola nima lastne kuhinje, hrano vsakodnevno prevažajo iz dijaškega doma. "Otroci se morajo prehranjevati po učilnicah, ker jedilnice ni. Vonjave so lahko moteč dejavnik pri izobraževanju. Nekateri učenci so preobčutljivi na različne dražljaje, med katere spada tudi vonjava," pojasnjuje ravnateljica Centra IRIS Romana Kolar.

Cel dan otrok ne jé

Za dečka Patrika je to dostavljena hrana velik problem, pove njegov oče Domen Kleva. "On v šoli zelo malo jé. To je problem zato, ker niti ni jedilnice. Nimajo tople hrane, sicer poskušajo narediti najboljše, kar je možno, ampak mora biti hrana primerna za dostavo in pri njem je to problem," pravi Domen. "Zjutraj se pripelje s Štajerske, vstaja ob peti uri zjutraj, potem tukaj mogoče česa ne dobi, kar ni dobro za jesti oziroma je hladno, in domov pride ob četrti uri, kar pomeni, da praktično cel dan ne jé."

Nevarni prostori za slepe otroke

Nadomestni prostori na Tobačni ulici niso prilagojeni specifičnim potrebam otrok. Prostorska stiska hromi slepe otroke. "Tukaj so prostori neustrezni, neprimerni, neprilagojeni in tudi nevarni, še posebej za slepe in slabovidne otroke," opozarja Jera Rak. Njena hči Joana je slepa od rojstva. "Dejstvo pa je, da so slepi otroci in otroci z avtizmom najmanj združljivi skupini v procesu vzgoje. Recimo, otrok z avtizmom lahko nepričakovano odreagira, slep otrok ga ne vidi in se prestraši, posledično pa je proces izobraževanja prekinjen."

Ravnateljica potrjuje, da obe skupini potrebujeta specifične pogoje, ki jih v Tobačni ni. "Otroci z avtizmom potrebujejo prostor, da se lahko umaknejo, medtem ko slepi in slabovidni potrebujejo veliko večjo delovno površino. Na mizi imajo ob zvezkih še lupe, računalnike in bralne vrstice."

Vsakdan otrok je postal boj za osebni prostor, ki ga ni

Največja težava je pomanjkanje prostora za umirjanje. "Zelo težko je, ko srečaš otroka, ki ima stisko in mu nimaš možnosti ponuditi prostora za umik. Ko mu skušamo pomagati na hodniku, hodi mimo še veliko strokovnih delavcev in drugih otrok. Nima tistega osebnega prostora, ki si ga vsi kot ljudje zaslužimo," razlaga ravnateljica. Oče Domen dodaja, da se otrok nima kam umakniti. "Načeloma obstaja prostor za umik, ampak je pogosto zaseden. En tak prostor je bistveno premalo."

V petkovem članku na 24ur.com nadaljujemo z zgodbo. Kakšni so načrti ministrstva? Kaj bo obsegal nov Center IRIS in kdaj bo zgrajen?

Potencial je lahko za vedno izgubljen

Pri zamudi gradnje nove šole ne gre za vprašanje estetike ali udobja, izpostavlja Jurij Stariha. "Ne gre za to, ali bodo novi prostori lepši. Gre za to, da Urban in njegovi sošolci velik del svojega najpomembnejšega razvojnega obdobja preživljajo v pogojih, ki jim ne omogočajo, da bi dosegli svoj potencial. To ni zgolj infrastrukturni problem, ampak vprašanje prihodnosti teh otrok."

KOMENTARJI

Gordana123
02. 04. 2026 18.33
Važno,da je denar za pet milijonov (ne)vreden most med Fužinami in Štepanjskim naseljem.
Boris Kavčič
02. 04. 2026 15.30
vodovod v bosni prvo..potem naši otroci
refoškoladnik
02. 04. 2026 21.17
prav maš
iziizi
02. 04. 2026 14.34
nekateri imajo takšne razmere doma
Boris Kavčič
02. 04. 2026 15.29
ne glej po sebi..
mamma
02. 04. 2026 13.44
Lj- najlepše mesto na svetu....hahahahahahaha
Amethist
02. 04. 2026 12.40
Kaj pa OŠ Ketteja in Murna, v LJ (to je una, ko je lani padlo dotrajano okno na učenca), na kateri so morali opustiti uporabo ene od učilnic drugega razreda (uporabna samo dve šolski uri na dan) zaradi povečanih mejnih vrednosti radona? Otroci so bili izpostavljeni radonu do sedaj (marca), od decembra so merili vrednosti in sedaj jim je kapnilo po odredbi inšpektorata, da morajo otroke selit ven. Fajn ane? Pr čemer je zaradi prišraufanih oken na celi stavbi, zračenje učilnic zelo omejeno. Zgodba o radonu je stara že vsaj kake 10 let, ampak se začetek prenove vleče že 20 let. Ful fajn odnos do naših najmlajših.
kiropraktik
02. 04. 2026 12.14
Gradimo šolo v Afriki! Naj se prešolajo!
Pimplc
02. 04. 2026 12.10
nehajte kritizirat in negativno razmisljat. Bodimo pozitivni. Vsa stvar je sla verjetno v pozabo z razlogom. Verjamem da zdaj ko je objavljeno. Bo vlada uredila zadevo.
Senzor
02. 04. 2026 11.58
Vprašajte Fajonko, zakaj se je nakazovalo v tujino milijone za humanitarnost. Potem se lahko stoka, ko bodo odgovori jasni.
misterbin
02. 04. 2026 11.35
Golob in njegovi pa opevajo ,da je vse urejeno
Beuelin
02. 04. 2026 13.47
Nihče ni rekel, da je vse urejeno. Se pa vsaj ureja, kar se prej 30 let ni.
Boris Kavčič
02. 04. 2026 15.32
ista figa samo besede si pomešal..
dzonimakaroni
02. 04. 2026 10.40
Arhitekt 2,2 mio?
tincoop
02. 04. 2026 10.28
Glavno da ima Petrlo ob zelo ugodnem okolju v naši državi 175 Mio dobička...
Eliza Dupre
02. 04. 2026 10.20
Kje so zdaj iniciative za družine in otroke?
Sickomania
02. 04. 2026 10.09
Slovenska birokracija..
yolli
02. 04. 2026 09.06
To je sramota za našo družbo in politiko !! Danes bodo verjetno kaki politiki obljubljali kako se bo vse hitro rešilo...enako kot je pred dobrim letom in pol UKZ obljubila skupaj z ministrom Maljevcem ureditev osebne asistence za družine otrok s posebnimi potrebami.....in kje je danes ta asistenca....ni je !!!!
mastablasta
02. 04. 2026 09.57
pa asistenca včasih ni dovolj. so eni otroci, ki potrebujejo mir in manjše skupine. asistenca oz. pomoč te težave ne reši, samo malo olajša otroku bivanje v rednem programu.
nivo
02. 04. 2026 08.22
Če ta podatek za projektiranje drži, bi na drugi lokaciji za denar skoraj imeli že nove prostore.
Prelepa Soča
02. 04. 2026 08.17
Morda bi bilo pa bolje, če bi se le-ti otroci šolali v domačem okolju, vsak bi imel svojega učitelja oz. varuha, 8 ur/dan. Otroci bi bili bolj umirjeni, predvsem avtisti.
Eliza Dupre
02. 04. 2026 08.31
Ne, dovolj je zapiranja med štiri stene, tudi otroci s posebnimi potrebami morajo doživeti svet.
jablan
02. 04. 2026 08.36
Hahaha še po šolah ni dovolj uciteljev ti bi ppa kar da ima csak svojega
jablan
02. 04. 2026 08.36
😂😂😂😂
mastablasta
02. 04. 2026 09.59
potrebujejo socializacijo, da se lahko kasneje vključijo med ostale. samo to je potrebno pri njih dozirat. šolanje od doma je ena varianta, ki pa je daleč od idealne kar se tiče osebnega razvoja. poleg tega je to zelo drago in si tega skoraj nihče ne more privoščiti.
