Namesto osem kar 32 milijonov evrov za osebno asistenco invalidov

Niso. Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer je podlegla pritiskom in dvakrat umaknila predlagane spremembe. Za november načrtovanega tretjega predloga sprememb ni bilo. So za to krivi pritiski uporabnikov in izvajalcev osebne asistence - predvsem staršev, pomanjkanje politične podpore, rožljanje z interpelacijo, ali razlog, ki ga navajajo na ministrstvu: “V javni obravnavi smo prejeli veliko pripomb na predlagani spremembi. Ministrstvo je do nadaljnjega novelo zakona umaknilo.”

Število invalidov oziroma uporabnikov iz 300 v januarju na 1000 v oktobru, izvajalcev osebne asistence iz 29 v januarju na 80 v oktobru in posledično tudi stroški, 1,4 milijona evrov v januarju na 4,4 milijona evrov v oktobru, torej skokovito naraščajo iz meseca v mesec in so se povečali za štirikrat. Na ministrstvu za financezato ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že mesece opozarjajo, da so spremembe nujne. Celo več, prepričani so, da bi bilo treba za zakon,“ki v praksi tako zelo presega načrtovane finančne učinke, v Državnem zboru opraviti ponovno razpravo.”

Kdo je zatajil, kdo izkoristil ohlapen, finančno podcenjen poslanski zakon Nove Slovenije? Bo kdo ukrepal, kdaj in kako? Je ogrožen težko pridobljen privilegij za invalide?

Za Dejstva govorijo vsi ključni akterji. Ministrica Ksenija Klampfer, generalna direktorica Direktorata za invalide Dragica Bac, ministrstvo za finance, invalidske organizacije, mame, invalidi oziroma uporabniki, osebni asistenti.