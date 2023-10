Pozebe, poplave, neurja, toča in plazovi – nova realnost za kmete, a zavarovana le četrtina zemljišč

Škoda je velika. Kot pravi, bodo ostali ob 20.000 do 25.000 evrov evrov prihodka. Če ne bi bili zavarovani, bi imeli škode za več kot 30.000 evrov. V delu vinograda, kjer smo ga obiskali, so mu cenilci priznali med 45 ali 47 odstotkov škode, a sam ocenjuje, da je ta višja. " Cenilci so tako dirigirani, da ne priznajo tega, kar bi lahko. V (zavarovalni op. a.) polici piše škoda po toči na grozdu. Oni grozd definirajo kot jagodo, ne pa pecelj," opozarja Gunčar. Ker grozd oz. jagode rastejo iz peclja, se ne razvijejo, če je ta poškodovan. To se vidi pozneje, pred trgatvijo, ko so cenilci ponavadi ponovno prišli ocenit škodo, a ne letos. "Letos so prišli samo enkrat. Zakaj? Ker je zdaj več škode. Ne samo 45 ali 47 odstotkov, kot so ocenili. V tem vinogradu je od 55 do 60 odstotkov škode."

Več kot 10 centimetrov debela toča je v začetku julija letos klestila na območju Krškega, tudi po vinogradu Franca Gunčarja , ki se preživlja s pridelavo vina. In to ni bil osamljen primer toče na njegovem območju – Čretežu pri Krškem, kjer so je bili letos deležni trikrat. Deli vinograda so skoraj v celoti uničeni. "V vinogradu pri domu smo ponavadi nabrali po 500, 600 kilogramov grozdja, zdaj pa 50 kilogramov. Šardoneja sploh ne bomo obirali, ker ni nič gor ostalo," pripoveduje Gunčar.

Obrnili smo se na zavarovalnico, pri kateri ima Gunčar sklenjeno zavarovanje. Zanj na leto zapravijo 6500 evrov, torej 1000 evrov za hektar vinograda. Na zavarovalnici pravijo, da se same poškodbe na peclju posebej ne vrednotijo, pač pa celotna škoda pridelka. "Na dozorevanje grozdja in povečano škodo od cenitve do časa spravila poškodovanost peclja nima takšnega vpliva, kot razlaga sogovornik, razen če je bilo spregledana močna poškodovanost peclja, ki je nato imel vpliv na dodatno sušenje celotna grozdja," dodaja direktor zavarovalnice. Kot pojasnjuje, bi jih zavarovanec sam moral kontaktirati, če je po cenitvi opazil povečan obseg škode, in zahtevati ponovno cenitev. Če pa "tega ne stori, mi nimamo pregleda za dotičnega zavarovanca glede povečanega obsega škode" .

"V teh primerih gre za dejansko pričakovan dogodek, zaradi česar ne zavarujemo novih sadovnjakov, ki nimajo vzpostavljenih preventivnih ukrepov, brez katerih je škoda zelo verjetna," so navedli v Triglavu. Kot dodajajo, so škode zaradi toče in pozebe vse pogostejše in tudi intenzivnejše; brez preventivne zaščite, kot so protitočne mreže in oroševanja, pa sadja ne bo več mogoče pridelati.

Zavarovanih je 27 odstotkov trajnih nasadov – torej nasadov sadja. A kot opozarja opozarja podpredsednik sindikata kmetov Boris Orešek , ki ima tudi sam nasad sadja, so trajni nasadi najbolj občutljivi na podnebne spremembe, zlasti za pozebo in točo. Škode so zato enormne. Prav zato pa ima Zavarovalnica Triglav po njegovih trditvah že zadržke pri sklepanju novih zavarovanj za trajne nasade.

Nedaleč stran od Gunčarja, v Gori nad Krškem, živi Martin Mavsar . Na kmetiji se primarno ukvarjajo s sadjarstvom, imajo pa tudi živino. Toča v velikosti tenis žogice jim je uničevala gospodarska poslopja – dobesedno preluknjala je 1100 kvadratnih metrov kritin. "Ker so se preluknjale strehe na hlevu, je bilo namočenih 150 bal sena, ki so bile pripravljene za krmo živali pozimi. Od tega smo jih morali 30 zavreči, ker so bile preveč prepojene z vodo in bi lahko nastal samovžig," pojasnjuje. In kljub temu, da imajo protitočne mreže, jim je toča razbila elemente, ki spajajo protitočni sistem in nato poškodovala tudi sadno drevje. Zgolj za zavarovanje objektov na leto plačujejo 1500 evrov premije, zavarovana imajo vsa gospodarska poslopja na novo vrednost, okoli pol milijona evrov.

Mavsar je za preprečitev dodatne škode moral hitro ukrepati in bodisi zamenjati kritine, del so jih prekrili s ponjavo. "Težava je v tem, ker ocenjujem, da imamo samo na strešnih površinah med 50.000 in 60.000 evri škode. In seveda to je znesek, ki ga nima vedno vsak pri roki, da bi ga investiral. Ko prideš kot fizična oseba v trgovino kupit gradbeni material, trgovci pričakujejo, da to tudi plačaš. Enako pričakujejo tudi krovci," je dejal. Zato bi pričakoval od zavarovalnice neko avansno plačilo, da bi lažje prebrodili situacijo.

Podatkov o tem, koliko so se zavarovanja za kmetijstvo v preteklih letih povišale, ni oz. jih zavarovalnice ne razkrivajo. A po besedah Mavsarja se jim je premija za zavarovanje trajnega nasada - gojijo namreč jabolka - pred dvema letoma povišala za 30 odstotkov. "To pa smo kar konkretno občutili," pravi. Tudi Gunčar pravi, da vsako leto plačajo okoli 200 do 300 evrov višjo premijo, to je posledica pogostih škod.

Poplave v kmetijstvu povzročile za okoli 145 milijonov evrov škode

Kmetija Milana Selinška iz Starš na Dravskem polju obsega 40 hektarjev poljščin, zlasti koruze, žit in buč, s katerimi krmijo 100 glav živine. Od tega živi celotna družina. Avgusta je njihove poljščine poplavilo, voda je bila visoka meter in pol. Potopljeni so bili tudi storži koruze, kjer so ostale naplavine, in pridelek zdaj več ni primeren za krmo živali. "Drava je s sabo prinesla ogromno stvari - od kanalizacije do raznih ostankov. Ker je voda stala, se je prijelo v pridelek, v storžih koruze je mivka. Upali smo, da bodo padavine kaj izprale, ampak za to bi bilo potrebnih res veliko padavin. Vse je ostalo v koruznici in to žal ni za prehrano živali," pravi Selinšek.

Poljščine imajo zavarovane, letos prvič - bolj po naključju - tudi za poplave, čeprav na njihovem področju doslej ni bilo poplav, bolj se bojijo suše in toče. "Koruzo smo imeli zavarovano s paketom 'all risk', ki zajema ponovno setev, poplave, točo in ujme." Za zavarovanje poljščin na leto odštejejo 2500 evrov, dobro polovico doda še država, skupaj torej zavarovalna premija stane več kot 5000 evrov. Od zavarovalnice so že dobili izplačan znesek, kolikor so jim cenilci ocenili škodo. Z zneskom je zadovoljen, z njim bodo poravnali tudi nakup koruze za krmo živali. Poleg tega bodo del denarja vložili v setev za prihodnje leto.