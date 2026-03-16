Preverjanje V ŽIVO: dva pogleda, ena država

Soočenje pogledov, konceptov za našo prihodnost in tudi soočenje osebnosti. V mariborski Sodni stolp, ki ima dolgo zgodovino dvobojev, na duelno soočenje prihajata Janez Janša in Robert Golob, ki jima javnomnenjske raziskave napovedujejo prvo in drugo mesto na nedeljskih parlamentarnih volitvah.

Tudi nocoj boste lahko v tem članku spremljali preverjanje njunih izjav v živo. To bo počela izkušena novinarska ekipa rubrike Dejstva pod vodstvom urednice Alenke Marovt.

Vsebino bosta podprla priznana strokovnjaka, pravnik dr. Marjan Kos in in ekonomistka dr. Mejra Festić.