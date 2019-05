Pritiski Aerodroma Maribor na Alenko Bratušek

V pismu o nameri, ki ga je 15. maja letos prokurist podjetja Aerodrom Maribor d.o.o. Marko Gros naslovil na infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, je zapisal, da sta tako družba Aerodrom Maribor d.o.o. kot njen končni lastnik pripravljena zagotoviti upravljanje letališča Edvarda Rusjana Maribor, vendar pod določenimi pogoji.

Da je v tem trenutku Aerodrom Maribor d.o.o. v bistveno boljši pogajalski poziciji kot država, smo na 24ur.com sicer poročali že v torek, kakšne pogoje državi postavljajo kitajski investitorji pa objavljamo danes.

Aerodrom Maribor s tremi predlogi

Včeraj smo v uredništvo skupaj z omenjenim pismom namreč pridobili še obširno analizo na 48 straneh, v kateri podjetje Aerodrom Maribor d.o.o. Alenko Bratušek seznanja z možnimi rešitvami in prognozo, koliko milijonov bi različne variante državo stale.

Nakup podjetja Aerodrom Maribor d.o.o.

Kot prva varianta je v dokumentu omenjen nakup podjetja. V tem primeru bi država kupila podjetje Aerodrom Maribor d.o.o. in za to plačala visoko kupnino. Kot so navedli, bo država, v primeru, da kupi podjetje, "zanj morala plačati kupnino, ki ne bo zanemarljiva, saj bo prodajalec hotel dobiti povrnjene stroške, ki jih je imel s podjetjem in letališčem v zadnjih letih (približno 2 milijona evrov na leto), poleg tega pa bo upošteval še vrednost kadrov, ki so v podjetju, in potencial nepremičnin, ki jih ima v lasti".

Zapisali so še, da pogodbene vrednosti kupnine ne bi radi prognozirali, vendar da bo ta verjetno izražena v osem-številčnem znesku. Po naših neuradnih informacijah naj bi kitajski lastniki od države za nakup podjetja želeli okoli 20 milijonov evrov, za popolno realizacijo takšne variante pa bi država skupno morala plačati med 33 in 38 milijonov evrov za investicije in 5-6 milijonov za pokrivanje tekočih stroškov, skupaj torej 40-45 milijonov evrov.