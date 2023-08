Računsko sodišče in KPK nad izplačila dopustov ministrom Janševe vlade

Več kot leto dni je minilo, odkar je 50 funkcionarjev in zaposlenih na zaupanje v prejšnji vladi, med njimi tudi devet ministrov in 17 državnih sekretarjev, prejelo skupaj več kot 230.000 evrov bruto izplačil za neirabljen dopust.

O vlogah za izplačilo neizrabljenega dopusta je sicer v začetku junija lani, tik preden je Robert Golob z ekipo prevzel vodenje vlade, odločala vladna komisija za administrativne zadeve in imenovanja, pod tedanjim vodstvom Zvonka Černača , dolgoletnega vidnega predstavnika SDS in takratnega ministra za kohezijo.

Izplačilo osmim ministrom in 15 državnim sekretarjem je bilo v neskladju z zakonom o financah. Tako računsko sodišče v reviziji zaključnega proračuna za lansko leto. V revizijo računskega sodišča sicer ni bil vključen Mark Boris Andrijanič ter njegov državni sekretar, saj je v času Janševe vlade kot minister vodil vladno službo za digitalizacijo in ne ministrstva, ki so bila predmet revizije.

A je sklicevanje na zakon o delovnih razmerjih v teh primerih napačno, pravijo na računskem sodišču. Ministri tako kot poslanci niso v delovnem razmerju, pač pa po prisegi nastopijo funkcijo, zato se tudi za ministre pri dopustih uporablja zakon o poslancih. Ta pa ne predvidi možnosti sklenitve sporazuma, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust. Za državne sekretarje, med njimi so bili denimo Damir Orehovec , Mitja Slavinec in Franc Kangler , pa se uporablja zakon o funkcionarjih, ki prav tako izplačila takšnega nadomestila ne predvideva.

A tudi, če bi obstajala pravna podlaga za izplačilo neizrabljenega dopusta ministrom in državnim sekretarjem, vlada ni izkazala tega, da niso mogli izkoristiti vsega dopusta, trdijo na računskem sodišču. Tako ministri kot funkcionarji so namreč večinoma trdili, da dopusta niso mogli izkoristiti zaradi nujnih delovnih potreb oz. stalnih aktivnosti za obvladovanje covidne krize.

Je pa Marka Borisa Andrijaniča v svoje aktivnosti vključila Komisija za preprečevanje korupcije , ki je proti vsem omenjenim devetim ministrom uvedla prekrškovni postopek zaradi izplačil skupno 82.537 evrov bruto proračunskega denarja. Bili so namreč člani vladne komisije, ki je odobrila izplačilo - torej so odločali o izplačilu sredstev samemu sebi.

Uradna oseba svoje službe ali funkcije in informacij, ki jih pridobi pri opravljanju svoje funkcije oziroma službe, ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila nedovoljen zasebni interes.

Proti ostalim prejemnikom nadomestila pa KPK ni vložil sprožil prekrškovnega postopka, saj niso bili neposredno člani vladne komisije, ki je odločala o upravičenosti izplačil. Postopek KPK še ni končan. Če bo komisija ugotovila, da so kršili zakon o preprečevanju korupcije, jih lahko doleti opomin, globa ali opozorilo.

Prijava vroč kostanj med inšpektorji

V pravni mreži so pred letom tudi na Urad za nadzor proračuna podali prijavo za uvedbo inšpekcijskega nadzora nad izplačilom. A so na uradu ugotovili, da proračunska inšpekcija ni pristojna za presojo, ali je obstajala pravna podlaga za nadomestilo ministrom in ostalim, pa tudi ne, ali so v primeru obstoja pravne podlage tudi obstajali pogoji za priznanje pravice do nadomestila. Zato so zadevo odstopili inšpektoratu za javni sektor, ki nadzira izvajanje področnih zakonov na področju delovnih razmerij – tudi zakona o poslancih.

Ta je zadevo brez epiloga odstopil inšpektoratu za delo in računskemu sodišču. Na inšpektoratu za delo so sicer uvedli postopek, a še ni končan, zato ga ne morejo komentirati. So pa dodali, da so pristojni le za to, da preverijo, če so bile evidence delovnega časa pravilno vodene, ne pa tudi, ali so bila javna sredstva pravilno namensko porabljena.

"Zadeva na načelni ravni popolnoma neprimerna"

Protikorupcijska komisija je vladi predlagala tudi celovito ureditev področja pravic in obveznosti funkcionarjev. Da položaj funkcionarjev pravno ni povsem dosledno urejen in ga bo treba urediti z zakonom, meni tudi generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar, ki sicer ocenjuje, da so nekdanji funkcionarji glede na zakonodajo pravico za izplačilo imeli. Ni se pa želel opredeljevati, ali je bila taka poteza nekdanjih ministrov tudi moralna.