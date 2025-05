Razkrivamo dokumente: posojilo Educellu za 660 tisoč evrov potopilo Biobanko

Boj za matične celice otrok, ki so bile hranjene v Biobanki, se nadaljuje. Jih bo prevzela javna institucija ali drug zasebnik? Razkrivamo dokumente, iz katerih je razvidno, da je Biobanko v propad pahnilo posojilo sestrske družbe Educell za 660 tisočakov. Inšpekcijska poročila razgaljajo tudi serijo nepravilnosti, zato vprašanje: Zakaj javna agencija za zdravila Biobanki ni odvzela dovoljenja za hranjenje celic? In še: razkrivamo pogodbo, ki sta jo podpisala starša za hranjenje vzorca njunega otroka v Biobanki – približno 10 dni pred odhodom direktorja Biobanke.

Razkrivamo dokumente, ki dokazujejo, da je Biobanko v stečaj pahnila njena sestrska družba Educell. Ta je namreč pri Gorenjski banki leta 2021 najela kredit za 660 tisoč evrov, da bi kupila opremo za razvoj zdravil iz matičnih celic. Za poroka je Educell imenoval prav Biobanko, posojilo je zavaroval z opremo, vredno 829 tisoč evrov, in garancijo Slovenskega podjetniškega sklada.

Posojilo bi morali poplačati v šestih letih, mesečno so banki nakazali 9.150 evrov. Nato je Educell prenehal plačevati. Banki dolguje dobrih 519 tisočakov. Prav zato je banka januarja letos sprožila rubež premoženja obeh – Educella in Biobanke – na naslovu v Trzinu. A za podjetjema se je izgubila sled. Še več, kot razkrivajo dokumenti, je na istem naslovu zraslo novo podjetje – GaiaCell. "Na naslovu novi najemniki – GaiaCell, kjer njihova zaposlena pove, da podjetji Biobanka in Educell na naslovu ne poslujeta več ter tudi nimata več nobenih premičnin. Dolžnika sta na naslovu neznana."

Stavba v Trzinu je v lasti podjetja MM Surgical. Govorili smo z direktorjem Miranom Bizjakom, ki pojasnjuje, da posameznikov oz. najemnikov prostorov iz Biobanke in Educella osebno ne pozna, z njimi so sodelovali samo poslovno.

Lastnica GaiaCella je Gordana Kalan Živčec. Kot pojasnjuje, je prostore najela, opremo podjetja Educell pa kupila. "Vzorcev nismo bili dolžni sprejeti. To smo naredili izključno iz etičnih razlogov, da preprečimo njihovo nepopravljivo uničenje in da imajo starši, ki so njihovi lastniki, možnost odločiti se, kako ravnati naprej v novih okoliščinah, ko Biobanka ne izpolnjuje pogodbene obveznosti. Šlo je za urgentno odločitev v danih okoliščinah, ko direktor Marko Strbad ni pravočasno obvestil staršev niti JAZMP."

Na Slovenskem podjetniškem skladu pojasnjujejo, da je Educell uspešno kandidiral na javnem razpisu sklada. V letu 2021 je sklad skupaj z Educellom izdal garancijo za skupno 577 projektov v vrednosti 91,95 milijona evrov. V okviru razpisa je Educell dobil kredit pri Gorenjski banki, kjer je sklad garantiral 80 % glavnice posojila. "Kasneje pa je prišlo do zapletov, saj podjetje ni začelo z rednim odplačevanjem kredita. Zaradi tega je Gorenjska banka dne 9. avgusta 2024 odstopila od kreditne pogodbe in na sklad vložila zahtevek za unovčenje garancije. Sklad je nato skladno z garancijsko pogodbo izplačal upravičeni del obveznosti. Sklad je kot nov upnik sprožil izvršilne postopke zoper podjetje Educell."

Vzorci obtičali na istem naslovu pri GaiaCellu

Starši tudi po letu dni še vedno ne vedo, kdo bo po propadu Biobanke hranil štiri tisoč vzorcev matičnih celic njihovih otrok. Spomnimo se, zanje so plačali okoli dva tisoč evrov, misleč, da so jih shranili na varno. Goran Kotnik Oven je s partnerico vzorec v Biobanko shranil jeseni 2023. "Jaz sem bil takrat osebno na ogledu prostorov v Trzinu, če zdaj za nazaj gledam, ugotavljam, da se mi je kar veliko lagalo glede mojih vprašanj, ki sem jih postavil. Nihče ni nakazal, da bi bilo podjetje v težavah."

"Mi bi želeli, da vzorci ostanejo na varnem, v Sloveniji, v slovenski jurisdikciji. Da se pozove k odgovornosti tiste ljudi, ki so obljubili, da se bodo vzorci hranili oz. nadomestno hranili. Če je bil JAZMP v bistvu tisti, ki je zatajil pri svoji uradni dolžnosti nadzora, bi moral za to odgovarjati," pove Kotnik Oven.

Starši si želijo, da bi vzorci ostali v Sloveniji. Kakšni so dogovori v ozadju? Jih bo prevzela zasebna banka ali javna institucija? Odgovori nocoj v rubriki 24UR Dejstva ob 19.00.

Boj za vzorce otrok se nadaljuje – na eni strani starši, na drugi zasebni interesi. Po propadu Biobanke bi jih morala prevzeti Celica, a so se zoper odločbo JAZMP pritožili, ministrstvo za zdravje pa je odločbo JAZMP odpravilo in vrnilo v ponovno odločanje. V Celici zagovarjajo, da so se zavezali za hrambo 10 škatel. Na JAZMP poudarjajo, "da se omejena količina 10 škatel nanaša le na člen sporazuma, ki govori o stanju pripravljenosti, torej takojšnjega prevzema vzorcev človeških tkiv in celic. V drugem členu sporazuma o nadomestni hrambi pa se je podpisnik Celice jasno zavezal k izpolnjevanju obveznosti hrambe vseh vzorcev človeških tkiv in celic." Zdaj o usodi vzorcev odloča ministrstvo za zdravje, a zadeve do dokončanja postopka ne želijo komentirati.

Poziv staršem, da plačajo

Vzorci so ves ta čas pri GaiaCellu v lasti Gordane Kalan Živčec. Starši so februarja obnemeli, pripoveduje Kotnik Oven, ker jih je Kalan Živčec pozvala, naj ji nemudoma prinesejo denar, sicer ne bo mogla zagotoviti shranjevanja vzorcev. "Sledil je takojšen nenapovedan inšpekcijski nadzor, kjer so ugotovili, da je bilo plina popolnoma zadosti. Kar je enako, kot če bi kardiolog pisal pacientu, če mu ne prinese denarja, mu bo izklopil pacemaker." Da je Kalan Živčec o naraščajočih stroških opozorila JAZMP, na agenciji potrdijo. "Ne glede na dejstvo, da je GaiaCell vzorce zavestno sprejel v posest brez ustrezne pravne podlage, je kot imetnik dovoljenja dolžan zagotavljati varno hrambo vzorcev. Ravnanje, ki bi ogrozilo integriteto shranjenih vzorcev, pa lahko pomeni tudi kaznivo dejanje."

Gordana Kalan Živčec pravi, da so "samo tekoči stroški shranjevanja do konca 2024 presegli 122.000 evrov. Ti stroški se še vedno kopičijo v letu 2025, ker jih nihče ne pokriva. Imamo opomine Gen-I in Istrabenza, ki ne bo dostavil tekočega dušika, če račun ni plačan tekoče." Na opozorila JAZMP, da bo kazensko odgovarjala, če za vzorce ne bo skrbela v skladu s pravili, odgovarja, da "ne obstaja pravna podlaga za kazensko odgovornost do nas, GaiaCella, za shranjevanje vzorcev. Nismo dolžni plačevati računov za njihovo shranjevanje po nobenem zakonu."

'Pretekla dokumentacija JAZMP je šokantno branje'

Po besedah Kotnika se je JAZMP na začetku zavil v tišino, zavračali so vsa vprašanja staršev. "Šele po pravnem posredovanju smo postali stranski udeleženec v postopku in dobili vpogled v preteklo dokumentacijo JAZMP, ki je precej šokantno branje. Pokazalo se je, kako je JAZMP popuščal Kneževiću in Kalan Živčec, ignoriral svoja lastna pravila in zakone. JAZMP je mesece dolgo, zatem ko je izvedel, da so vzorci v nepooblaščenih rokah nelicenciranega podjetja, podjetju GaiaCell mesece dolgo dopustil, da si je post festum uredilo licenco in odpravilo določene nepravilnosti, kar je primerljivo s tem, kot če bi nekdo v Slovenijo uvozil novo nepreverjeno zdravilo in ga kar začel prodajati v lekarnah, JAZMP bi mu potem, ko bi izvedel, dal mesece dolgo, da si uredi papirje in odpravi zaznane škodljive stranske učinke."

In kakšne so povezave med podjetji?

Med lastniki Biobanke in Educella v preteklih letih najdemo Miomirja Kneževića, ki je od aprila zaposlen pri Kalan Živčec. Med lastniki Biobanke pa Marka Strbada, njen direktor je bil 11 let, dokler ni 27. marca lani nenadoma odstopil. Knežević je bil od aprila do konca julija 2024 v Biobanki delno zaposlen kot namestnik odgovorne osebe. Ali Kneževića in Strbada Gordana Kalan Živčec osebno pozna? "Marka Strbada sem spoznala ob koncu leta 2023, dr. Miomirja Kneževića poznam tudi od prej kot izvrstnega strokovnjaka na področju biologije in biotehnologije." Knežević pojasnjuje, da že vrsto let "ni bil direktor ali zakoniti zastopnik Biobanke, prav tako ne v podjetju Educell. Če želite preveriti odgovornost za konkretne odločitve podjetja Biobanka, je direktor tisti, ki je vodil poslovanje Biobanke." In ključno: posojilo z Gorenjsko banko sta podpisala Miomir Knežević in Marko Strbad. Knežević nam je pojasnil, da je bila "vloga Biobanke kot poroka del bančne strukture, ki je niso določali posamezniki, temveč pogajanja med podjetji in banko. Sam nisem bil v tistem času v operativni vlogi v Biobanki."

Do propada Biobanke je bila od 2013 njena lastnica švicarska družba MBSI Medical Biobank Swiss. Med ustanovitelji MBSI je bil leta 2013 tudi Miomir Knežević, kar nam je potrdil. "Vendar sedaj že več let nisem lastnik ali solastnik MBSI." Knežević, Strbad in Kalan Živčec pred naše kamere niso želeli stopiti.

Starša sta shranila vzorec v Biobanko tik pred odhodom Strbada

Starša, ki želita ostati anonimna, sta z nami delila, da sta pogodbo z Biobanko podpisala 12. aprila 2024, medtem ko je bila s strani Biobanke podpisana 15. marca 2024, torej tik pred odhodom Marka Strbada. Odstopil je 27. marca. "Iz tega nedvoumno izhaja, da so pogodbo podpisali kljub dejstvu, da so vedeli, da pogodbenih obveznosti ne bodo mogli izpolniti." Na srečo so se odločili za obročno odplačevanje, pove eden od staršev. "Plačala sva začetni avans 300 evrov ter 5 obrokov, skupaj 955 evrov. S plačili smo prenehali šele, ko smo iz medijev izvedeli za nastalo situacijo v podjetju, pred tem nas ni nihče obvestil, da bi bilo v podjetju karkoli narobe."

Da je težko verjeti, da so vzorci na varnem, dodaja. "Predvsem je tukaj skrb vzbujajoče dejstvo, da državna institucija ni opravila svojega dela, kljub temu da gre za zelo kočljiv material človeških tkiv, in je podelila licenco za opravljanje te dejavnosti podjetju, ki ni imelo pravilnega kritja v primeru kakršnihkoli težav. Ob tem ne smemo pozabiti na dejstvo, da smo oškodovanci mlade družine, za katere znesek po večini predstavlja dokaj veliko finančno breme. Namreč, po sedmih mesecih oškodovanci še vedno ostajamo v negotovosti, kaj se bo zgodilo s tkivi naših otrok, prav tako ni nobenih indicev, da bi za nastalo situacijo kdo prevzel odgovornost."

Dvanajstkrat so bili inšpektorji v Biobanki

Javna agencija je v Biobanko dvanajstkrat poslala inšpektorje. Kaj so ugotovili? Denimo leta 2022: hranili so vzorce kostnega mozga, reproduktivnega tkiva brez znanega namena, uvažali vzorce popkovnične krvi iz Srbije brez dovoljenja. Iz Srbije so jih uvažali iz hčerinske družbe Biobanke, imenovane Biotiss. Inšpektorjem leta 2022 niso hoteli odpreti karantenske posode z vzorci. Nekateri vzorci niso bili hranjeni v kasetah. Tekom nadzora v avgustu ugotovijo, da je pogodba z Istrabenzom o oskrbi s tekočim plinom pretekla že junija. Kljub temu, da sta inšpektorici ugotovili več kritičnih pomanjkljivosti, kar pomeni neposredno tveganje za poškodbo prejemnika ali živega darovalca, je Biobanka dobila novo dovoljenje.

Leta 2021: alarmi na posodah z vzorci niso bili povezani s sistemom obveščanja. Leta 2018: oprema ni redno servisirana, senzor za temperaturo je pokvarjen. Leta 2015: temperatura v hladilniku se spremlja samo občasno, ne redno. Štirikrat so bili inšpektorji v GaiaCellu, tudi tam so ugotovili pomanjkljivosti, za katere so bila podana pojasnila, pojasnjujejo na JAZMP. Nazadnje so bili tam 10. aprila letos.

Doslej dolgov med 500 in 550 tisoč evrov

Biobanka je aprila letos končala v stečaju, ker je bila porok za posojilo Educella, ki ga ni odplačal. Do sedaj je terjatve do Biobanke prijavilo dvanajst upnikov. Biobanka dolguje med 500 in 550 tisoč evri. Med največjimi upniki je Gorenjska banka, ostali so predvsem dobavitelji. Zaenkrat stečajni upravitelj Matej Žunič ni našel pomembnejšega premoženja Biobanke, s katerim bi lahko poplačali upnike, nam je pojasnil.

Ostali upniki imajo čas do 8. julija. "Težava je v tem, da družba na dan začetka stečaja ni imela zakonitega zastopnika, saj je zadnji direktor odstopil že spomladi 2024. Ugotavljanje finančnega stanja podjetja je tako oteženo, saj od odstopa direktorja računovodska dokumentacija ni urejena in ni ustrezno hranjena."

Posle v Biobanki preiskuje policija: "na Policijski upravi Ljubljana na podlagi prijave in drugih javno objavljenih informacij vodimo predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Zaradi interesa preiskave, vam več informacij ne moremo posredovati."