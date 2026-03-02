Preverjanje v živo: kdo manipulira pri izjavah o zdravstvu?

Tematsko predvolilno soočenje se je začelo ob 20.00 na POP TV. Bolniki v primežu čakalnih vrst, prelaganjem odgovornosti in sistemom, ki jih pušča na cedilu. Strankarski interesi, reformne blokade, zaslužki. Zdravstvo za vse ali za izbrane? Slovensko zdravstvo v krizi zaupanja, kadra in časa.

V našo največjo bolnišnico, ki simbolizira slovensko javno zdravstvo, smo povabili predstavnike osmih političnih strank, ki jim povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav napoveduje preboj v parlament. Z nami bodo Tamara Kozlovič - Gibanje Svoboda, Jelka Godec - SDS, Matej Tašner Vatovec - SD, Biserka Marolt Meden - Levica in Vesna, Tina Bregant - NSi, SLS, Fokus, Tadej Ostrc - Demokrati Anžeta Logarja, Jasmin Feratović - Pirati, Sabina Senčar - Resni.ca.

Tudi nocoj vsebino podpirata priznana strokovnjaka: pravnik dr. Marjan Kos in ekonomistka dr. Mejra Festić.