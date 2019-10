Profesorji na dodatkih: 11,8 milijona evrov si je v treh letih razdelilo 200 izbranih na ljubljanski univerzi

Najvišje zneske so tako prejeli zaposleni na fakultetah za elektrotehniko, medicino, strojništvo, gradbeništvo in tudi upravo. Profesorji oziroma drugi zaposleni so visoke zneske prejeli predvsem na račun tržne dejavnosti fakultet.

To je seznam 15 profesorjev ali drugih zaposlenih na fakultetah Univerze v Ljubljani (UL), ki so v treh letih (2016–2018) dobili izplačanih več kot 100.000 evrov avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in različnih dodatkov – iz tržne dejavnosti, za delovno uspešnost, povečan obseg dela, mentorstvo, položajni dodatek, dopolnilno delo, za specializacijo, dežurstvo.

Rekorder je Janko Drnovšek , redni profesor, predstojnik Katedre za merjenja in robotiko in vodja Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko. V treh letih je ob redni plači prejel skoraj 197 tisoč evrov – glavnino kot avtorski honorar za tržno dejavnost ter dodatke na plačo (položajni dodatek, dodatek za povečan obseg dela, mentorstvo), ali v povprečju 5472 evrov bruto na mesec, približno toliko kot Setnikar Cankarjeva, ki jo je "odnesla" afera Supervizor. Kot redni profesor prejme tudi najvišjo plačo na fakulteti, skoraj 60 tisoč evrov letno osnovne bruto plače.

Ko je vstopil z veliki očmi v akademski svet, je bil prepričan, da je to okolje, ki ga definirajo pravila etike in se jih posamezniki tudi držijo. Sploh, ker doktorji znanosti, profesorji v družbi veljajo za etično avtoriteto. A je bilo razočaranje veliko. "Delajo s pozicije moči in sistem, v katerem delajo, je bolj podoben fevdalizmu, kjer vsak svoj fevd obdeluje, med seboj so popolnoma skregani, ko so kmečki upori, pa stopijo skupaj."

Govorili smo s številnimi nezadovoljnimi, ogorčenimi zaposlenimi, tudi študenti. Slišali zgodbe izkoriščanj, ustrahovanj, fevdov. Z imenom in priimkom se ne upa izpostaviti nihče, ker se preprosto bojijo za službo, maščevanja. Z zakrito identiteto je svojo zgodbo delil nekdanji zaposleni Fakultete za elektrotehniko. Fakulteto je zapustil, ker znotraj sistema, kjer ni prodrl s spremembami, ni mogel delati. "Tisti, ki so na pozicijah moči, je jasno, da te ne bodo podprli, tisti, ki niso, pa tiščijo glavo v pesek. Pa si označen za konfliktnega, tako kot ponavadi takšni odpadniki so."

Plačani pa, da so vsi, torej celotna ekipa, ne le on, in ne skriva, da gre za dobičkonosno disciplino: "Lahko samo rečem, študirajte tehniko in naravoslovje."

Drnovšek zatrdi, vse do zadnjega evra že 35 let poteka prek Fakultete za elektrotehniko in poudari, da je zanj edina prava nagrada veliko prostega časa. "Čas je zlato. Mi pa vsi veliko delamo."

O avtonomiji, ki si jo je univerza izborila, pa odločno: "Univerza je izkoristila avtonomijo, ne gre za svobodo pri raziskovanju, gre za svobodo razporejanja denarja, to pa ni prav, ker je to javni denar, in mislim, da jih moramo k odgovornosti poklicati vsi ostali."

"Zaradi specifičnega, pretežno avtorskega angažmaja in aktivnosti v sklopu pridobljenih projektov, so nekateri naši sodelavci v breme svojega prostega časa pripravljeni prevzeti dodatne obveznosti. Tovrstno delo redno zaposleni opravljajo poleg rednega dela in zunaj rednega delovnega časa. Dodatno delo in dosežke zaposlenih pa je treba ustrezno ovrednotiti in nagrajevati."

Psihiater prof. dr. Peter Pregelj , ki je delno zaposlen na Medicinski fakulteti, je v treh letih prav od Medicinske fakultete prejel 147 tisoč evrov avtorskega honorarja. Poleg tega ima še s. p. – Sodno izvedenstvo medicinske stroke, Peter Pregelj in tudi podjetje Pregelj, Psihiatrično svetovanje d.o.o. Na račun d.o.o.-ja je od leta 2016 prejel 485 tisoč evrov javnega denarja. Kot sodnemu izvedencu na s. p. pa so mu slovenska sodišča od avgusta lani nakazala 181 tisoč evrov.

Drugouvrščeni prim. prof. dr. Marjan Bilban , ki je v treh letih prejel skoraj 156 tisoč evrov avtorskega honorarja ob redni plači, je zaposlen kot predstojnik Centra za medicino dela na Zavodu za varstvo pri delu (njegove plače ne razkrijejo) in Medicinski fakulteti. Njegovi študenti so ga ocenili le z dobro dvojko na portalu Profesorji.net, izstopa pa komentar: "Prva stvar, ki nam jo je povedal, je, da se v medicini dela da dobro zaslužiti."

Prof. dr. Alojz Ihan je zdravnik, profesor medicinske mikrobiologije in imunologije ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete. Je glavni urednik zdravniške revije Isis, ukvarja se tudi s književnostjo. V javnosti velja za pravičnika in kritika zdravstvenega sistema. Medicinska fakulteta mu je nakazala 103 tisočake v treh letih iz naslova avtorskega honorarja, dodatka za mentorstvo in nagrade za tržno dejavnost. Odkrili pa smo tudi, da je taista Medicinska fakulteta Ihanu, Erar to navaja kot plačo, od lanskega septembra do danes nakazala 25.600 evrov na s. p. ali mesečno okoli 4800 evrov.

Za komentar smo prosili tudi prodekana Medicinske fakultete, sicer predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslava Petrovca, ki je v treh letih prejel 69 tisoč evrov kot nagrado za tržno dejavnost in mentorstvo. Izpostavljamo ga zato, ker njegov laboratorij opravi največ tržne dejavnosti, hkrati pa nas je osupnil z izjavo: "Ne bom vam dal nobene izjave, ker vam nisem dolžan dati nobene izjave. Poznam ozadje veliko bolje kot vi in si lahko vaše podatke vtaknete, da ne rečem kam."

Miroslav Petrovec je prodekan Medicinske fakultete in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Poudarjamo, nikakor ne nasprotujemo povezovanju Univerze z gospodarstvom, ki rojeva preboje, dosežke. Opozarjamo pa na sistemske probleme brez nadzora, ki jih izkorišča marsikdo iz "kluba 200".

Visoka izplačila pa je pojasnjeval dekan Medicinske fakultete prof. dr. Igor Švab, saj se jih je med prvih petnajst uvrstilo kar sedem. Tržno dejavnost delajo na treh področjih: mikrobiologiji, patologiji in sodni medicini. Švab trdi, da s tem denarjem, ki ga zaslužijo na trgu, financirajo celo vrsto dejavnosti, prispevajo k razvoju fakultete in univerze. "Majhen delež tega denarja pa namenimo za stimulacijo teh ljudi, ki tukaj delajo. In ti ljudje si to zaslužijo, ker brez njihovega prispevka teh prihodkov ne bi blo. In potem bi bila, če drugega ne, medicinska fakulteta v finančnih težavah."

Švab hkrati priznava, da izplačani milijoni niso majhni zneski, "izplačani milijoni so veliki zneski, ampak ti zneski so zasluženi."

Med petnajsterico so se uvrstili tudi trije z gradbene fakultete. Dekan prof. dr. Matjaž Mikoš, prejel je 102 tisočaka, je pojasnil, da ni lastnik nobenega podjetja in strokovno delo opravlja preko fakultete. Da dela povprečno 70 ur tedensko, ob omejenem dopustu, ob koncih tedna "takim ljudem rečemo deloholiki". Prepričan je, da se njegovo delo "nikamor ne zažira", "ker pač delam tako dolgo, dokler dela ne opravim in to ne v škodo osnovnega poslanstva – poučevanja študentov." Hkrati ga veseli, da lahko svoje znanje občasno prenese tudi v gospodarstvo. "Opravljeno delo mora biti plačano, mar ne?"

Po enega predstavnika med elito imata tudi strojna in upravna fakulteta. Dekan strojne Mitjan Kalin, sam se je uvrstil na 19. mesto s 97 tisočaki, pravi, da so izplačila za delo na tržnih projektih za slovensko gospodarstvo, industrijo, s katero zelo dobro sodelujejo. "To smo primorani delati tako zaradi nas, zaradi tega, da lahko plemenitimo naše laboratorije in kasneje izobražujemo naše študente. In je na nek način to seveda žrtev."

Dekan Fakultete za upravo prof. dr. Janez Stare pa: "Lahko rečem, da je bil kolega (op. prof. dr. Primož Pevcin je v treh letih prejel 107.000 evrov) v tem času zelo aktiven. Glavnina prejemkov prihaja s področja raziskovanja. Gre pa za projekte, ki jih je pridobil na mednarodnem trgu oziroma je sodeloval v konzorcijih z drugimi državami."

Dan ima (le) 24ur

Izbrani visokošolski učitelji ob rednem delu na fakultetah še raziskujejo, imajo s. p. ali podjetje, tudi oboje, so v inštitutih in zavodih, delajo za trg. Ob predpostavki, da naj bo vsak za pošteno dodatno delo, ko je redno opravljeno, pošteno plačan, je kljub temu na mestu vprašanje, kako vse to zmorejo, dan ima za vse (le) 24 ur. Poudarjamo pa, zneski bi bili še veliko višji, če bi jim prišteli še promet na njihovih inštitutih, zavodih, d.o.o-jih, s. p.-jih.