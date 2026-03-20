Preverjanje izjav: zadnje soočenje pred volilnim molkom

Potem ko smo prepotovali Slovenijo, se vračamo v studio POP TV, kjer voditeljica Petra Kerčmar še zadnjič pred nedeljskimi volitvami sooča predsednike devetih političnih strank, ki v zadnjih anketah Mediane kotirajo najvišje.

V studiu so Robert Golob, Janez Janša, Jernej Vrtovec, Anže Logar, Luka Mesec, Matjaž Han, Zoran Stevanović, Jasmin Feratović in Vladimir Prebilič.

Tudi nocoj lahko v tem članku spremljate preverjanje njihovih izjav v živo. To počne izkušena novinarska ekipa rubrike Dejstva pod vodstvom urednice Alenke Marovt.

Vsebino podpirata priznana strokovnjaka, pravnik dr. Marjan Kos in in ekonomistka dr. Mejra Festić.