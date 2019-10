Profesorji na dodatkih: na čigave račune se je prelilo še 10,5 milijona evrov iz (monopolne) tržne dejavnosti?

Objavljamo najvišja izplačila po posameznih fakultetah, bodisi so avtorske honorarje in podjemne pogodbe prejeli iz stroškov dela ali pa visoke nagrade kot tako imenovano delovno uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu.

Veliko posameznikov uporablja univerzitetno okolje za svojo tržno dejavnost in tako nima časa opravljati svoje primarne dejavnosti, torej poučevanja in raziskovanja na fakulteti, orisuje (pre)pogosto ozadje "trga" nekdanji zaposleni Fakultete za elektrotehniko. "Ker torej nimajo časa predavati, namesto njih predava nekdo drug, ki zato dobi plačilo preko avtorske pogodbe in se tako dvakrat plača eno stvar. Prvič, kot redna plača profesorja, ki ne utegne, saj se ukvarja s svojo tržno dejavnostjo, in drugič, z avtorskim honorarjem za tistega, ki je dejansko predaval."

Največ, 22 jih prihaja z Medicinske fakultete, 10 z elektrotehnike, devet s strojne, sedem iz gradbeništva, trije s fakultete za pomorstvo, ena iz ekonomije. Tržno dejavnost ima 25 od 26 fakultet, edini brez "trga" je AGRFT. 11 fakultet (op. to so podatki, ki smo jih analizirali na podlagi posredovanih podatkov fakultet) je izplačalo 10,5 milijona evrov honorarjev ali nagrad.

Štirje profesorji oz. znanstveni sodelavec so prejeli vsak po več kot 100.000 evrov. Rekorder je tudi tukaj prof. dr. Janko Drnovšek , redni profesor, predstojnik Katedre za merjenja in robotiko in vodja Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko. V treh letih je ob redni plači prejel skoraj 172.000 evrov denarja – kot avtorski honorar za tržno dejavnost. Trdi, da se njegovo tržno delo ne zažira v pedagoško, "ravno obratno, doseči status rednega profesorja zahteva mnogo mnogo let odrekanja. In ta zažira družinsko življenje. Vprašajte družinske člane vseh rednih profesorjev."

Glasni kritiki elite, ki si izplačuje visoke avtorske honorarje in nagrade na račun tržne dejavnosti so prepričani, da to ni nikakršen trg, saj se v mnogih primerih izkaže, pa četudi deloma, za proračunski vir, odločno predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije prof. dr. Marko Marinčič , zato trdi, da se ta izraz zelo pogosto uporablja po nemarnem. "Povezovanje z gospodarstvom je lahko v javnem interesu, ni pa v javnem interesu sodelovanje s podjetji, kjer je cilj zaslužek profesorjev."

MF je tudi daleč najbolj tržno dejavna, tretjino prihodkov, 19 milijonov evrov od 54, ustvarijo s tržno dejavnostjo. Kot so zapisali v letnem poročilu, so to sredstva, ki jih MF "pridobi z opravljanjem zdravstvenih storitev za zavode s področja zdravstvenega varstva, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve ter policijske uprave, z opravljanjem izvedenskih mnenj učiteljev, ki sodelujejo kot sodni izvedenci pri komisiji MF za izvedenska mnenja, z oddajo poslovnih prostorov Oražnovega dijaškega doma na Wolfovi ulici ter oddajo nezasedenih pedagoških prostorov, z raziskavami za gospodarska podjetja itd."

So ta tržna sredstva res pridobljena na konkurenčen način? Medicinska fakulteta (MF) že leta ustvarja milijonske presežke in tako izplačuje milijonske zneske za delovno uspešnost. Od celotnega zneska nagrad vseh članic, 2,5 milijona evrov, so si na MF izplačali kar 70 odstotkov ali 1,75 milijona evrov. Ob tem, da je dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti višji, 1.987.584 evrov. Razliko v višini 237.522 evrov bodo tako letos poračunali, če bosta poslovanje in likvidnostna situacija to omogočala.

"Nikoli ni bila želja, da bi karkoli prikrivali. Ko sem ustanavljal podjetje, sem bil kritiziran z obeh strani, ena stran je govorila, da je to komercializacija, kar nam očita tudi družboslovje, druga stran pa je bila tista, ki je to že počela mimo univerze. Tudi meni so sugerirali, naj napišem podjetje na svojo ženo."

Na fakultetah za elektrotehniko, strojništvo in gradbeništvo množično sodelujejo z industrijo, kar da je nujno, saj gre za aplikativno znanost. Ob tem še enkrat poudarjamo, da sodelovanju fakultet in industrije ne nasprotuje nihče, dokler so stvari transparentne, pravične za vse in tudi zakonite.

Na januarski poziv nekdanjega generalnega direktorja UKCL in zdaj ministra za zdravje Aleša Šabedra , naj vsi dobavitelji za desetino znižajo cene zdravil, storitev in medicinskih pripomočkov, Švab odgovarja, da se z UKCL redno pogovarjajo o storitvah s področja tržne dejavnosti. "V teh debatah je vedno tudi cena element in doslej so bili ti pogovori zmeraj zelo konstruktivni. Bili smo proti pavšalnemu zniževanju cen, tako kot je bila takrat akcija, da bi se cene kar pavšalno znižale za 10 odstotkov."

Minister Pikalo pa: "Glede cen in glede opravljanja diagnostičnih storitev so se sami dogovorili. Če so bili slabi pogajalci, je čas, da na novo definirajo pogodbo. Mogoče pa je tudi, da UKC storitve naroči pri drugih izvajalcih ali v tujini."

Švaba pri tem s skoraj podobnimi besedami podpreta tako rektor prof. dr. Igor Papič kot tudi minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jernej Pikalo . Papič jasno pove, da sta za vsako pogodbo potrebna vsaj dva podpisnika, eden, ki plača, drugi pa, ki storitev opravlja. "Naj preverijo, kakšni so pogoji dela, kakšni so stroški dela v teh laboratorijih, kjer izvajajo diagnostiko in naj se dogovorijo za bolj učinkovit način dela."

"Višino urne postavke določa trg"

Dekan Fakultete za elektrotehniko prof. dr. Gregor Dolinar je prepričan, da tehniška fakulteta ne more biti dobra fakulteta brez dobrega sodelovanja z gospodarstvom in zagotavlja, da delajo zunaj rednega delovnega časa. "Kakšna je vrednost teh ur, pa pravzaprav določa trg, kjer je veliko povpraševanja po znanju elektroinženirjev. Bile so podpisane konkretne pogodbe. Nosilec pogodbe je odgovoren za to, da se pogodba realizira in je odgovoren za to, da razporedi delo in tudi plačilo v okviru te pogodbe."

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan Fakultete za strojništvo, prav tako poudarja, da izjemno dobro sodelujejo z industrijo. "Na fakulteti za strojništvo delamo na letnem nivoju z več kot 100 različnimi podjetji. In počasi se s temi projekti tudi nekaj tega denarja nabere. Brez slabe vesti? Absolutno brez slabe vesti."

Kalin opozori na drug ključen problem, profesorji podjetniki. "Oni ravno tako zaslužijo in so zunaj sektorja. In nekako ne vemo točno, kaj se tam dogaja."

Soglasje rektorja za "delo izven"

Rektor univerze na predlog dekana članice izdaja soglasja za "delo izven UL" le za visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce. Za druge zaposlene so pristojni dekani. V letih 2017 in 2018 je rektor izdal 259 soglasij, od tega se jih je 159 nanašalo na pedagoško delo, 67 na raziskovalno delo in 33 na strokovno delo. Večina soglasij je izdanih za eno leto.