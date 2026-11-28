Kako je videti pot v šolo, ko je avtobus prepoln, zamuja ali pa se povezave preprosto ne izidejo? O tem smo govorili z dijaki in učenci iz različnih delov Slovenije, nekateri pa so nam svojo pot posneli kar sami. Obiskali smo Postojno, Novo mesto, Hrastnik, Celje in Sevnico ter preverjali, zakaj se morajo šolarji prilagajati javnemu prevozu.

Žana Dim, dijakinja 3. letnika, se zjutraj iz Trebnjega pripelje v Novo mesto. "Avtobus je imel dobrih pet minut zamude, zdaj pa laufam v šolo, da ne bom zamudila preveč pouka." Dijakinji 3. letnika Naja Zoja Urek in Maja Špiler se iz Novega mesta vozita v Krško. Po koncu pouka padeta v gnečo na avtobusni postaji. "Po pouku je velika gužva, veliko ljudi pride gor in se rinemo na bus, vsi hočemo prit na ta bus," pojasnjuje Naja Zoja. "Mi hodimo tudi prej od pouka zaradi tega," dodaja Maja. Tudi David Matjašič, predsednik Dijaške organizacije Slovenije, dobro pozna gnečo na postaji. "Avtobusi so zelo pogosto prenatrpani. Včasih se zgodi, da sploh ne prideš, ker je preveč ljudi." Sam se zato vse pogosteje zanaša na starše in osebni prevoz. Kot predsednik dijaške organizacije pozna tudi druge primere iz drugih koncev države. "Imamo dober primer vožnje na Blanco, kjer dijaki ne gredo na zadnjo uro, ker sicer ne dobijo več prevoza domov." Iz Primorske pa dobivajo opozorila o poteh s prestopi, kjer lahko "celotna vožnja traja tudi po tri ure."

'Vsi stojijo skoraj vedno'

V Postojni se Svit Turšič do Šolskega centra Postojna vsak dan vozi z Vrhnike. Avtobus se med potjo vedno bolj polni. "Skoraj do polne kapacitete se napolni v Dolnjem Logatcu, kjer je večina potnikov iz Logatca, potem pa v Blekovi vasi, na Kalcah, v Grčarevcu, na Planini pa ponavadi skoraj vsi stojijo, ker se avtobus vedno napolni. Čeprav imamo zadnje čase dva avtobusa, je vseeno še vedno prepolno." Brina Jug ima drugo težavo. "Zjutraj bi lahko hodila na en avtobus, ki je 20 minut kasnejši, ampak bi to pomenilo, da bi mogla it na drug avtobus v Cerknici, ki je pa že zelo poln. Zato grem na enega, ki je bolj zgodej, 6.20, da ne rabim prestopat." In popoldne? "V bistvu popoldne je problem, da moram vsaj nekje 5 minut prej od pouka." Skoraj 80 odstotkov dijakov šolskega centra uporablja javni prevoz. "10 odstotkov dijakov je gotovo tistih, ki imajo dovoljenja, da gredo predčasno od pouka zaradi težav pri vožnji," pojasnjuje Goran Uljan, ravnatelj OE Gimnazija, vzgojiteljska in računalniška šola ŠC Postojna. Prometnim povezavam se prilagaja tudi šola. "Imamo kar dokaj fiksen urnik, odmore težko prilagajamo. Lani smo glavni odmor za 5 minut skrajšali, kar je malenkost rešilo situacijo, ampak ne v celoti." Medkrajevne vozne rede upravlja Družba za upravljanje javnega potniškega prometa. Direktor Miran Sečki pravi, da so letos bolje pripravljeni. "V bistvu smo tam nekje od maja pa do konca avgusta prilagodili čez osemdeset šolskih prevozov. To pomeni, da smo ure odhodov uskladili z urniki in tako naprej, našli tudi kakšno pot, ki je hitrejša." Dodaja, da je danes ponudba prevozov bistveno boljša. "Je pa treba včasih mogoče 15 minut počakat na nov avtobus. Vsi hočejo iti točno ob dveh, čeprav je mogoče naslednji avtobus ob 14.15, ali 14.30." Na Nomagu vodja operative Peter Jevšinek pojasnjuje, da na bolj obremenjene linije pošiljajo večja vozila, ki imajo tudi stojišča, kjer to ni dovolj, pa se z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki upravlja javni linijski promet, dogovarjajo za dodatne avtobuse.

Po podatkih Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa je bilo od januarja do oktobra letos 49 odstotkov vseh potnikov dijakov in študentov.

Prevoz vpliva na izbiro šole

V Hrastniku prometne povezave vplivajo na izbiro srednje šole. Devetošolec Jakob Senčar z Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik bi ob dobri direktni povezavi izbral zdravstveno šolo v Zagorju. "Če bi bila direktna povezava, bi šel definitivno v Zagorje." Do Zagorja bi potoval približno uro, do bolj oddaljenega Celja pa 45 minut. Podobno dilemo ima njegov sošolec Dennis Pušnik Botić. "Pri celjski zdravstveni šoli imam direkten prevoz, pri Zagorju moram priti do Trbovelj in tam prestopat." Če bi bile povezave enako dobre, bi izbral Zagorje. Jona Špacapan s podružnične šole Dol pri Hrastniku se odloča med Celjem in Trbovljami. Pot v Trbovlje otežujejo neusklajeni prestopi, pravi. "Ko prideš v Hrastnik, ni takoj naslednjega avtobusa v Trbovlje." Na šoli na prometne povezave opozarjajo že leta. Pomočnica ravnateljice in vodja podružnične šole Janja Urlep pravi, da "do danes nekega napredka še žal ni bilo." Posledice pa so lahko dolgotrajne. "Je to kar pomemben del razvojne regionalne politike, da mlade obdržimo v zasavski regiji, kajti z vsakim izgubljenim dijakom izgubljamo tudi potencialni kader."

Pri prevozih učencev in dijakov gre za dva različna sistema. Dijaki večinoma uporabljajo javni prevoz oz. medkrajevne avtobusne linije, na katerih se vozijo tudi študenti, zaposleni in drugi potniki. Vozne rede teh povezav določa Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, prevozniki pa jih izvajajo. Pri osnovnošolcih občine organizirajo posebne linijske prevoze.

Ko se osemletnik ne vrne domov ob običajni uri

Skrb vzbujajoč primer smo našli v Celju. Osemletni Filip Habjan je zaradi prepolnega avtobusa moral počakati na nadomestni prevoz. Enako tudi nekaj drugih sošolcev, ki so šli peš ali pa s starši. Filip je na postaji ostal s spremljevalko, nato je prišel nadomestni kombi. "Potem pa me je odpeljal nekam, ko nisem vedel kam." Z voznikom se je težko sporazumeval. "Angleško sem se poskusil, nisem ga skoraj nič razumel." Bil je zaskrbljen. "Takrat sem se počutil zaskrbljenega, prestrašenega." Njegova mama Simona Habjan je bila službeno na drugem koncu Slovenije. Filipov brat je prišel domov, njega ni bilo. "Bila sem v totalni paniki. Nisem vedela, kje je moj otrok." Poklicala je tudi policijo. Po njeni oceni je Filip domov prišel približno uro kasneje kot njegov brat. Na Nomagu, ki izvaja prevoze za celjsko šolo, Jevšinek pojasnjuje, da so se sestali z Mestno občino Celje. "Pogledali smo ta primer in tudi rešili nastalo zagato. Torej ni šlo za to, da otrok ne bi bil pripeljan, ampak je prišlo do 20-minutne zamude pri prevozu, kar je bilo posledica višje sile." Kdo je v takšni situaciji odgovoren za otroka? "Torej v tem primeru Nomago skupaj s šolo, ki mora poskrbeti za spremljevalca. Spremljevalec je tisti, ki razporedi otroka na avtobus," pojasnjuje Jevšinek. Da so z dogodkom seznanjeni, so nam pojasnili na občini. "Varnost otrok je na prvem mestu, zato smo izvajalca prevozov nemudoma pozvali k pojasnilom okoliščin dogodka in sprejetju ustreznih ukrepov, s katerimi bo preprečil ponovitev podobnih situacij. Zadevo obravnavamo z vso resnostjo, s pojasnili in sprejetimi ukrepi izvajalca pa je bila seznanjena tudi mati otroka, ki nas je na dogodek opozorila." Na celjski šoli se na našo prošnjo za odziv niso odzvali.

71 milijonov za šolske prevoze

Za osnovnošolce prevoz organizira občina. Če otrok živi več kot štiri kilometre od šole, mu pripada brezplačno. Enako prvošolcem in otrokom, ki imajo nevarno pot v šolo. Šolski prevozi so za občine vse večji strošek. Leta 2022 so zanje namenile 45,3 milijona evrov, leta 2025 že 70,9 milijona, torej v treh letih 57 odstotkov več. V Sevnici organizirajo 19 linij za 780 otrok, sedem šol in dve podružnici. Občina za šolske prevoze plačuje skoraj milijon in pol evrov. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, pravi, da se je strošek povečal za 23 odstotkov. "Pravzaprav nimamo nobene pogajalske moči, ker je ponudba zelo omejena." Rešitev iščejo v vključevanju dela posebnih šolskih prevozov v redne javne linije, ki so bistveno cenejše. "Skoraj pol ceneje kot pa posebni linijski prevoz."

Nomago sicer samo na posebnih šolskih prevozih sodeluje z več kot 75 občinami in več kot 500 šolami. Vsak dan tako v šolo in domov prepelje več kot 25 tisoč otrok. "Pred začetkom šolskega leta pregledamo sezname učencev, ki bodo koristili posebni linijski prevoz in posledično določimo posamezni vozni red in točke, kjer ti potniki vstopajo na avtobus."

60 % o zamujanju ali predčasnih odhodih, 40 % vsakodnevno

Raziskava Umanotere med 150 zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah kaže, da več kot 60 odstotkov sodelujočih poroča o zamujanju ali predčasnem odhajanju učencev in dijakov, 40 odstotkov vseh pa o tem poroča vsakodnevno. Dražji so tudi prevozi na plavanje, športne dneve in ekskurzije, opozarja Ajda Cafun iz Mreže za pravičen prehod. "Cene rastejo v nebo. Šole drastično krčijo ekskurzije, ena od učiteljic celo zbira donacije zaradi takih podražitev." Umanotera opozarja tudi na dobičke največjih prevoznikov - Nomaga in Arrive. "Ti dve podjetji Arriva in Nomago sta v lanskem letu beležili skupaj preko 25 milijonov evrov čistega dobička. To je nesprejemljivo, ko vidimo, da se ti ogromni presežki ne prelivajo v razvoj kakovostnejšega javnega potniškega prometa." Jevšinek z Nomaga očitke zavrača. "Samo v letošnjem letu smo nabavili več kot šestdeset novih najsodobnejših avtobusov, kar predstavlja več kot 10 milijonov stroška." V Arrivi pa poudarjajo, da je treba ločiti redne linije od prevozov, ki jih šole posebej naročajo. Glede visokih dobičkov pravijo, da je treba gledati celotno poslovanje družbe, dobiček pa po njihovem tudi ni merilo kakovosti javnega prevoza. Sistem je sicer razdeljen med štiri koncesionarje. Nomago pokriva sedem regij, Arriva tri in del osrednjeslovenske.

Potnikov vse več