Dejstva
v živo

Preverjanje v živo: kdo manipulira pri izjavah o zdravstvu?

Ljubljana, 02. 03. 2026 19.33 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
Dejstva
Maja Sodja

Naša največja bolnišnica je nocoj prostor drugega predvolilnega soočenja na POP TV: tematskega soočenja o eni najbolj perečih tem - zdravstvu. Voditeljica Maja Sodja sooča predstavnike osmih strank, ki jim je povprečje zadnjih treh javnomnenjskih anket namerilo najvišjo podporo in možnost za preboj v parlament. Tudi nocoj ekipa rubrike Dejstva v živo preverja, kdo zdravstvo pozna in kdo le misli da ga.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.37

Jemlje WHO državam suverenost?

Sabina Senčar iz gibanja Resni.ca komentira vlogo World Health Organization v odnosu do držav članic: "Gre samo za to, da suverenost ostane doma. Suverenost pomeni odgovornost. Odločitev ne bomo prepuščali drugim, saj vsaka odločitev prinaša odgovornost. Če gre kaj narobe, mora nekdo odgovarjati. Menim, da mora zdravstvo ostati v rokah državljanov in držav, ki morajo o njem samostojno odločati." WHO nima neposredne prisilne oblasti nad državami. Večina dokumentov WHO (smernice, priporočila, tehnična navodila) je neobvezujočih. Države jih lahko upoštevajo, niso pa jih dolžne vključiti v svojo zakonodajo (na primer priporočila glede cepljenja, nošenja mask, potovalnih omejitev ipd. med pandemijo). Drugače je pri Mednarodnih zdravstvenih uredbah (International Health Regulations – IHR), ki so pravno zavezujoče za države članice. Države so dolžne vzpostaviti sisteme za zgodnje odkrivanje bolezni, poročati o izbruhih ter sodelovati pri obvladovanju mednarodnih zdravstvenih tveganj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.03

Kako posluje največje bolnišnica?

Jelka Godec pravi, da aktualno vodstvo UKC Ljubljana ustvarja visoke izgube: "Imenovala ga je Golobova vlada, ki letno ustvarja večmilijonske izgube, tudi več kot desetmilijonske." Univerzitetni klinični center Ljubljana je leto 2025 zaključil s 600.000 evri presežka prihodkov nad odhodki. Pozitivno poslovanje UKC je tudi posledica tega, da je vlada 15 javnim bolnišnicam konec decembra na podlagi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva izplačala skupaj 63,8 milijona evrov pomoči. Največ sredstev je prejel prav UKC Ljubljana, in sicer 30 milijonov evrov. Leto prej, torej leta 2024, je UKC Ljubljana posloval z največjo izgubo med vsemi slovenskimi bolnišnicami; ta je znašala 45,7 milijona evrov, kar izhaja iz podatkov Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. V letu 2023 je UKC Ljubljana izkazal 20,7 milijona evrov izgube.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.58

Spremljajte soočenje V ŽIVO

Soočenje: zdravstvo za vse ali za izbrane? lahko V ŽIVO spremljate na naši spletni strani 24ur.com in na VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še PRENOS V ŽIVO: Soočenje: zdravstvo za vse ali za izbrane?
19.50

Gostje so že v našem studiu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

V avli največje bolnišnice v državi - ljubljanskega UKC-ja so Tamara Kozlovič - Gibanje Svoboda, Jelka Godec - SDS, Matej Tašner Vatovec - SD, Biserka Marolt Meden - Levica in Vesna, Tina Bregant - NSi, SLS, Fokus, Tadej Ostrc - Demokrati Anžeta Logarja, Jasmin Feratović - Pirati, Sabina Senčar - Resni.ca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.48

Preverjanje izjav V ŽIVO

Ker bo voditeljica Maja Sodja zahtevala precizne odgovore, bo naše sogovornike natančno poslušala izkušena ekipa novinarjev rubrike 24UR Dejstva - V ŽIVO boste lahko spremljali, kdo zdravstvo pozna in kdo le misli da ga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tematsko predvolilno soočenje se je začelo ob 20.00 na POP TV. Bolniki v primežu čakalnih vrst, prelaganjem odgovornosti in sistemom, ki jih pušča na cedilu. Strankarski interesi, reformne blokade, zaslužki. Zdravstvo za vse ali za izbrane? Slovensko zdravstvo v krizi zaupanja, kadra in časa.

Zdravstvo za vse ali za izbrane?

V našo največjo bolnišnico, ki simbolizira slovensko javno zdravstvo, smo povabili predstavnike osmih političnih strank, ki jim povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav napoveduje preboj v parlament. Z nami bodo Tamara Kozlovič - Gibanje Svoboda, Jelka Godec - SDS, Matej Tašner Vatovec - SD, Biserka Marolt Meden - Levica in Vesna, Tina Bregant - NSi, SLS, Fokus, Tadej Ostrc - Demokrati Anžeta Logarja, Jasmin Feratović - Pirati, Sabina Senčar - Resni.ca.

Tudi nocoj vsebino podpirata priznana strokovnjaka: pravnik dr. Marjan Kos in ekonomistka dr. Mejra Festić.

Dejstva
Dejstva Volitve2026

Zdravniki in medicinske sestre: kako je možno, da jih primanjkuje, če pa jih je vsako leto več?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petarda10
02. 03. 2026 20.39
Neverjetno kako lazejo tile iz svobode sramota kdo nam vlada
Odgovori
+1
1 0
blekk
02. 03. 2026 20.16
Kdo manipulira?? Mediji s temi članki!
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 20.09
Janšanyahu manipulira vedno in povsod.
Odgovori
-3
4 7
Bratjeslovani
02. 03. 2026 20.03
Ne komentiraj. Portal je pod nadzorom progresivcev.
Odgovori
+4
4 0
zasvobodo22
02. 03. 2026 20.02
FIDES MAFIJA IN SDS LJUDJE BREZ MORALE VESTI OB NEDELJAH PA ODPUSTKE OD FARJEV ISCEJO
Odgovori
-4
2 6
proofreader
02. 03. 2026 19.59
Glede na to, koga so poslali, bi Levica čakalne vrste v zdravstvu reševala z evtanazijo.
Odgovori
+7
12 5
LevoDesniPles
02. 03. 2026 19.57
najbolje da še kar to temo (in vse ostale) samih laži in spletkarstva zaklenete v imenu svobode in demokracije.... XD
Odgovori
+5
6 1
SLOVENSKI CHATGPT
02. 03. 2026 19.57
Kdo? Manipulanti sds… 😂
Odgovori
-5
2 7
PoldeVeliki
02. 03. 2026 19.47
Vprašajte Svobodo če se jim zdi prav, da je Golob tretiran kot VIP oseba.
Odgovori
+10
13 3
PoldeVeliki
02. 03. 2026 19.47
Ena od medicinskih sester v UKC je na družbenih omrežjih podrobno opisala, kakšne privilegije je imel pri tej oskrbi ROBERT GOLOB. “Resnica je, da se v našem zdravstvenem sistemu ne bo spremenilo popolnoma nič, dokler bodo posamezniki iz ‘višjih krogov, kot je gospod Robert Golob, uživali privilegije, o katerih navadni državljani lahko samo sanjamo. Ko je šel on na operacijo, spremstvo, ki je običajno zadolženo za prevoz pacientov, sploh ni smelo opraviti svoje naloge (sama sem bila del ekipe) – morale so ga peljati medicinske sestre, ki jih na oddelkih že tako drastično primanjkuje. Sestre, ki bi morale v tistem trenutku skrbeti za paciente, so bile odvzete s svojih delovišč, da je lahko gospod elegantno prispel na poseg. Aja, pa da ne pozabimo, seveda je imel vip sobo. Pika na i? Za nujne zadeve smo imeli eno samo dvigalo. In na dan njegove operacije je to edino dvigalo stalo. Čakalo. Na gospoda Goloba. Toliko o enakosti v zdravstvu. Toliko o tem, kdo mora čakati in kdo dobi VIP obravnavo..
Odgovori
+8
11 3
Perovskia
02. 03. 2026 19.53
nažalost je tako. so pa zadeve take, da ni to samo za Goloba ampka za celotno elito. v UKC Ljubljana, so v 6 nadstropju 3 vip sobe, katere so opremljene od A do Ž. na drugi strani 6 sob po 3je pacienti in samo 2 delujoča WCja
Odgovori
+6
6 0
SLOVENSKI CHATGPT
02. 03. 2026 19.58
Glede na videz, je Jsnsa prvi v vrsti, da vidimo kako je v zdravstvu pri nas… 🥴🥴🥴🥴😂😂😂
Odgovori
-7
1 8
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 19.46
SDS in skorumpirani dohtarji v kriminalni navezi.
Odgovori
-8
7 15
