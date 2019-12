Pro bono pokrajinski projekt ali priložnost za nove milijone?

Dokazila si lahko ogledate v spodnjem grafu s kopijami Brezovnikovega in Oplotnikovega kontakta na spletni strani Inštituta. Danes, ko smo o tem spraševali novinarji, imen prof. Brezovnika in prof. Oplotnika z njunima mobilnima številkama na spletnih straneh Inštituta za svetovalne storitve ni več.

Kaj počnejo štirje zaposleni in Brezovnik kot svetovalec, katerega svetovalna ura je vredna 153 evrov? Izdajajo uradno glasilo slovenskih občin, v katerem več kot 50 občin objavlja občinske akte, Brezovnik je odgovorni urednik glasila. Občinam prodajajo vzorce aktov v okviru kataloga pristojnosti slovenskih občin, ki so jih izdelali za več kot 100 občin, katerega odgovorni urednik je prav tako Brezovnik. Tako Brezovnik, kot njegov tesni sodelavec prof. dr. Žan Jan Oplotnik ponujata svetovalne storitve – celovito in strokovno pomoč pri izdelavi kataloga informacij javnega značaja, pomoč pri tekočem izvajanju obveznosti po ZDIJZ in v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva, in to kar med delovnim časom na fakulteti, vsak dan od 8. do 16. ure.

Brezovnik zatrjuje, da morajo biti na Pravni fakulteti prisotni le od 8. do 13. ure, v tem času pa da občinam svetujejo njegovi zaposleni na Inštitutu. A kot je razvidno s kopij spletnih strani, je Brezovnik svetovanje oglaševal od 8. do 16. ure, v vsakem primeru torej tudi med delovnim časom na fakulteti.

Bi iz tega lahko sklepali, da Brezovnik zlorablja svoj položaj za zasebni posel? "To težko ocenim," pravi Brezovnik in doda, da so na vseh univerzah šli skozi zanimivo revolucijo, češ da dela v praksi ni bilo mogoče opravljati preko fakultet. "Predvsem z izgovorom, da pravnih mnenj, ne bi pripravljali preko fakultet, ker je to lahko povezano z odškodninsko odgovornostjo in te fakulteta ni želela prevzemati. Hkrati so nas takrat zavezovali, da moramo opravljati tudi strokovno delo, pripravljati študije, elaborate, ekspertize, mnenja, kar je pogoj za habilitacije."

Brezovnik trdi, da so zato začeli ustanavljati podjetja, inštitute, s. p.- je. "Ni pa to neobičajna praksa, preko njih svetuje praktično večina mojih kolegov na tej fakulteti."

Rektorju prof. dr. Zdravku Kačiču, ki je prepričan, da bi se moral Brezovnik od 8. do 16. ure posvečati pedagoškemu in raziskovalnemu delu na fakulteti, pa odgovarja: "Tudi on je eden izmed nas, ker ima ustanovljeno svoje podjetje, kjer je hkrati tudi zastopnik."

Občine plačujejo Brezovniku na spletu objavljen brezplačno dostopen statut

V okviru Inštituta ima Brezovnik tudi portal Lex Localis, spletišče plačljivih baz podatkov predvsem za občine: uradno glasilo slovenskih občin, katalog informacij javnega značaja, katalog pristojnosti slovenskih občin z osnutki aktov in primeri iz prakse, področje statutarne ureditve občin, razvid občinskih gospodarskih javnih služb in negospodarskih javnih služb ter razvid javno-zasebnega partnerstva.

Dr. Maja Jančič Bogataj iz Inštituta za intelektualno lastnino pojasni, da bi morala biti uradna besedila na voljo brezplačno."Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah v 9. členu določa, da določena avtorska dela, čeprav sicer izpolnjujejo vse pogoje za avtorsko pravno varstvo, niso varovana. Gre za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja. Takrat, čeprav izpolnjujejo vse pogoje za avtorsko pravno varstvo, jih zakon izloča iz avtorsko pravnega varstva in so prosta za uporabo."

Ali to torej pomeni, da Brezovnik občinam neupravičeno zaračunava sicer prosto dostopne dokumente?

Česar ne skriva niti sam in pritrdi dr. Jančič Bogatajevi, da ga občine seveda lahko brezplačno skopirajo s spleta in prilagodijo svojim potrebam. "Temu nismo nikoli ugovarjali." Na vprašanje, zakaj občine potem zanj plačujejo, pa odvrne: "To je njihova odločitev."