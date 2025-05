'Punce so se ulegle na zebro, preden avto pride, skočijo stran'

V večgeneracijskem centru Zveze Anita Ogulin mladostniki, predvsem iz tretje triade osnovne šole, sami pokažejo, na kaj naletijo, pove študentka Mya Prešern McCann , ki se z mladostniki veliko pogovarja, jim svetuje, nudi oporo. Dostop imajo do fizično in psihično nasilnih posnetkov, je presenečena. Mladostniki so na telefonih po 6 do 8 ur na dan. "Veliko imam punc, ki so mi pokazale izziv, da so se punce ulegle na zebro in toliko časa tam ležijo, tik preden avto pride in potem skočijo stran." Še en izziv, ki so ga mladostniki delili z Myo: "Majhen pokrovček ali steklenico prisesajo na ustnico, imajo toliko časa gor, dokler nimajo učinka povečanih ustnic. Težava je, da jim žile popokajo v ustnicah in jim lahko ostane opeklina. Imam punce, ki so to poskušale in so imele težave, so morale po zdravniško pomoč."

V porastu so posnetki iz Azije, ki spodbujajo dekleta k anoreksiji, ji je povedalo več deklet. "Azijke so testirale, katera je najbolj suha in ima najlepšo postavo, da gre lahko med dvema lestvicama v ograji bočno skozi. In so moje punce, tudi 13-letnice, rekle, da bi rade shujšale, zato da bi tudi one skozi to razpoko prišle, ker se jim samo takšna postava zdi lepa."

Poleg tega je največji delež tveganja za razvoj zasvojenosti z internetom pri mladostnikih (17,8 odstotkov), starih med 15 in 19 let.

V centru svetovalke najprej preverijo, kako otroci doživijo nek izziv, kako si ga interpretirajo, če prepoznajo razliko med realnostjo in tem, kaj je mogoče posneto samo za družbena omrežja. Pri skupinskih pogovorih ponavadi otrok predstavi vsebino, stisko, izziv in potem skupaj pogledajo, kaj to pomeni zanje. Mya ocenjuje, da družbena omrežja, predvsem TikTok, zelo vplivajo na razvoj empatije pri mladostnikih. "Vidim pri fantih, da imajo vedno manj empatije do žrtev, do nasilja, do rizičnih situacij."

Gniloba možganov

Da gre za gnilobo možganov, kjer samo konzumiramo vsebino brez zavednega početja, opozarja Rok Gumzej iz Logouta, kjer izvajajo terapije za mladostnike, ki so zasvojeni, ter za njihove starše. Prek spleta se naročijo na brezplačna svetovanja. Njihovi programi trajajo od treh mesecev, lahko tudi do enega leta.

Največ jih po pomoč pride na prelomnici iz osnovne v srednjo šolo, torej iz zadnje triade osnovne šole in iz prvega ali drugega letnika srednje šole, ko postane bolj pomembno, kaj si vrstniki menijo o njem, kot mnenje staršev. Po pomoč prihajajo vse mlajši. "Imeli smo že primer, ko je bil otrok star 6 let in je bila naprava uporabljena že od malih nog, kot regulacija čustev. Ne želim jesti, damo risanko na Youtube. Otrok ne zmore regulirati kakršnihkoli negativnih čustev. Tu delamo potem s starši, ker je vprašanje vzgoje." Gumzej pogostokrat 9- in 10-letnike vpraša, ali ima kdo Snapchat, in jih tretjina dvigne roko. Čeprav je starostna omejitev 13 let.