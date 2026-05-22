Dejstva

Rakotvorna igrača v domu: Ko otroška igra postane nočna mora

Ljubljana, 22. 05. 2026 06.11 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Neža Steiner
NASLOVKA igrace azbest 1

Po razkritjih o prisotnosti rakotvornega azbesta v priljubljenih otroških igračah, kot so magični pesek in antistresne figurice, se slovenski starši soočajo z negotovostjo. Za 24UR Dejstva je spregovorila mama, katere trije majhni otroci so se igrali s priljubljeno raztegljivo gorilo, ko je ta na kavču nenadoma počila. Leto in pol kasneje je mama zasledila vest o odpoklicu prav te igrače. Kako je mogoče, da so nevarne igrače toliko časa stale na naših policah?

Bilo je le tri dni po božiču, ko je igrača, darilo starih staršev, s katero so se igrali otroci na kavču, nenadoma počila, za rubriko 24UR Dejstva pripoveduje zaskrbljena mama treh majhnih otrok, ki želi ostati anonimna. Raztegljivo gorilo, ki je bila darilo starih staršev, so otroci med igro raztrgali. "Iz nje se je vsul ves pesek. Pesek smo imeli po kavču, pod njim, okoli njega. Otroci so že sami poskušali pospraviti vse po poti do kuhinje, do koša," se spominja mama.

Takrat so kavč očistili, kot se je najbolje dalo, a leto in pol kasneje jo je šokirala novica na družbenih omrežjih o odpoklicu prav te igrače zaradi vsebnosti rakotvornega azbesta. Zavedanje, da so njeni otroci, stari 3, 6 in 8 let, vdihavali prah iz igrače, jo je pretreslo. "Seveda me je zelo zaskrbelo, ker se zavedam, kakšne so lahko posledice izpostavljenosti azbestu, ki sicer niso takojšnje, akutne, ampak se lahko pojavijo vrsto let kasneje."

Družina je preventivno zamenjala vse filtre v stanovanju, v načrtu pa imajo tudi menjavo sedežne garniture. Nemudoma je kontaktirala pediatrinjo, klinični inštitut, trgovino in nizozemskega proizvajalca igrače. Po mesecu in pol od proizvajalca ni dobila nobenega odgovora. "Zdaj smo nemočni, ker ne moremo veliko stvari spremeniti. Upamo, da bo ta nesreča ostala brez posledic čez 10, 20 ali 40 let," dodaja.

Kaj svetuje stroka?

Dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, potrjuje, da je azbest nevarna snov, a starše opozarja pred pretirano paniko. Poudarja, da je verjetnost za obolenje izjemno majhna, zato ni razloga za panične reakcije. "Zelo verjetno je, da se tem otrokom ne bo nič zgodilo. Verjetnost je izjemno majhna, da bi zboleli. Ampak dokler obstaja verjetnost, je naša dolžnost, da opozorimo." Staršem, ki so se znašli v podobni situaciji, svetuje, da dobro počistijo. "Mesto, kjer se je pesek razsul, obrišite z vlažno krpo. Uporabite rokavice in masko tipa FFP2. Krpo po uporabi zavrzite v zaprto vrečko in jo ustrezno označite. Če ste uporabili sesalec, nujno zamenjajte filter."

Primer družine odpira širšo razpravo o sistemskem nadzoru nad varnostjo igrač, ki prihajajo na naš trg. "To, da imamo na trgu takšne izdelke, še posebej igrače za otroke, se mi zdi popolnoma nesprejemljivo." Za starše, kot je naša sogovornica, ostaja grenak priokus, saj kljub vsem ukrepom negotovost glede dolgoročnega zdravja njenih otrok ostaja. "Naša dolžnost je, da opozorimo, da otroci ne bi bili po nepotrebnem izpostavljeni," izpostavlja dr. Dodič Fikfak. In dodaja, da je trenutna praksa pri odpoklicu nevarnih igrač neustrezna, saj so otroci zaradi dolgotrajnih postopkov predolgo izpostavljeni tveganjem. Čeprav imamo na voljo laboratorije, se postopki pogosto vlečejo. "Informacije o spornih igračah krožijo na svetovnem trgu vsaj šest mesecev. To pomeni, da so otroci pol leta nepotrebno izpostavljeni, kar je nedopustno."

Nevarnosti pa se ne skrivajo le v cenenih igračah, temveč tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo že desetletja. "Pri dudah, ki jih uporabljamo že večnost, se šele zdaj opozarja, da lahko vsebujejo visoke koncentracije bisfenola A. To je kemična snov, ki lahko toksično deluje na otroke, še posebej, ker jo ti ves čas držijo v ustih."

dejstva neza
dejstva azbest igrače starš
