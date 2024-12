Razdeljena avtomobilska industrija – odpuščanja ali nove priložnosti za razvoj?

Slovenska avtomobilska industrija je že več mesecev na trnih zaradi težav nemške industrije. Pri Volkswagnu, Fordu, Nissanu in Audiju so odpuščanja že napovedali. Posledično nekatera slovenska podjetja – Boxmark in Mahle – odpuščajo in selijo svojo proizvodnjo iz Slovenije. Odpuščanja napoveduje tudi Unior – koliko, še ne razkrivajo. Cimos je že odpustil štiri ljudi. Na drugi strani v Hidriji 1728 zaposlenih ne bo ostalo brez službe. Podjetjem, kot je Elaphe, pa kriza lahko celo koristi.

Avtomobilska industrija je razdeljena – na eni strani odpuščanja, zapiranje podjetij in glasni vzkliki za pomoč države, na drugi: dobra kondicija in nove priložnosti za razvoj. V Slovenskem avtomobilskem grozdu, ki združuje okrog 100 članov, ocenjujejo, da je približno 40 odstotkov prodaje njihovih članov vezane na nemški trg. Tudi nemške znamke vozil najraje kupujemo. Do letošnjega oktobra smo kupili največ vozil nemške znamke Volkswagen, sledita francoski Renault in češka znamka vozil Škoda, del koncerna Volkswagen – kažejo podatki Sektorja za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici.

Kakšne so posledice za podjetja? Boxmark v Kidričevem, kjer izdelujejo sedežne prevleke, ima 20 odstotkov manj naročil, pove direktor Marjan Trobiš in predsednik Združenja delodajalcev. Pričakuje, da bo manj naročil tudi prihodnje leto. Zato se bolj usmerjajo v druge panoge, predvsem letalsko. Ostaja pa avtomobilska glavna panoga. "Avtomobilisti so bili v preteklem času pod pritiskom cene." Iz Slovenije so umaknili serijsko proizvodnjo in se na področju sedežnih prevlek osredotočajo na izdelke z dodano vrednostjo. "Veliko podjetje, kot je Thyssenkrupp v Evropi, odpušča več kot 50 odstotkov zaposlenih. To je razlog za zaskrbljenost."

Sedem ljudi bodo upokojili V Orodjarstvu Gorjak – svojih 88 zaposlenih – ne bodo odpustili, sedem, ki izpolnjujejo pogoje, bodo upokojili. Direktor Marko Gorjak pravi, da podjetja ne bodo tako zlahka odpuščala. "Kadri, v katere smo vložili čas in denar, so naše bogastvo, ki ga moramo obdržati. Krč bo minil, takrat potrebujemo dobre zaposlene, da bomo zadihali s polnimi pljuči." Preživetje družinskega podjetja, ki izdeluje livarska orodja, je skoraj popolnoma odvisno od avtomobilske industrije. Letos jim je odvisnost uspelo zmanjšati na 70 odstotkov. "Potrebe avtomobilske industrije so bistveno večje v primerjavi z drugimi."

Letos so pričakovali petodstotno rast, imajo pa dobrih sedem odstotkov nižjo kot lani. "Dela je na trgu toliko manj, da so vsi naši konkurenti enormno začeli spuščati cene." Največji pritiski na cene so zaradi Italijanov, Poljakov in Madžarov. "To so konkurenti, ki nam trenutno povzročajo največ sivih las. Imamo primere, ko smo imeli cene na nivoju, ki je bil zaželen, v tem tednu so nam javili, da smo 40 odstotkov nad ciljno ceno."

Katera podjetja so že napovedala odpuščanja? Šempetrski Mahle bo prihodnje leto odpustil 610 zaposlenih, Unior še ne razkriva, v Boxmarku bo do novega leta službo izgubilo 120 zaposlenih. Cimos je odpustil štiri ljudi.

Eden izmed stebrov slovenskega gospodarstva Po mnenju gospodarskega ministrstva je avtomobilska industrija eden izmed stebrov slovenskega gospodarstva. Neposredno in posredno zaposluje 40 tisoč ljudi, ki skupaj ustvarijo 10 odstotkov BDP-ja.

Nemčija pomemben trg Slovenska avtomobilska industrija je precej vezana na Nemčijo. "Gledamo zaskrbljeno preko meje. Tudi Francija, Italija in druge države se ukvarjajo z enakimi težavami kot Nemčija," pove Trobiš. Nemčija oz. Evropa je glavni trg za Orodjarstvo Gorjak. "Naše produkte s težavo izvažamo na druge cenejše trge, saj te izvažajo iz cenejših trgov k nam," izpostavlja Gorjak. So pa razkropljeni po celotni Evropi, od Bolgarije do Finske, na drugi strani do Španije. Lani smo na področju avtomobilske industrije tretjino izvozili v Nemčijo. Sledita Francija in Hrvaška. Tudi uvozimo največ iz Nemčije, 25 odstotkov, za njo pa iz Italije in Francije.

Kriza kot priložnost za Elaphe Kriza v avtomobilski industriji je voda na mlin podjetjem, kot je Elaphe. So vodilni pri razvoju kolesnih elektromotorjev za osebna vozila največjih avtomobilskih gigantov. Razvijajo tudi komunikacijsko elektroniko in programske rešitve za vozila, ki v celoti uporabljajo dva ali štiri elektromotorje. Čutijo posledice, ampak po besedah vodje operacij dr. Mateja Bička na drugačen način kot podjetja iz slovenskega avtomobilskega grozda. "Delamo z avtomobilskimi giganti, ki so zdaj še dodatno motivirani, da razvijajo platforme, ki bodo prišle na trg čez pet, šest, sedem let, zato investirajo še več v inovacije, ki bodo v naslednjih platformah uporabljene."

Elaphe, ki ima med 100 zaposlenimi veliko inženirjev, razvija za obdobje naslednjih petih let, zato pridobiva posle. "Večina podjetij je vezana na serijski razvoj, dobavo komponent za vozila, ki so na trgu, zato imajo sigurno v tej fazi manj naročil in nejasno sliko za naprej." Naročniki Elapheja večinoma prihajajo iz največjih globalnih znamk. Delajo z Japonsko, Južno Korejo, Kitajsko, tudi Ameriko. Zadnja štiri leta pa intenzivno z Evropo. Zadnjih 20 let ni lagodja za avtomobilsko industrijo Med člani grozda se ne pozna izrazito, da prihaja kakršnakoli kriza, pravi Tanja Mohorič. "Se pa zavedamo, da je situacija resna in da je treba biti pozoren." Podjetja so trenutno usmerjena v razvoj, ker so že pred leti zaznali, da stanje v avtomobilski industriji to zahteva in se mora stalno prilagajati. "Ni obdobja v zadnjih 10 ali 20 letih, ko bi lahko rekli, da je lagodno. Nenehno je treba spremljati, kaj se dogaja, iskati nove rešitve, stalno smo pred izzivi. Ali gre za povečanje prodaje, za zahteve po novih investicijah, za vlaganje v razvoj, pomanjkanje kadrov, zdaj za upadanje prodaje."

Dva člana avtomobilskega grozda sta že napovedala odpuščanja – Mahle 610 zaposlenih prihodnje leto, Unior pa še ne razkriva, koliko zaposlenih bo dobilo odpoved. "Čutimo ohlajanje na evropskem avtomobilskem trgu. Poleg tega smo primorani sprejemati ukrepe zaradi nekaterih stroškov, ki so se v preteklih letih neučinkovito povečevali."