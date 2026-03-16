Preverjanje V ŽIVO: dva pogleda, ena država

Ljubljana, 16. 03. 2026 19.36 pred 9 urami 1 min branja 10

Avtor:
Dejstva
Soočenje: Janša in Golob

Današnje razkritje domnevnega vmešavanja tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo bo tema tudi nocojšnjega, petega predvolilnega soočenja na POP TV. Janez Janša in Robert Golob – glavna pretendenta za premierski stolček – prihajata v mariborski studio, kjer ju bo soočila voditeljica Petra Kerčmar. Tudi tokrat bo izjave obeh politikov v živo preverjala ekipa rubrike Dejstva.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
19.44

V ŽIVO čez nekaj minut

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Janša in Golob iz oči v oči v Sodnem stolpu
19.43

Voditeljica Petra kerčmar je v mariborski studio povabila tudi soprogi Tino Gaber Golob in Urško Bačovnik Janša. Koliko vpliva imata na odločitev soprogov, na delo in odločitev vlade? O čem bi se pogovarjali, če bi se srečali na kosilu in kaj če njun soprog ne zmaga? Bosta prišli obe?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.41

Preverjanje izjav V ŽIVO

Tudi tokrat bo izjave politikov – Janeza Janše in Roberta Goloba – preverjala ekipa rubrike Dejstva in ugotovitve sproti objavljala v tem članku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Soočenje pogledov, konceptov za našo prihodnost in tudi soočenje osebnosti. V mariborski Sodni stolp, ki ima dolgo zgodovino dvobojev, na duelno soočenje prihajata Janez Janša in Robert Golob, ki jima javnomnenjske raziskave napovedujejo prvo in drugo mesto na nedeljskih parlamentarnih volitvah.

Tudi nocoj boste lahko v tem članku spremljali preverjanje njunih izjav v živo. To bo počela izkušena novinarska ekipa rubrike Dejstva pod vodstvom urednice Alenke Marovt.

Vsebino bosta podprla priznana strokovnjaka, pravnik dr. Marjan Kos in in ekonomistka dr. Mejra Festić.

Dejstva
Dejstva Janez Janša Robert Golob
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tine990
16. 03. 2026 20.13
Tuja obvescevalna sluzba razkrinka pislovne goljufije GOLOBOVE vlade, namesto da bi se jim zahvalili jih obsojamo zakaj se mesajo v suvereno drzavo!!! Morda pa ta drzava ni tako suverena??? Če tuji organi v enem mesecu razkrijejo miljardno hobotnico GOLOBA, naši pa 4 leta niso naredili nič!
Odgovori
+1
1 0
Omizje
16. 03. 2026 20.10
izdajelc enkrat izdajalec za vedno
Odgovori
0 0
proofreader
16. 03. 2026 20.09
Zakaj Robi ni prijavil kraje identitete in kaj je nakazoval iz Gen-i po Balkanu.
Odgovori
+1
2 1
Bozjidar
16. 03. 2026 20.10
Zakaj Janez ni prijavil denarja,ki ga je dobil od pokradenega orozja?
Odgovori
0 0
proofreader
16. 03. 2026 20.08
Golob ima pogled privatizacije Gen-i, zato državi ne izplačuje dividend. Pa menda ima na banki v Italiji veliko denarja. Ob prihodu na oblast je prijavil, da nima premoženja, razen dveh parcel.
Odgovori
+1
1 0
Kod.
16. 03. 2026 20.07
Preverjanje V ŽIVO: dva pogleda, ena država...................Dva pogleda,državo so ugrabili aktivisti
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
16. 03. 2026 20.05
En pogled in sto laži, največjega nateguna kuštravca.
Odgovori
+0
2 2
Bozjidar
16. 03. 2026 20.11
Haha,komentar iz kleti puklastega
Odgovori
0 0
jedupančpil
16. 03. 2026 20.03
Janez !
Odgovori
0 0
Jerry321
16. 03. 2026 19.57
Dva pogleda in janšev je NAPAČEN!!
Odgovori
-5
0 5
